Skarbówka już na całego weszła do naszych telefonów komórkowych. Możecie się mocno zdziwić, kiedy to zobaczycie w swoim smartfonie

Koniec z wizytami w urzędzie i czekaniem przy okienku. Administracja skarbowa wyraźnie przyspiesza cyfrową transformację. Coraz więcej spraw podatkowych można dziś załatwić zdalnie, a dostęp do nich mieści się w kieszeni. Mobilny e-Urząd Skarbowy, który jeszcze niedawno był narzędziem wyłącznie dla osób prywatnych, teraz jest otwarty także na organizacje.

Jeszcze do niedawna kontakt z urzędem skarbowym kojarzył się z papierami, pieczątkami i kolejkami. Dziś ten obraz szybko się zmienia. Administracja podatkowa przenosi swoje usługi do świata cyfrowego, a aplikacja mobilna staje się jednym z głównych narzędzi obsługi podatników.

To, co początkowo było wygodnym rozwiązaniem dla osób fizycznych, teraz obejmuje również podmioty takie jak spółki, fundacje czy stowarzyszenia. Rozszerzenie funkcjonalności aplikacji oznacza, że kolejne obowiązki można realizować zdalnie, bez konieczności uruchamiania komputera, a nawet wychodzenia z domu czy biura.

Nowe funkcje mają odpowiadać na realne potrzeby

Ministerstwo Finansów podkreśla, że rozwój aplikacji to element długofalowej strategii, a nie jednorazowe wdrożenie. Nowe funkcje mają odpowiadać na realne potrzeby użytkowników i być dostosowywane do ich oczekiwań.

Jak wskazuje resort, kluczowe jest tworzenie rozwiązań, które upraszczają kontakt z administracją i pozwalają podatnikom szybciej załatwiać formalności. Rozbudowa e-Urzędu Skarbowego ma więc charakter ciągły, a kolejne aktualizacje będą sukcesywnie rozszerzać jego możliwości.

Z aplikacji korzystają już setki tysięcy osób

Największą popularnością cieszą się funkcje związane z dostępem do informacji podatkowych – użytkownicy najczęściej sprawdzają swoje rozliczenia, status zwrotów oraz historię złożonych deklaracji.

Mobilny e-Urząd Skarbowy umożliwia także składanie deklaracji podatkowych, wysyłanie wniosków o zaświadczenia czy odbieranie dokumentów z urzędu. Cały proces odbywa się w sposób bezpieczny i – co istotne – nie wymaga użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dokumenty trafiają bezpośrednio do organów podatkowych, a użytkownik ma stały dostęp do pełnej historii swoich spraw.

Konto organizacji otwiera nowe możliwości

Jedną z najważniejszych nowości jest wprowadzenie konta organizacji. Dzięki niemu firmy i instytucje mogą korzystać z pełnego zakresu usług dostępnych w e-Urzędzie Skarbowym.

Za pośrednictwem konta możliwe jest między innymi składanie deklaracji i formularzy rejestracyjnych, ubieganie się o zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, przeglądanie danych rejestrowych czy weryfikacja pełnomocnictw. Wszystkie te czynności odbywają się online, bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego czy dodatkowego upoważniania pełnomocników.

Resort finansów zapowiada, że to dopiero początek. Kolejne aktualizacje mają przynieść dalsze rozszerzenia funkcjonalności.

Dostęp do konta można przekazać

Organizacje mogą przekazać dostęp do swojego konta konkretnym osobom fizycznym posiadającym numer PESEL. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla ewidencji podatników i płatników.

System przewiduje dwa poziomy uprawnień: podstawowy oraz rozszerzony. Ten drugi daje możliwość zarządzania kontem organizacji, w tym nadawania i odbierania dostępów innym użytkownikom. Co ważne, wszystkie te operacje można teraz wykonać również bezpośrednio w aplikacji mobilnej.

Urząd przyszłości już się zaczyna

Aplikacja e-Urząd Skarbowy została uruchomiona pod koniec stycznia ubiegłego roku i od początku rozwijana jest etapowo. Najpierw skorzystali z niej użytkownicy indywidualni, teraz dołączają organizacje.

Resort finansów chce zbudować w pełni cyfrowy kanał komunikacji z administracją skarbową. Bez kolejek, bez papierowych dokumentów i bez zbędnych formalności.

Wszystko wskazuje na to, że urząd skarbowy na dobre przenosi się do świata mobilnego – i trudno będzie zawrócić ten proces.