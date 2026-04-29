Twoje pieniądze » Podatki » Można odliczyć prawie 5000 złotych. Wystarczy mieć samochód. Niektórzy o tej uldze nie pamiętają, a czas rozliczeń z fiskusem właśnie się kończy

Można odliczyć prawie 5000 złotych. Wystarczy mieć samochód. Niektórzy o tej uldze nie pamiętają, a czas rozliczeń z fiskusem właśnie się kończy

29 kwietnia 2026, 08:30
Maja Retman
Można odliczyć nawet 4560 zł Wystarczy mieć samochód. Niektórzy zapominają o tej uldze
Rozliczenie z fiskusem to obowiązek, którego nie da się uniknąć. Jedni składają zeznanie podatkowe od razu, inni odkładają to na ostatnią chwilę. Podatkowy zegar zaraz przestanie bić. Warto jeszcze dokładnie sprawdzić, jakie ulgi przysługują podatnikowi. Niektóre z nich mogą realnie obniżyć podatek do zapłaty. Jedną z mniej znanych preferencji jest ulga rehabilitacyjna związana z używaniem samochodu przez osoby z niepełnosprawnością lub ich opiekunów. Pozwala ona odliczyć od dochodu nawet 2280 zł rocznie, a w przypadku dwóch uprawnionych osób – łącznie 4560 zł. To nie oznacza zwrotu całej tej kwoty, ale może wyraźnie zmniejszyć należny podatek.

Samochód nie jako wygoda, lecz konieczność

Dla wielu osób z niepełnosprawnością samochód nie jest luksusem, lecz narzędziem umożliwiającym normalne funkcjonowanie. Dojazdy do lekarza, na rehabilitację, do pracy czy załatwianie codziennych spraw często nie byłyby możliwe bez własnego środka transportu. Ustawodawca uwzględnił tę sytuację, wprowadzając możliwość skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej obejmującej wydatki związane z używaniem samochodu osobowego.

Ulga ta ma formę ryczałtowego odliczenia od dochodu. Oznacza to, że podatnik nie odlicza konkretnych rachunków, lecz określoną przepisami maksymalną kwotę. W efekcie zmniejsza się podstawa opodatkowania, a tym samym kwota podatku do zapłaty.

Zobacz również:

Kto może skorzystać z ulgi na samochód

Prawo do odliczenia przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a także podatnikom, którzy utrzymują osobę niepełnosprawną, na przykład małżonka, dziecko lub rodzica. Warunkiem jest faktyczne wykorzystywanie samochodu w związku z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Istotne jest również to, że samochód musi stanowić własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej albo podatnika, który ją utrzymuje. Nie ma znaczenia, czy pojazd jest nowy czy używany, ale musi być formalnie przypisany do osoby korzystającej z ulgi.

Z preferencji mogą skorzystać osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także podatnicy utrzymujący niepełnosprawne dzieci poniżej 16. roku życia.

Ile można odliczyć i ile wynosi realna oszczędność

Limit odliczenia wynosi maksymalnie 2280 zł rocznie na jednego uprawnionego podatnika. Jeżeli z ulgi korzystają dwie osoby, na przykład oboje rodzice niepełnosprawnego dziecka lub małżonkowie spełniający warunki, łączna kwota odliczenia może wynieść 4560 zł.

Warto jednak pamiętać, że jest to kwota odliczana od dochodu, a nie bezpośredni zwrot pieniędzy. Realna oszczędność zależy od stawki podatku. W praktyce oznacza to najczęściej zmniejszenie podatku o kilkaset złotych.

Ulga przysługuje zarówno osobom rozliczającym się według skali podatkowej, jak i tym, którzy płacą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Nie trzeba zbierać faktur, ale dokumenty są konieczne

W przypadku tej konkretnej ulgi przepisy nie wymagają przedstawiania faktur za paliwo, naprawy czy inne koszty eksploatacyjne. Ma ona charakter ryczałtowy, co znacznie upraszcza rozliczenie.

Nie oznacza to jednak całkowitej dowolności. Podstawowym dokumentem potwierdzającym prawo do ulgi jest orzeczenie o niepełnosprawności. Urząd skarbowy może również zweryfikować, czy podatnik rzeczywiście spełnia warunki do skorzystania z odliczenia, w tym czy samochód jest jego własnością lub współwłasnością oraz czy jest wykorzystywany w związku z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Odliczenie wykazuje się w rocznym zeznaniu podatkowym, najczęściej w załączniku PIT/O, który stanowi część deklaracji podatkowej.

Zobacz również:

Zasady pozostają stabilne, ale warto o nich pamiętać

W rozliczeniu za 2025 rok limit odliczenia nie uległ zmianie i nadal wynosi 2280 zł rocznie. Podatnicy mogą skorzystać z ulgi zarówno w tradycyjnej formie, jak i za pośrednictwem elektronicznych systemów rozliczeniowych, takich jak Twój e-PIT czy e-Deklaracje.

Choć ulga rehabilitacyjna na samochód nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem pojazdu, stanowi realne wsparcie finansowe. Dla wielu osób może oznaczać nie tylko niższy podatek, lecz także ułatwienie codziennego funkcjonowania. Warto więc upewnić się, czy spełnia się warunki do jej zastosowania, zanim roczne rozliczenie trafi do urzędu skarbowego.

Połowa zeznań wciąż nie rozliczona

A licznik bije. To już ostatnie chwile na rozliczenie się z fiskusem. Jak podaje InFakt, połowa zeznań wciąż nie rozliczona. - Porównanie z opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów danymi za 2024 r. pokazuje, że w wielu kategoriach zeznań do urzędów skarbowych nie wpłynęła jeszcze nawet połowa spodziewanych formularzy - mówi Najgorzej sytuacja wygląda w przypadku PIT-36, czyli zeznania składanego między innymi przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, złożono dotychczas tylko 46,8% liczby zeznań z poprzedniego roku.

W rozliczeniu za 2024 r. PIT-37, najpopularniejszy formularz w Polsce, złożyło 21,4 mln podatników. Tegoroczne tempo wskazuje, że w ciągu najbliższych 2 dni do systemu może trafić nawet ponad 10 mln dodatkowych zeznań tego typu.

Co zrobić, żeby zdążyć?

Termin złożenia zeznania PIT za 2025 rok upływa 30 kwietnia 2026 r. (czwartek). Po tym terminie organy podatkowe automatycznie akceptują zeznania PIT-37 i PIT-38 udostępnione w usłudze Twój e-PIT, ale tylko dla podatników, którzy nie chcą skorzystać z ulg, wspólnego rozliczenia ani przekazać 1,5% podatku organizacji pożytku publicznego. Warto zaznaczyć, że w zeszłym roku ponad 6 mln zeznań zostało zatwierdzonych automatycznie. Automatyczne zeznanie może pozbawić ulg, dlatego warto na ostatniej prostej przeanalizować możliwości, być może przekazaliśmy jakąś darowiznę, oddaliśmy krew, a może termomodernizacja została przeprowadzona w naszym domu.

Choć rozliczenie PIT zostało maksymalnie uproszczone dzięki usłudze Twój e-PIT, i jest to wygodne, to jednak nie warto pozostawiać do automatycznego rozliczenia. Ponadto nie każdy PIT jest sporządzany automatycznie, gdyż fiskus nie jest w posiadaniu danych źródłowych. A więc jeśli np. sprzedaliśmy mieszkanie, to taki PIT nie zostanie rozliczony w systemie, a brak zeznania w terminie, może oznaczać sankcje.

Będziecie płacić horrendalne rachunki za prąd, jeśli tego nie zrobicie. Niedługo mija ważny termin
ZUS zabiera blisko 1000 złotych z emerytury. Nie wszyscy wiedzą, że ta zmiana już obowiązuje. Weszły w życie nowe zasady
Urząd skarbowy bez litości to teraz lustruje. Sprawdzają wszystkich pięć lat wstecz. Kara to nawet 30 tysięcy złotych
Źródło: INFOR
REKLAMA

Infor.pl
Kto, kiedy i dlaczego będzie musiał zwrócić 13. czy 14. emeryturę?
29 kwi 2026

Już za chwilę za nami będzie kwiecień, a wraz z nim coroczna wypłata dodatkowego świadczenia, tzw. 13. emerytura. Tymczasem okazuje się, że w pewnych sytuacjach będzie istniał obowiązek zwrotu świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał jeszcze w marcu 2026 r. ważny komunikat i kwoty w nim podane determinują sytuację wielu seniorów, którzy w określonych sytuacjach zobowiązani będą (albo już są) do zwrotu świadczeń, nawet po tym, jak pieniądze trafiły już na konto. Kto, kiedy i dlaczego będzie musiał zwrócić 13. czy nawet 14. emeryturę?
Matura 2026: Jedzenie i picie na egzaminie maturalnym – co wolno, a czego nie?
29 kwi 2026

Matura 2026 tuż za rogiem, ponieważ pierwsze egzaminy rozpoczną się już 4 maja br. o godz. 9. Wielu maturzystów zaczyna zatem zadawać sobie pytania, o których wcześniej być może jeszcze nie myśleli – jak choćby – czy podczas egzaminu maturalnego można jeść i pić? Jest to istotna informacja, zwłaszcza biorąc pod uwagę czas trwania egzaminów maturalnych, który w niektórych przypadkach może wynosić nawet 360 minut, czyli aż 6 godzin.
PPK: Koniec z papierowymi wezwaniami, przedsiębiorcy dostaną je przez konto w systemie ZUS
29 kwi 2026

Przedsiębiorcy nie dostaną już papierowego wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczym planem kapitałowym. Rada Ministrów przyjęła projekt przepisów umożliwiający wysłanie takiego wezwania przez konto w systemie ZUS.
Będą szokujące zmiany w waloryzacji emerytur? Są już konkretne wyliczenia
29 kwi 2026

Ledwie 5,3 procent, tyle w tym roku wyniosła waloryzacja emerytur. Była nieco niższa niż przed rokiem. To mało, a ma być jeszcze mniej, bo nadchodzi powrót groszowych uposażeń dla 10 milionów seniorów. Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych może ledwo przekroczyć 3 proc. Jeśli rządowe prognozy się sprawdzą, minimalna emerytura w przyszłym roku może wzrosnąć o… 57 zł na rękę. Wedle doniesień „Faktu” Resort rodziny nie wyklucza zmian w mechanizmie waloryzacji. W tym roku waloryzacja emerytur i rent wyniosła 5,3 proc. Była niższa niż przed rokiem, ale wciąż zauważalna. Problem w tym, że wszystko wskazuje na to, że to był jeden z lepszych scenariuszy, na jakie mogą liczyć seniorzy.

Rząd reaguje na skutki programu CPN. Podatek od nadmiarowych zysków zasili budżet
29 kwi 2026

Rząd planuje wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, aby zrekompensować ubytek dochodów budżetowych związany z wdrożeniem programu „Ceny Paliw Niżej”. Ministerstwo Finansów przyznaje jednak, że na ten moment nie da się określić, jak długo obowiązywać będą nowe rozwiązania.
Frankowy aneks pod lupą TSUE - kredyt złotowy zamieniony na frankowy. Adwokat: ten wyrok może otworzyć nowy rozdział sporów z bankami
28 kwi 2026

30 kwietnia 2026 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok w polskiej sprawie C-246/25 Hańczynek, który może mieć istotne znaczenie dla tysięcy konsumentów posiadających kredyty przewalutowane z PLN na CHF na podstawie aneksów do umów. To segment sporów bankowych, który dotychczas pozostawał w cieniu klasycznych spraw frankowych, choć skala problemu jest realna. Jako pełnomocnik kredytobiorczyni w tej sprawie obserwuję, że rozstrzygnięcie może wykraczać daleko poza indywidualny interes stron. Trybunał odpowie bowiem na pytanie fundamentalne: jakie skutki prawne powinno wywoływać stwierdzenie abuzywności postanowień zawartych nie w samej umowie kredytu, lecz w późniejszym aneksie, który całkowicie zmienił jej charakter.
Ile trzeba mieć procent na maturze w 2026 r., aby zdać?
28 kwi 2026

Na ile procent trzeba napisać maturę w 2026 roku, aby ją zdać? Minimalny próg dotyczy tylko matury z przedmiotów obowiązkowych. Co istotne, nie ma wymaganego minimum przy przedmiotach dodatkowych, które są do wyboru.
Dożywotnie 290 zł co miesiąc. Pieniądze dla seniorów, o które nie wnioskuje się w ZUS
28 kwi 2026

Emeryci w Polsce mogą liczyć na dodatkowy zastrzyk gotówki, który nie pochodzi z ZUS. Świadczenie ratownicze, bo o nim mowa, po marcowej waloryzacji wzrosło i trafia do kolejnych grup zasłużonych seniorów. Jakie warunki muszą spełnić byli strażacy i ratownicy, aby do połowy maja cieszyć się wyższą wypłatą? Oto szczegóły.

ZUS RUD - korekta za okres wcześniejszy niż 30 miesięcy wstecz. Rozwiązanie przejściowe tylko do końca czerwca 2026 r.
28 kwi 2026

ZUS RUD i korekta umowy o dzieło za okres wcześniejszy niż 30 miesięcy wstecz - rozwiązanie przejściowe tylko do końca czerwca 2026 r. Można to zrobić, logując się na eZUS. Należy wybrać konto indywidualne, a następnie przejść do roli Ogólnej. Oto instrukcja kreatora korekty umowy o dzieło.
Aplikacja mObywatel chroni przed kradzieżą tożsamości. Najważniejsze narzędzia do ochrony danych osobowych
28 kwi 2026

Kradzieże danych zdarzają się coraz częściej. Choć firmy i instytucje mają obowiązek je chronić, wycieki nadal się zdarzają. W aplikacji mObywatel znajdują się narzędzia, które pomagają szybko zareagować i zabezpieczyć się przed skutkami wycieku danych osobowych użytkownika.
