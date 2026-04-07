Rozliczenie dochodów z zagranicy. Wysokie zwroty podatkowe, ale też kary

Rozliczenie dochodów z zagranicy. Wysokie zwroty podatkowe, ale też kary

07 kwietnia 2026, 10:36
Kancelaria Prawna Skarbiec
Kancelaria Prawna Skarbiec
Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy doradztwo prawne z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego i karnego.
oprac. Adam Kuchta
rozliczenie pit
Pracowałeś za granicą? Możesz odzyskać tysiące złotych – ale jeden błąd grozi karą
Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy, że dochody z zagranicy mogą oznaczać spory zwrot podatku. Jednocześnie fiskus nie wybacza błędów – brak rozliczenia może skończyć się dotkliwą karą. Sprawdź, co zrobić, żeby nie stracić pieniędzy i uniknąć problemów.

Osoby, które pracowały za granicą mogą odzyskać zwrot nadpłaconego podatku. W zależności od kraju zatrudnienia, pobierane tam zaliczki na podatek mogą być bardzo wysokie, co równa się z możliwością odebrania wysokiego zwrotu. Z drugiej strony, brak ujawnienia dochodów z zagranicy może sprowadzić na podatnika kary przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym.

Termin do 30 kwietnia – spóźnienie może kosztować

Z osiągniętych za granicą dochodów należy rozliczyć się również w Polsce – w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Deklarację PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/ZG z tytułu dochodów uzyskanych w 2025 roku należy więc złożyć w terminie do 30 kwietnia 2026 r. Ważne by nie zapomnieć o dochowaniu obowiązku złożenia rozliczenia, w przeciwnym razie można narazić się na wysokie kary.

Uniknięcie podwójnego opodatkowania – klucz do niższego podatku

Osoby osiągające dochody z zagranicy często do końca nie wiedzą, jak ten fakt wpłynie na ich obowiązki podatkowe w Polsce. Przede wszystkim należy określić swoje miejsce zamieszkania do celów podatkowych. To pozwoli ustalić, która dwustronna umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania znajdzie zastosowanie i jakie niesie to ze sobą korzyści. Polska ma podpisanych ponad 90 takich umów. Każda z nich pozwala uniknąć podwójnego opodatkowania dochodów z innego państwa.

Miejsce zamieszkania może zostać określone w oparciu o centrum interesów osobistych lub gospodarczych na terytorium danego kraju lub przebywania na jego terenie dłużej niż 183 dni w roku. Mający miejsce zamieszkania na terytorium RP podlega polskiemu systemowi podatkowemu. Polscy rezydenci podatkowi mają tu nieograniczony obowiązek rozliczania wszystkich swoich dochodów, również tych uzyskanych za granicą.

Jak rozliczyć zagraniczne dochody? Dwie metody, różne skutki

W zależności więc od kraju, w którym osiągało się dochody, będzie je można rozliczyć jedną z dwóch metod. Pierwsza to metoda wyłączenia z progresją, obowiązująca m.in. w zakresie dochodów z Niemiec, Francji czy Hiszpanii. Zagraniczne dochody zwalnia się z opodatkowania w Polsce, ale mają one wpływ na stawkę procentową, wg której wylicza się podatek od dochodów osiągniętych na terytorium RP.

Druga metoda – proporcjonalnego odliczenia – stosowana m.in. do przychodów z Belgii, Danii, Stanów Zjednoczonych czy Kanady, łączy dochody osiągnięte za granicą z polskimi i poddaje je opodatkowaniu w Polsce, ale przy zastosowaniu odliczenia podatku zapłaconego za granicą. Przy tej metodzie podatnicy mogą dodatkowo korzystać z tzw. ulgi abolicyjnej, która pozwala na obniżenie podatku.

Pamiętaj o ulgach – możesz zapłacić mniej lub nic

Rozliczając się z fiskusem warto pamiętać o obowiązujących w Polsce ulgach czy zwolnieniach podatkowych, być może z których, po przeanalizowaniu swojej sytuacji prawnej, będzie można skorzystać. Pierwszym przykładem jest ulga dla młodych. Pozwala ona nie płacić podatku dochodowego osobom poniżej 26 roku życia, których przychody w 2025 roku nie przekroczyły kwoty 85 528 zł, także w zakresie zarobków zagranicznych. W tej sytuacji nie mają one nawet obowiązku składania PIT w urzędzie skarbowym.

Z określonych ulg mogą korzystać małżonkowie rozliczający się wspólnie. Tu jednak należy zachować ostrożność, bo dochody zagraniczne mogą mieć wpływ na ostateczny kształt tego rozliczenia.

Przepisy ustawy o PIT pozwalają uwolnić od podatku część przychodów osób mających miejsce zamieszkania w RP, a które przebywają za granicą tylko czasowo, osiąganych ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego), pracy nakładczej, oraz ze stosunku służbowego. Zwolnienie przysługuje za każdy dzień pobytu za granicą, i można z niego skorzystać zarówno przy rozliczaniu metodą proporcjonalnego odliczenia, jak i wyłączenia z progresją.

Rozliczenie dochodów z zagranicy – najczęstsze błędy i ryzyka

Przy rozliczaniu dochodów osiągniętych poza granicami RP należy je przeliczyć na złotówki wg kursu NBP. Jednak nie to, a ustalenie rezydencji podatkowej bywa najbardziej problematyczne. Zdarza się bowiem, że oba kraje, w których podatnik osiągał przychody, traktuje go w tym samym czasie jako swojego rezydenta do celów fiskalnych. Błędna kwalifikacja przez urzędników, lub samego podatnika, może pozbawić go wymiernych korzyści finansowych i/lub nadmiernie obciążyć zobowiązaniem podatkowym.

Co do obowiązku ujawnienia i rozliczenia dochodów zagranicznych, to każdy powinien pamiętać m.in. o art. 56 Kodeksu karnego skarbowego. Przepis ten stanowi, że podanie organowi podatkowemu nieprawdy lub zatajenie prawdy, albo niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o zmianie danych, powodujące narażenie podatku na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych (w 2026 r. wysokość jednej stawki dziennej, ustalanej w zależności od czynników takich jak: dochody sprawcy, czy możliwości zarobkowe, może się wahać w granicach od 160,20 zł do 64 080 zł) albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

Karę grzywny w tej wysokości przewiduje również art. 56d, penalizujący podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w wybranych oświadczeniach związanych z podatkami dochodowymi, także przy zwrocie podatku.

Zobacz również:
Nie musisz (ale możesz) wystawiać i odbierać faktury w KSeF jeżeli jesteś w Polsce zarejestrowany jako podatnik VAT ale nie masz tu stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
07 kwi 2026

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że podatnicy VAT, który nie mają w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - nie mają obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF. Jeżeli taki podatnik jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT w Polsce, to ma prawo wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu KSeF. W przypadku wystawienia faktury w KSeF dla takiego podatnika (nieposiadającego w Polsce siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej) - faktura ustrukturyzowana jest udostępniana takiemu nabywcy w sposób z nim uzgodniony. Nie musi on odbierać faktur ustrukturyzowanych w KSeF.
Rozliczenie dochodów z zagranicy. Wysokie zwroty podatkowe, ale też kary
07 kwi 2026

Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy, że dochody z zagranicy mogą oznaczać spory zwrot podatku. Jednocześnie fiskus nie wybacza błędów – brak rozliczenia może skończyć się dotkliwą karą. Sprawdź, co zrobić, żeby nie stracić pieniędzy i uniknąć problemów.
Rusza zadymianie kanalizacji. Gminy szukają nielegalnych podłączeń. Kara to nawet 10 tys. złotych
07 kwi 2026

W gminach ruszają wiosenne kontrole. Chodzi o nielegalne podłączenia do sieci, za które grozi nawet 10 tys. zł kary. Kto powinien mieć się na baczności, a najlepiej jak najszybciej usunąć niezgodne z obowiązującymi przepisami instalacje?
Workation jako jedno z ciekawszych zjawisk na rynku pracy
07 kwi 2026

Workation jako jedno z ciekawszych zjawisk na rynku pracy - czym jest? Na jakiej podstawie można z tego skorzystać? Jakie są korzyści dla pracownika i pracodawcy, a jakie wyzwania?

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy w Polsce. 2333 zł dla każdego? Sprawdzamy, czy to realny plan
07 kwi 2026

Czy nadchodzi koniec ery 800 plus i skomplikowanych zasiłków? Temat Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego (BDP) rozgrzewa polską opinię publiczną. Coraz głośniej mówi się o kwocie 2333 zł miesięcznie, która miałaby trafiać na konto każdego obywatela - bez żadnych warunków. Na czym polega ten pomysł i ile może wynieść świadczenie?
W 2050 r. Polaków w wieku 65+ będzie aż 30% społeczeństwa. Luka opiekuńcza w Polsce sprawi, że system nie zapewni opieki szybko rosnącej liczbie osób niesamodzielnych
07 kwi 2026

W Polsce mamy szybko starzejące się społeczeństwo. W 2050 r. osób w wieku 65+ będzie aż 30%. Ze względu na lukę opiekuńczą państwo nie zapewni opieki szybko rosnącej liczbie osób niesamodzielnych. Co zrobić, aby ograniczyć problem opieki długoterminowej?
Ceny paliw 7 kwietnia. Kierowcy zapłacą więcej – znamy konkretne stawki
07 kwi 2026

Nie ma dobrych wiadomości dla kierowców. Najnowsze obwieszczenie Ministerstwa Energii przynosi podwyżki maksymalnych cen paliw, które obowiązują także dzisiaj. Sprawdzamy, ile dokładnie zapłacisz 7 kwietnia za benzynę i olej napędowy – i dlaczego różnice, choć niewielkie, mogą mieć znaczenie.
Faktura poza KSeF a prawo do odliczenia VAT
07 kwi 2026

Wraz z wejściem powszechnego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) pojawiają się pierwsze realne wątpliwości przedsiębiorców, które nie wynikają z teorii, ale z codzienności. Jednym z najczęstszych problemów jest sytuacja, w której nabywca otrzymuje fakturę poza KSeF, a dokument dopiero po czasie trafia do systemu. Kiedy wówczas przysługuje odliczenie VAT?

Bez zakazu osoba niepełnosprawna i córka z łącznie 7640 zł miesięcznie. [Świadczenie wspierające] [Świadczenie pielęgnacyjne]
06 kwi 2026

Takiej kwoty osoba niepełnosprawna i jej rodzina nie zobaczą - obowiązuje zakaz łączenia świadczenia wspierającego i pielęgnacyjnego. Jego zniesienie dałoby to 7 640 zł miesięcznie [według stawek świadczenia wspierającego od 1 marca 2026 r. dla 95-100 punktów].
Koniec B2B, umów zlecenia i o dzieło? Urzędnik przekształci umowę w stosunek pracy bez Twojej zgody – ustawa nadająca PIP nowe uprawnienia już z podpisem Prezydenta
07 kwi 2026

W dniu 2 kwietnia br. Prezydent Karol Nawrocki złożył swój podpis pod ustawą z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, która nadaje organom Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) uprawnienie do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych (czyli umów zlecenia i umów o dzieło) oraz B2B w umowy o pracę. Ma to istotnie ograniczyć nadużycia pracodawców względem pracowników, polegające na zawieraniu przez nich umów cywilnoprawnych lub nawiązywaniu stosunku B2B z pracownikami, w warunkach, w których powinna zostać zawarta z nimi umowa o pracę. Jednocześnie jednak – pomimo podpisania ustawy – Karol Nawrocki zastrzegł, że w trybie kontroli następczej, skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego.
