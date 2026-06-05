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Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Ceny paliw znów w górę. Rząd opublikował nowe maksymalne stawki na weekend

Ceny paliw znów w górę. Rząd opublikował nowe maksymalne stawki na weekend

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05 czerwca 2026, 12:55
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Ceny paliw
Ceny paliw znów w górę. Rząd opublikował nowe maksymalne stawki na weekend
Shutterstock

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Od soboty do poniedziałku obowiązywać będą nowe maksymalne ceny paliw, wynika z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii. Choć regulacje mają stabilizować rynek, najnowsze stawki są wyższe niż w piątek, co oznacza dalszy wzrost kosztów tankowania dla kierowców.

Nowe maksymalne ceny paliw od soboty do poniedziałku

Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,00 zł, benzyny 98 - 6,63 zł, a oleju napędowego - 6,48 zł - wynika z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe niż w piątek.

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W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,94 zł, benzyny 98 - 6,52 zł, a oleju napędowego - 6,40 zł. Natomiast 31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł. Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Zasady obowiązywania cen maksymalnych i kontrole

Zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W przypadku ogłoszenia jej przed dniami wolnymi od pracy i świętami stawka obowiązuje do najbliższego dnia roboczego włącznie. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł, a kontrole prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Cena maksymalna jest ustalana według określonej formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT.

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Zobacz również:

Tabela: Maksymalne ceny detaliczne paliw w poszczególnych dniach

Data

Dzień tygodnia

Benzyna 95 (z VAT)

Benzyna 98 (z VAT)

Olej napędowy (z VAT)

31.03.2026

Wtorek

6,16 zł

6,76 zł

7,60 zł

01.04.2026

Środa

6,21 zł

6,81 zł

7,66 zł

02.04.2026

Czwartek

6,23 zł

6,84 zł

7,65 zł

03.04.2026

Piątek

6,19 zł

6,80 zł

7,64 zł

04-07.04.2026

Sobota-Wtorek

6,21 zł

6,82 zł

7,87 zł

08.04.2026

Środa

6,21 zł

6,82 zł

7,87 zł

09.04.2026

Czwartek

6,27 zł

6,88 zł

7,83 zł

10.04.2026

Piątek

6,17 zł

6,77 zł

7,66 zł

11-13.04.2026

Sobota-Niedziela-Poniedziałek

6,14 zł

6,73 zł

7,68 zł

14.04.2026

Wtorek

6,12 zł

6,70 zł

7,58 zł

15.04.2026

Środa

6,16 zł

6,70 zł

7,41 zł

16.04.2026

Czwartek

6,08 zł

6,61 zł

7,23 zł

17.04.2026

Piątek

6,04 zł

6,59 zł

7,18 zł

18-20.04.2026

Sobota-Niedziela-Poniedziałek

6,03 zł

6,57 zł

7,07 zł

21.04.2026

Wtorek

6,00 zł

6,54 zł

6,92 zł

22.04.2026

Środa

5,95 zł

6,50 zł

6,75 zł

23.04.2026

Czwartek

5,97 zł

6,56 zł

6,71 zł

24.04.2026

Piątek

6,03 zł

6,62 zł

6,79 zł

25-27.04.2026

Sobota-Niedziela-Poniedziałek

6,17 zł

6,71 zł

7,01 zł

28.04.2026

Wtorek

6,21 zł

6,72 zł

7,12 zł

29.04.2026

Środa

6,23 zł

6,73 zł

7,22 zł

30.04.2026

Czwartek

6,28 zł

6,77 zł

7,14 zł

...

...

...

...

...

08.05.2026

Piątek

6,41 zł

6,90 zł

7,17 zł

09-11.05.2026

Sobota-Niedziela-Poniedziałek

6,35 zł

6,85 zł

7,03 zł

12.05.2026

Wtorek

6,30 zł

6,81 zł

6,93 zł

13.05.2026

Środa

6,28 zł

6,87 zł

6,84 zł

14.05.2026

Czwartek

6,39 zł

6,98 zł

6,92 zł

15.05.2026

Piątek

6,39 zł

6,98 zł

6,85 zł

16-18.05.2026

Sobota-Niedziela-Poniedziałek

6,37 zł

6,93 zł

6,82 zł

19.05.2026

Wtorek

6,42 zł

6,97 zł

6,85 zł

20.05.2026

Środa

6,52 zł

7,07 zł

7,00 zł

21.05.2026

Czwartek

6,50 zł

7,06 zł

6,97 zł

22.05.2026

Piątek

6,48 zł

7,06 zł

6,91 zł

23-25.05.2026

Sobota-Niedziela-Poniedziałek

6,46 zł

7,00 zł

6,85 zł

26.05.2026

Wtorek

6,42 zł

6,96 zł

6,75 zł

27.05.2026

Środa

6,42 zł

6,96 zł

6,75 zł

28.05.2026

Czwartek

6,31 zł

6,86 zł

6,57 zł

29.05.2026

Piątek

6,16 zł

6,73 zł

6,37 zł

30 maja - 1 czerwca 2026 r.

Sobota-Niedziela-Poniedziałek

6,63 zł

6,63 zł

6,34 zł

2.06.2026

Wtorek

5,95 zł

6,54 zł

6,26 zł

3.06.2026

Środa

5,95 zł

6,54 zł

6,40 zł

4-5 czerwca 2026 r.

Czwartek-Piątek

5,94 zł

6,52 zł

6,40 zł

Ulgi podatkowe obowiązujące do 15 czerwca

Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc. oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską.

Źródło: INFOR
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