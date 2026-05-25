REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Gmina » Urząd Stanu Cywilnego » Nowe wzory aktów małżeństwa umożliwią USC transkrypcję zagranicznych małżeństw jednopłciowych - jest już rozporządzenie z 22.05.2026

Nowe wzory aktów małżeństwa umożliwią USC transkrypcję zagranicznych małżeństw jednopłciowych - jest już rozporządzenie z 22.05.2026

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 maja 2026, 13:28
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
wzór nowego aktu małżeństwa po transkrypcji zagranicznego - umożliwia wybór dowolnej płci każdemu małżonkowi
Zawarłeś małżeństwo za granicą? Nawet jednopłciowe? Od sierpnia 2026 USC transkrybują zagraniczne akty na nowych wzorach z rozporządzenia
Dziennik Ustaw
Materiały prasowe

REKLAMA

REKLAMA

Minister Cyfryzacji oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 22 maja 2026 podpisali rozporządzenie określające nowe wzory aktów małżeństwa. Umożliwi to urzędom stanu cywilnego w całej Polsce transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych – dotychczas USC odmawiały (poza niedawnym wyjątkiem w Warszawie). Rozporządzenie wchodzi w życie pod koniec sierpnia.

rozwiń >

Co to jest transkrypcja aktu małżeństwa? Definicja

Transkrypcja aktu małżeństwa to przeniesienie treści zagranicznego aktu małżeństwa do polskich akt stanu cywilnego. W praktyce oznacza to, że od wejścia w życie nowych przepisów, gdy zawarłeś małżeństwo za granicą, to:

REKLAMA

REKLAMA

  • USC w Polsce przepisuje informacje z zagranicznego dokumentu do polskiego rejestru,
  • Dostajesz polski odpis aktu małżeństwa (dokument wydany przez polski USC).

Po co w ogóle robić transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa? Polski dokument jest łatwiejszy w użyciu w urzędach, bankach, szkołach (nie trzeba tłumaczyć każdego dokumentu zagranicznego, masz oficjalny polski odpis, jesteś też zarejestrowany w aktach stanu cywilnego jako małżonek i tak też figurujesz w publicznych rejestrach).

Dotychczasowy problem z jeszcze obowiązującymi wzorami był taki, że w przypadku zagranicznych małżeństw par jednopłciowych USC odmawiały transkrypcji małżeństw, bo wzory dokumentów nie przewidywały takiej możliwości (były pola "mąż" i "żona").

DAROWIZNY, TESTAMENT, SPADKI 2026

Co się zmienia? Nowe rozporządzenie MC i MSWiA

22 maja 2026 Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisali rozporządzenie określające nowe wzory aktów małżeństwa. Kluczowe zmiany to:

REKLAMA

  1. Nowe wzory dokumentów USC - odpisy aktów małżeństwa pochodzące z transkrypcji będą zawierały:
    1. jasną informację o trybie sporządzenia (że małżeństwo zawarto poza Polską);
    2. dane małżonków bez wymuszania rejestracji według ról płciowych - zamiast pól mąż i żona, teraz będą pola mężczyzna/kobieta (do wyboru przez każdą osobę, w dowolnej konfiguracji w jednym akcie).
  3. Jednolita praktyka USC - wszystkie urzędy stanu cywilnego w Polsce będą transkrybować zagraniczne akty małżeństw jednopłciowych według jednolitych zasad (koniec z odmowami uzasadnianymi brakiem technicznej możliwości w rejestrze).
  4. Dokumenty małżeństw zawieranych w Polsce pozostaną bez zmian.

nowy wzór aktu małżeństwa do transkrypcji

Oto nowy wzór akt małżeństwa do transkrypcji małżeństwa zagranicznego - każdy małżonek może wybrać, czy jest kobietą, czy mężczyzną, w dowolnej konfiguracji w jednym akcie.

Materiały prasowe

Każda para jednopłciowa, która zawarła związek małżeński za granicą będzie mogła dokonać transkrypcji tego dokumentu w Polsce, w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego. Państwo będzie traktować wszystkich obywateli i obywatelki z godnością i szacunkiem. To historyczny dzień dla Polski." - skomentował wydanie rozporządzenia Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.

KALKULATOR DAT

Jaka była dotychczasowa sytuacja prawna małżeństw jednopłciowych zza granicy?

Problemem był brak odpowiednich wzorów dokumentów, a to skutkowało:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • odmowami transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego USC (kierownicy USC nie mieli wzorów, by zarejestrować małżeństwo jednopłciowe);
  • niedawnymi rozbieżnościami w praktyce (jeszcze bez rozporządzenia warszawski USC dokonał pierwszej transkrypcji);
  • niepewnością prawną dla obywateli (w Warszawie zapewne można już uzyskać transkrypcję, ale co z innymi miastami);
  • problemami z wykonaniem wyroków sądów (sądy administracyjne nakazywały USC transkrypcję już w kilku przypadkach, ale USC nie miały technicznych możliwości, jak to zrobić na aktualnym urzędowym formularzu).

Jak ministerstwa tłumaczą podstawy dla nowego rozporządzenia, pomimo braku zmian w Konstytucji RP? Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji wskazuje krótko, że rozporządzenie uwzględnia orzecznictwo sądów administracyjnych, w szczególności wyrok NSA z 2 czerwca 2021 r. (sygn. II OSK 216/21) – wskazywał na konieczność zapewnienia efektywnej możliwości rejestracji zdarzeń stanu cywilnego za granicą, oraz wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych.

Kiedy rozporządzenie z nowymi wzorami aktów małżeństw dla USC wchodzi w życie? Vacatio legis to aż 3 miesiące

Rozporządzenie zostało podpisane 22 maja 2026. Wchodzi w życie po 3 miesiącach vacatio legis, a zatem od 23 sierpnia 2026. Dlaczego to aż 3 miesiące? Ministerstwo wskazuje, że to czas niezbędny do:

  • przeprowadzenia zmian w systemie rejestracji stanu cywilnego (IT),
  • przeszkolenia pracowników USC,
  • wdrożenia nowych wzorów dokumentów.
Ważne

Pytanie: od kiedy można składać do polskich USC wnioski o transkrypcję małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą?

Odpowiedź: Po wejściu w życie rozporządzenia, czyli od 23 sierpnia 2026. Wtedy urzędu stanu cywilnego w Polsce jednolicie powinny stosować nowy wzór z rozporządzenia.

Trzy najważniejsze informacje z artykułu w skrócie:

22 maja 2026 - Minister Cyfryzacji oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisali rozporządzenie o nowych wzorach aktów małżeństwa (umożliwi to transkrypcję małżeństw jednopłciowych zagranicznych).

Od 23 sierpnia 2026 - USC w całej Polsce będą transkrybować zagraniczne akty małżeństw jednopłciowych.

Aż 3-miesięczne vacatio legis - ma dać czas na zmiany w systemie IT, rozprowadzenie nowych wzorów i przeszkolenie pracowników USC.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) - podsumowanie w pytaniach i odpowiedziach

1. Czy nowe rozporządzenie oznacza legalizację małżeństw jednopłciowych w Polsce?

Nie. Rozporządzenie dotyczy tylko transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. W Polsce nadal nie można zawrzeć małżeństwa jednopłciowego.

2. Kto może skorzystać z transkrypcji?

Każda osoba, która zawarła małżeństwo za granicą (jednopłciowe lub heteroseksualne) i chce mieć polski dokument.

3. W którym USC będę mogę złożyć wniosek?

W dowolnym USC w Polsce (nie ma ograniczeń terytorialnych).

4. Kiedy mogę złożyć wniosek na nowych przepisach?

Po wejściu w życie rozporządzenia – czyli od 23 sierpnia 2026.

5. Czy zmienią się dokumenty małżeństw zawieranych w Polsce?

Nie. Wzory dokumentów dla małżeństw zawieranych w Polsce pozostają bez zmian.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Powiązane
USC w Warszawie dokonał transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego, bez czekania na zmiany przepisów
USC w Warszawie dokonał transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego, bez czekania na zmiany przepisów
Małżeństwa jednopłciowe już wchodzą do Polski tylnymi drzwiami, bez zmiany jednego przepisu - nieoczywiste konsekwencje wyroku NSA
Małżeństwa jednopłciowe już wchodzą do Polski tylnymi drzwiami, bez zmiany jednego przepisu - nieoczywiste konsekwencje wyroku NSA
Zaraz będzie nowy wzór aktu małżeństwa – MSWiA wyda rozporządzenie. Co się zmieni w formularzach USC?
Zaraz będzie nowy wzór aktu małżeństwa – MSWiA wyda rozporządzenie. Co się zmieni w formularzach USC?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Nowe wzory aktów małżeństwa umożliwią USC transkrypcję zagranicznych małżeństw jednopłciowych - jest już rozporządzenie z 22.05.2026
25 maja 2026

Minister Cyfryzacji oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 22 maja 2026 podpisali rozporządzenie określające nowe wzory aktów małżeństwa. Umożliwi to urzędom stanu cywilnego w całej Polsce transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych – dotychczas USC odmawiały (poza niedawnym wyjątkiem w Warszawie). Rozporządzenie wchodzi w życie pod koniec sierpnia.
Zaskakujące ceny paliwa we wtorek. Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy?
25 maja 2026

W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił ceny benzyny i oleju napędowego na wtorek – ich wysokość to prawdziwa niespodzianka. Sprawdźmy, ile maksymalnie kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych w dniu 26 maja.
8 miesięcy ograniczenia wolności za kradzież kabli ze stacji ładowania EV oraz zwrot 15,5 tys. zł – precedensowy wyrok
25 maja 2026

Sąd Rejonowy w Głogowie skazał mężczyznę za kradzież dwóch kabli ładujących ze stacji Powerdot w Przemkowie (woj. dolnośląskie). Wyrok: 8 miesięcy ograniczenia wolności + 240 godzin nieodpłatnych prac społecznych + zwrot pełnej wartości (niemal 15,5 tys. zł). To pierwszy szeroko nagłośniony wyrok w Polsce dotyczący kradzieży kabli z infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych.
Świadek w sądzie ma prawo do zwrotu kosztów - co przysługuje?
25 maja 2026

Udział w rozprawie sądowej przez świadka jest związany z poniesieniem przez wezwanego wymiernych kosztów albo utraty zarobku bądź dochodu z powodu stawiennictwa w sądzie. Świadek na swój wniosek ma prawo do rekompensaty finansowej z tym związanej

REKLAMA

Podatek od tarasu i podjazdu samochodowego w 2026 r. – te przepisy już obowiązują, a niewielu właścicieli nieruchomości jest świadomych konieczności poniesienia tej opłaty
25 maja 2026

Niewielu właścicieli nieruchomości jest świadomych, że wykonanie przydomowego tarasu lub podjazdu samochodowego (którego podłoże zostało np. zabetonowane) – jeżeli wystąpią określone w ustawie przesłanki w zakresie wyłączenia określonej powierzchni nieruchomości z tzw. powierzchni biologicznie czynnej, a powierzchnia nieruchomości przekracza ustawowy próg – może wiązać się z koniecznością ponoszenia cyklicznej opłaty, jaką jest opłata za tzw. zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Potocznie bywa ona określana „podatkiem” od deszczu, ale w związku z tym, że obowiązek jej ponoszenia – zgodnie z prawem wodnym – uzależniony jest m.in. od wielkości nieprzepuszczalnej (dla wód opadowych), utwardzonej, powierzchni nieruchomości – można określić ją również „podatkiem” od tarasu czy podjazdu samochodowego.

Sprzedawcy obciążają klientów opłatą za płatność kartą. Aby było to dozwolone, muszą być spełnione te warunki
25 maja 2026

Płatności bezgotówkowe stały się codziennością. Korzystamy nie tylko z kart, lecz także z telefonów i zegarków, a opór przed korzystaniem z nowych rozwiązań jest coraz mniejszy. Trudno też zaprzeczać związanej z tym wygodzie, jednak coraz częściej mówi się też o jej kosztach.
Pracodawca nie może pozbawić pracownika podwyżki z powodu częstych nieobecności. Sąd Najwyższy nie miał wątpliwości
25 maja 2026

Częste nieobecności w pracy nie mogą podstawą do pozbawiania pracownika podwyżek wynagrodzenia i odmowy wypłaty składników dodatkowych. Owszem, nieobecność ma związek z wydajnością, ale trzeba stosować sieć obiektywnych wzorców.
Zesłanie Ducha Świętego. Jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim
24 maja 2026

Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Chrystusa Kościół katolicki obchodzi uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną Zielonymi Świątkami. To jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich upamiętnia zesłanie Ducha Świętego na apostołów i symbolicznie kończy okres wielkanocny.

REKLAMA

Żywopłot maksymalnie 2,2 metra? MRiT prostuje: Prawo budowlane nie reguluje kwestii żywopłotów i wysokości roślinności. A sądy drobiazgowo analizują zacienienie
24 maja 2026

Ministerstwo Rozwoju i Technologii informuje, że przepisy Prawa budowlanego nie regulują kwestii dotyczących roślin, nasadzeń i żywopłotów, w tym wysokości roślinności rosnącej na terenie nieruchomości, odległości roślinności od budynków, obiektów budowlanych, czy granic nieruchomości. Zaś wyroki sądów na podstawie art. 144 kodeksu cywilnego są bardzo różne. W niektórych sytuacjach faktycznych sąd uznawał, że trzeba przyciąć żywopłot do wysokości 2 m, a w innych przypadkach nawet rośliny o wysokości ponad 6 metrów były dla sądu akceptowalne. A zatem nieprawdziwe są pojawiające się w przestrzeni medialnej informacje (powołujące się m.in. na te przepisy), że dopuszczalna wysokość żywopłotu, to 2,2 metra.
Urlop wypoczynkowy w 2026 r. - kiedy i komu przysługuje (aktualne zasady). Wymiar, udzielanie, odwoływanie, staż pracy a urlop i inne przypadki
23 maja 2026

Urlop wypoczynkowy jest jednym z podstawowych uprawnień pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Ma on charakter coroczny, płatny i niezbywalny, co oznacza, że pracownik nie może się go zrzec, a pracodawca ma obowiązek prawidłowo go udzielać. Naruszenie przepisów urlopowych, w szczególności nieudzielenie pracownikowi przysługującego urlopu, może skutkować odpowiedzialnością wykroczeniową pracodawcy i karą grzywny. Jakie zasady udzielania i wykorzystywania urlopu wypoczynkowego obowiązują w 2026 roku?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA