REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Nawet 2600 zł rocznie więcej w portfelu. Rząd szykuje zmiany w progach podatkowych

Nawet 2600 zł rocznie więcej w portfelu. Rząd szykuje zmiany w progach podatkowych

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 kwietnia 2026, 13:01
Adam Kuchta
Adam Kuchta
progi podatkowe pieniądze
Nawet 2600 zł rocznie więcej. Rząd szykuje zmiany w progach podatkowych
Infor

REKLAMA

REKLAMA

Osoby zarabiające około 14 tys. zł brutto miesięcznie mogą realnie zyskać nawet ponad 2600 zł rocznie – tak wynika z propozycji zmian w progach podatkowych. Projekt podniesienia drugiego progu PIT do 140 tys. zł ma odciążyć klasę średnią i ograniczyć wpadanie w wyższą stawkę podatku. Czy to początek większej reformy systemu i kto faktycznie na niej skorzysta?

"Dotrzymujemy słowa! Złożyliśmy jako Polska 2050 projekt ustawy podnoszący 2. próg podatkowy do 140 tys. zł" - poinformował na platformie X Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jan Szyszko. "Ustawa uwolni klasę średnią od podwyżki podatków na koniec roku" - napisał. Wskazał jednocześnie, że zmiana miałaby wejść w życie od 2027 r. "Koszt tego ukłonu wobec nauczycieli, kolejarzy, urzędników, ratowników i milionów pracujących Polaków to 9 mld zł. W całości do pokrycia przez podwyżkę akcyzy na alkohol i podatek cyfrowy" - wyjaśnił polityk.

REKLAMA

REKLAMA

140 tys. zł zamiast 120 tys.? Nowy próg podatkowy na stole

We wtorek 14 kwietnia br. w Sejmie odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiciele Polski 2050 zaprezentowali projekt ustawy podwyższającej drugi próg podatkowy z 120 do 140 tysięcy złotych. Propozycja ta ma na celu odciążenie klasy średniej, która, jak podkreślono, coraz częściej wpada w wyższy próg podatkowy.

“To nie jest radykalne rozwiązanie, to jest potrzebne, racjonalne i sprawiedliwe” – podkreśliła minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak zaznaczyła, obecny system prowadzi do sytuacji, w której osoby o średnich zarobkach płacą proporcjonalnie wyższe podatki niż część najlepiej zarabiających.

Projekt zakłada również wskazanie konkretnych źródeł finansowania zmian, m.in. poprzez:

REKLAMA

  • wprowadzenie podatku cyfrowego,
  • zwiększenie wpływów z akcyzy na alkohol.

Według autorów ustawy, takie podejście pozwala zachować odpowiedzialność fiskalną przy jednoczesnym wsparciu obywateli. “Sfinansujemy go podatkiem od banków, big techów i podwyżką akcyzy” - napisała na platformie X przewodnicząca partii Polska2050.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nawet 2600 zł rocznie więcej – dla kogo ta zmiana?

Osoby, które zarabiają ok. 14 tys. brutto w zasadzie zaoszczędzą ponad 2 600 zł; czyli nie będą ukarane, tylko dostaną to, co im się zwyczajnie należy, dlaczego pracowały.” – wskazała posłanka Ewa Schädler. Zwróciła również uwagę na dynamiczny wzrost liczby osób, które wpadają w drugi próg podatkowy, co świadczy o systemowym problemie wymagającym pilnej korekty.

Na konsekwencje obecnych rozwiązań dla rynku pracy zwrócił uwagę również poseł Piotr Strach: “Już prawie jedna trzecia nauczycieli wpadnie w drugi próg podatkowy. To pokazuje, że klasa średnia to nie jest coś, co mogłoby nam się wydawać czymś wyjątkowym. To jest większość naszych obywateli” – mówił. Podkreślił też, że brak zmian może prowadzić do rozwoju szarej strefy, ponieważ pracownicy będą unikać dodatkowych dochodów, aby nie przekroczyć progu podatkowego. “Chcemy nagradzać uczciwość” – dodał.

Dlaczego obecne progi podatkowe są problemem?

Polska 2050 konsekwentnie przedstawia rozwiązania mające poprawić sytuację ekonomiczną Polaków, szczególnie klasy średniej, łącząc postulaty społeczne z odpowiedzialnością za finanse publiczne. Projekt ustawy jest elementem szerszych działań ugrupowania na rzecz bardziej sprawiedliwego systemu podatkowego i wzmocnienia stabilności gospodarczej.

Jak dziś działa skala podatkowa i gdzie zaczyna się 32%?

Wyjaśnijmy, że podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce jest podatkiem progresywnym. Oznacza to, że w miarę wzrostu dochodów podatnika, rośnie również stawka podatkowa, którą musi on zapłacić. Progresywność podatku ma na celu zapewnienie sprawiedliwości podatkowej, dzięki której osoby o wyższych dochodach płacą wyższy podatek.

Wysokość progów podatkowych (skali podatkowej) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) reguluje art. 27 ustawy o podatku od osób fizycznych. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, dla podatników opodatkowanych według skali stawki mamy następujące progi podatkowe:

  • Do 120 000 zł podatek wynosi 12%. Jednakże, aby złagodzić obciążenie podatkowe dla osób o niższych dochodach, wprowadzono kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 3600 zł. Dzięki temu efektywne obciążenie podatkowe jest niższe.
  • Powyżej 120 000 zł podatek wynosi stałą kwotę 10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł. To oznacza, że każda złotówka zarobiona powyżej 120 000 zł jest opodatkowana stawką 32%.

Powyższe, obowiązujące także dla roku 2026 progi podatkowe, zostały wprowadzone przez ustawodawcę 1 lipca 2022 r., w ramach programu Polski Ład. Progi te, zgodnie z przepisami ustawy z  dnia 9 czerwca 2022 r. o  zmianie ustawy o  podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022  r.

Tabela: Progi podatkowe, zgodnie z art. 27 ustawy o podatku od osób fizycznych

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi:

ponad

do

 

120 000

12% minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł

120 000

 

10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

Przekroczenie progu PIT – ile naprawdę tracisz?

Przekroczenie progu podatkowego oznacza, że podatnik wchodzi w wyższą stawkę podatkową. Dla 2026 roku próg ten będzie obowiązywał na poziomie 120 000 zł. Oznacza to, że jeśli roczne dochody podatnika nie przekraczają tej kwoty, opodatkowane są one stawką 12% (z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek). Jeśli jednak dochody przekroczą 120 000 zł, każda kolejna złotówka jest opodatkowana stawką 32%.

Warto też mieć na uwadze, że kwota wolna od podatku wynosi obecnie 30 tys. zł. To od tej kwoty wyliczymy kwotę zmniejszającą podatek, tj.: 30 tys. zł x 12% = 3600 zł. Co prawda są zapowiedzi rządowe, że kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 60 tys. zł, jednak pomysł ten jest odkładany w czasie i nie wiadomo jeszcze na ten moment kiedy wejdzie w życie.

Posłużmy się przykładem: Anna Kowalska jest samodzielnym grafikiem komputerowym pracującym na umowę o dzieło. W 2024 roku jej dochody wyniosły 110 000 zł, co oznaczało, że była opodatkowana stawką 12% z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 3600 zł. W 2025 roku, dzięki nowym projektom i zwiększeniu stawki godzinowej, jej dochody wzrosły do 130 000 zł.

Jak to wpłynęło na jej obciążenie podatkowe? Otóż, do kwoty 120 000 zł Anna płaci podatek według stawki 12%, z uwzględnieniem kwoty zmniejszającej podatek. Jednak każda złotówka zarobiona powyżej tej kwoty jest opodatkowana stawką 32%. Oznacza to, że Anna płaci podatek w wysokości 12% od pierwszych 120 000 zł oraz 32% od nadwyżki 10 000 zł (130 000 zł - 120 000 zł).

Podstawa prawna

Art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA