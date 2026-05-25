Udział w rozprawie sądowej przez świadka jest związany z poniesieniem przez wezwanego wymiernych kosztów albo utraty zarobku bądź dochodu z powodu stawiennictwa w sądzie. Świadek na swój wniosek ma prawo do rekompensaty finansowej z tym związanej

Sąd, zwalniając świadka z udziału w rozprawie gdy ma wiedzę, iż dana osoba przybyła z innej miejscowości niż siedziba sądu poucza o możliwości złożenia wniosku o zwrot kosztów podróży. Każdego świadka sąd powinien pouczyć o możliwości złożenia wniosku o zwrot utraconego zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa w sądzie. Często sąd pyta, czy dany świadek będzie składał taki wniosek i w zależności od odpowiedzi udziela dalszych informacji, czy wskazówek np. że stosowny formularz znajduje się w biurze obsługi interesanta.

Zwrot kosztów podróży świadka

Świadkowi przysługuje zwrot kosztów podróży - z miejsca jego zamieszkania do miejsca wykonywania czynności sądowej na wezwanie sądu - w wysokości rzeczywiście poniesionych, racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym odpowiednim środkiem transportu. Maksymalna stawka za podróż samochodem odpowiada tzw. kilometrówce (stawce za jeden kilometr przejazdu) jak w przypadku krajowych podróży służbowych – obecnie jest to 1,15 zł/km. Świadek poniesione koszty powinien należycie wykazać. W przypadku przyjazdu autem-zgodnie z przepisem własnym (albo którego jest współwłaścicielem ) powinien przedłożyć dowód rejestracyjny pojazdu oraz wskazać ile kilometrów przejechał z miejsca zamieszkania do siedziby sądu i z powrotem. Gdy świadek dotarł do siedziby sądu pociągiem czy autobusem powinien załączyć do swojego wniosku bilety, w których można by było wywnioskować poza kosztem przejazdu, datę, godzinę i trasę.

Zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa w sądzie

Świadkowi przysługuje prawo do zwrotu zarobku lub dochodu traconego z powodu stawiennictwa w sądzie w wysokości jego przeciętnego zarobku lub dochodu. W przypadku świadka pozostającego w stosunku pracy przeciętny dzienny utracony zarobek oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop tj. podzielenie miesięcznego wynagrodzenia przez współczynnik urlopowy 20,92.

Tak jak wnioskując o zwrot kosztów podróży, świadek powinien udowodnić uratę zarobku i dochodu oraz ich wysokość. Właściwym dokumentem w tym zakresie będzie wystawione przez pracodawcę zaświadczenie o wysokości zarobku obliczanego według zasad obowiązujących przy ustalania należnego ekwiwalentu pieniężnego za urlop a także informacja pracodawcy, że pracownik nie był w pracy w danym dniu. Wezwanie do stawienia się w sądzie stanowi nieobecność usprawiedliwioną bez prawa do wynagrodzenia.

Zwrot innych kosztów związanych ze stawiennictwem w sądzie świadka

Istnieje też możliwość uzyskania przez świadków zwrotu kosztów noclegu oraz utrzymania w miejscu wykonywaniu czynności sądowej. Uwzględnienie tego wniosku przez sąd ma miejscu w wyjątkowych przypadkach np. gdy świadek nie ma prawa jazdy, nie posiada auta, a przejazd między miejscowością zamieszkania a siedzibą sądu komunikacją publiczną, aby przybyć punktualnie na rozprawę jest możliwy jedynie dzień wcześniej.

Należy pamiętać, że świadek, który zeznaje zdalnie w swoim miejscu zamieszkania nie ma możliwości uzyskania zwrotu kosztów dojazdu do sądu. W przypadku rozprawy online zwrot kosztów utraconych zarobków również wydaje się kwestią mocno dyskusyjną, jest możliwe jedynie wyjątkowo i może wynikać ze specyfiki pracy świadka oraz czasu poświęconego na udziału w rozprawie.