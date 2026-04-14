Rząd przedłuża niższą akcyzę na paliwa. Ulga dla kierowców potrwa do końca kwietnia

Rząd zdecydował o wydłużeniu obowiązywania niższej akcyzy na paliwa silnikowe. Decyzja ma związek z niestabilną sytuacją na rynkach światowych i konfliktem na Bliskim Wschodzie. Niższe stawki podatkowe mają czasowo ograniczyć wzrost cen paliw dla kierowców i firm transportowych.

Do końca kwietnia 2026 r. została przedłużona niższa akcyza na paliwa silnikowe - tak wynika z komunikatu resortu finansów. Przedłużenie okresu obowiązywania niższej stawki akcyzy jest realizowane w ramach rządowego pakietu podatkowego obniżającego ceny paliw i ma charakter czasowy. Przedłużenie zostało wprowadzone z uwagi na wciąż utrzymującą się trudną sytuacją na światowych rynkach paliw.

Niższa akcyza na paliwa przedłużona do końca kwietnia

W związku z utrzymującą się niestabilną sytuacją na rynkach paliw, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie, Minister Finansów i Gospodarki przedłuża do 30 kwietnia br. obowiązywanie czasowej obniżki stawek podatku akcyzowego na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, wprowadzonej rozporządzeniem z 28 marca 2026 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe.

Decyzja rządu oznacza, że kierowcy nadal mogą korzystać z niższych cen paliw, choć rozwiązanie to ma charakter wyłącznie tymczasowy. Władze podkreślają, że działania są reakcją na czynniki zewnętrzne, na które krajowa polityka ma ograniczony wpływ.

Najniższa możliwa akcyza według przepisów Unii Europejskiej

Akcyza na paliwa została zmniejszona do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską, czyli 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego.

To maksymalna skala obniżki, jaką rząd mógł wprowadzić w ramach unijnych regulacji, co oznacza, że dalsze redukcje tego podatku nie są obecnie możliwe bez zmian na poziomie europejskim. Niższa akcyza stanowi jeden z kluczowych elementów pakietu mającego ograniczyć presję cenową na rynku paliw.

Obniżony VAT i koszt dla budżetu państwa

Do końca kwietnia br. obowiązuje również obniżona z 23 proc do 8 proc. stawka podatku VAT na określone paliwa silnikowe. Obniżka została wprowadzona rozporządzeniem z 28 marca 2026 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego na niektóre paliwa silnikowe.

Koszt dla budżetu obniżki VAT na paliwa to ok. 930 mln zł, a obniżka akcyzy to ok. 750 mln zł w przypadku wprowadzonej obniżki w okresie 30 marca - 30 kwietnia br. – wskazano w danych dotyczących skutków finansowych.

Łączny koszt działań liczony jest więc w miliardach złotych, co pokazuje skalę interwencji państwa w rynek paliw. Rząd zakłada, że rozwiązania te mają charakter czasowy.