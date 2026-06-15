REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Praca » Praca » Urlopy pracownicze » Pracownik może wybrać pieniądze, zamiast urlopu. To jest wyjątek od zasady wykorzystania urlopu w naturze

Pracownik może wybrać pieniądze, zamiast urlopu. To jest wyjątek od zasady wykorzystania urlopu w naturze

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 czerwca 2026, 16:22
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Pracownik może wybrać pieniądze, zamiast urlopu. To jest wyjątek od zasady wykorzystania urlopu w naturze
Pracownik może wybrać pieniądze, zamiast urlopu. To jest wyjątek od zasady wykorzystania urlopu w naturze
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pieniądze czy urlop, co jest ważniejsze dla pracownika, a co dla pracodawcy? Zapewne nie ma jednej dobrej odpowiedzi na to pytanie i każdorazowo zależy to od okoliczności. Aby uniknąć dylematów z tym związanych, ustawodawca wprowadził jasne zasady.

Urlop wypoczynkowy trzeba wykorzystać w naturze

Zasadą jest, że urlop wypoczynkowy należy wykorzystywać w naturze. Jest to jedna z reguł wprowadzonych przez ustawodawcę będących wyrazem dbałości o zachowanie równowagi między pracą a wypoczynkiem pracowników. W ustawie z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy znajdziemy ich jeszcze co najmniej kilka. Podstawowa jest taka, że pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, a prawa tego nie można się zrzec. Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo, a na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Urlopu niewykorzystanego w tym terminie należy pracownikowi udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Aby zapobiec wymianie wypoczynku na pieniądze ustawodawca wprost wskazał, że wypłata ekwiwalentu pieniężnego za urlop jest możliwa tylko w jednym przypadku - niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Innymi słowy, gdy drogi pracodawcy i pracownika się rozchodzą i wiadomo już, że w ramach łączącego ich stosunku pracy nie będzie możliwe zrealizowanie uprawnień przysługujących na podstawie obowiązujących przepisów, aby dokonać ostatecznego „rozliczenia” między stronami, można pracownikowi wypłacić pieniądze.

REKLAMA

Pieniądze zamiast wypoczynku tylko w jednym przypadku

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy nie zawsze musi oznaczać, że drogi stron się rozchodzą. Jak bowiem wiadomo, umowa o pracę rozwiązuje się:
1) na mocy porozumienia stron;
2) przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
3) przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia);
4) z upływem czasu, na który była zawarta.
W praktyce rozwiązanie umowy z upływem czasu, na który była zawarta często nie jest wcale równoznaczne z tym, że współpraca pracodawcy i pracownika się kończy, a wręcz przeciwnie – jeśli są zadowoleni z przebiegu współpracy, często decydują się po prostu na zawarcie kolejnej umowy o pracę, czy to na czas określony (jeśli przepisy na to pozwalają), czy na nieokreślony. Można by więc się spodziewać, że aby zapewnić w tego rodzaju przypadkach możliwość wykorzystania przez pracownika urlopu w naturze, ustawodawca powinien postanowić, że wypłata ekwiwalentu nie jest w tego rodzaju sytuacjach dopuszczalna. Tak się jednak nie stało.

Pracownik może wybrać pieniądze, zamiast urlopu

Co prawda z art. 171 § 3 Kodeksu pracy wynika, że pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego w przypadku, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą, jednak należy zwrócić uwagę na to, że dla zastosowania tego rozwiązania potrzebna jest zgoda obu stron stosunku pracy. Oznacza to, że z jednej strony pracodawca może łatwo „pozbawić” pracownika możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze, z drugiej zaś, również pracownik może bez większych trudności przedłożyć pieniądze nad wypoczynek. W praktyce sprawia to, że pracownicy zatrudniani na podstawie umów o pracę na czas określony często bywają zaskakiwani wypłatą pieniędzy i tym, że tracą prawo do wykorzystania większej puli urlopu w okresie dalszego zatrudnienia. Bywa jednak i tak, że to pracodawcy są zaskakiwani finansowymi żądaniami pracowników, których planując kontynuowanie zatrudnienia nie brali pod uwagę.

Kiedy możliwa jest wypłata ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy?

Wypłata ekwiwalentu pieniężnego za urlop jest możliwa tylko w jednym przypadku: niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Do kiedy trzeba udzielić urlopu niewykorzystanego w roku uzyskania prawa do niego?

Urlopu niewykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo, należy udzielić najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Czy w sytuacji, gdy strony zawierają kolejną umowę o pracę bezpośrednio po poprzedniej, pracodawca musi wypłacić ekwiwalent za urlop?

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu, gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po poprzedniej. Potrzebna jest jednak zgoda na to obu stron stosunku pracy.

Podstawa prawna

art. 152, art. 168, art. 171 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Pracownicy przynoszą dokumenty i liczą na korzyści, a pracodawcy mają wątpliwości. Jak załatwić sprawę zgodnie z prawem?
15 cze 2026

Czy można przyjąć zaświadczenie z ZUS, które pracownik wydrukował? Co zrobić z elektronicznym dokumentem, gdy akta osobowe pracownika są papierowe? Zmiany przepisów dotyczących stażu pracy wciąż budzą wątpliwości, również te formalne.
3 ważne świadczenia dla rodzin. Od 1 lipca 2026 r. nowe wnioski
15 cze 2026

Od 1 lipca 2026 r. gminy przyjmą elektroniczne wnioski o świadczenia alimentacyjne i zasiłki rodzinne na nowy okres. W ZUS wystartuje kolejny nabór wniosków o świadczenie dobry start. Kto może ubiegać się pomoc? Czy te świadczenia można łączyć?
Ceny paliwa we wtorek 16 czerwca. Czy to już koniec rządowego programu Ceny Paliw Niżej?
15 cze 2026

Znamy ceny benzyny i oleju napędowego, które będą obowiązywać we wtorek. Minister energii zadecydował o maksymalnych cenach detalicznych paliwa obowiązujących 16 czerwca. Co dalej z rządowym programem CPN?
Komfortka - gdzie znajdują się miejsca dla osób ze szczególnymi potrzebami?
15 cze 2026

Mianem komfortki określa się pomieszczenie dla osób dorosłych ze szczególnymi potrzebami w którym znajduje się przewijak/leżanka. Taka odpowiednio wyposażona przestrzeń powinna się znajdować obowiązkowo w niektórych nowobudowanych budynkach mając na względzie funkcje tych miejsc. Jak sytuacja wygląda obecnie?

REKLAMA

Koniec z 8 niedzielami w roku bez zakazu handlu, a w sobotę sklepy otwarte tylko do godziny 21 – zakupów nie zrobimy już w niedziele poprzedzające Wigilię i Wielkanoc? Sprawa w Sejmie
15 cze 2026

Likwidacja trzech niedziel handlowych poprzedzających Wigilię Bożego Narodzenia oraz niedzieli handlowej poprzedzającej bezpośrednio pierwszy dzień Wielkiej Nocy, jak również skrócenie czasu pracy sklepów, które obowiązuje zakaz handlu w niedziele, do godziny 21 w soboty – jest postulatem petycji obywatelskiej, w która w dniu 16 lutego 2026 r. została złożona do Sejmu. Jej rozpatrzeniem, sejmowa Komisja do Spraw Petycji miała zająć się 10 czerwca br.
Bezwzględny zakaz pracy w takie dni. Wielkie zmiany dla milionów Polaków
15 cze 2026

Żar poleje się z nieba, ostrzegają synoptycy. W tym tygodniu dotrze do Polski pierwsza w tym roku fala upałów. Słupki rtęci przekroczą 30 stopni. Do tej alarmistycznej prognozy pogody nie przystają prawne regulacje. Rząd od końca 2024 roku próbuje wprowadzić pierwsze w historii konkretne limity temperatury dla miejsc pracy, ale kolejne wersje projektu pokazują, że znalezienie granicy między bezpieczeństwem pracowników a kosztami dla pracodawców okazuje się trudniejsze, niż mogło się wydawać.
Ile wynosi zasiłek chorobowy w czasie ciąży? Jak jest obliczany? Wyjaśnia ZUS
13 cze 2026

Proszę o informację w jakiej wysokości zasiłek chorobowy (na miesiąc) wypłacany jest w trakcie ciąży. Nie jest on wypłacany regularnie i w stałych kwotach oraz terminach. Czy do końca przebywania na zasiłku chorobowym będzie on tak nieregularny, czy może na pewnym etapie zostanie on wypłacany np. raz na miesiąc?
ZUS: w 2026 r. 16,3 mln osób płaci składki emerytalne i rentowe na 8 mln emerytów i rencistów. FUS pozostaje wypłacalny
13 cze 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w pierwszym kwartale 2026 roku wpłynęło 101,7 mld zł ze składek. To o 9,1% więcej niż rok wcześniej. Mimo nieco wolniejszego wzrostu gospodarczego sytuacja finansowa FUS pozostaje stabilna. Pieniądze z FUS są aktualnie wypłacane 8,055 mln osób.

REKLAMA

MON: Setki samochodów i nieruchomości trzeba będzie oddać na rzecz obrony. Jest projekt nowego rozporządzenia
13 cze 2026

W przyszłym roku na rzecz obrony trzeba będzie oddać setki nieruchomości, samochodów oraz przyczep i maszyn. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje nowe rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych.
Ceny benzyny i oleju napędowego w poniedziałek. To już koniec tańszego paliwa?
15 cze 2026

Minister energii zadecydował o maksymalnych cenach detalicznych benzyny i oleju napędowego obowiązujących w poniedziałek. Ile kierowcy zapłacą 15 czerwca? Co dalej z rządowym programem Ceny Paliw Niżej?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA