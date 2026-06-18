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Dostałeś darowiznę i zapłaciłeś podatek? Możesz go odzyskać do końca 2026 roku. Kogo dotyczy?

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18 czerwca 2026, 09:34
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
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Zwolnienie z podatku od darowizn przedłużone do końca 2026. Sprawdź, czy możesz odzyskać zapłacony podatek
shutterstock

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16 czerwca 2026 r. weszła w życie ustawa przedłużająca o rok zwolnienie z podatku od darowizn – obowiązuje do 31 grudnia 2026 r. Jeśli dostałeś darowiznę i zapłaciłeś już podatek, możesz go odzyskać. Jeśli toczy się przeciwko Tobie postępowanie podatkowe – może zostać umorzone. Ale jest istotny warunek ograniczający tę ulgę podatkową. Jaki?

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Dla kogo przedłużone zwolnienie podatkowe?

Nowe przepisy dotyczą obdarowanych z gmin dotkniętych powodzią z września 2024 r., którzy otrzymali darowizny przeznaczone na usunięcie skutków kataklizmu.

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Zwolnieniem objęte są:

  • Darowizny otrzymane w 2026 r.
  • Darowizny otrzymane przed 2026 r., ale niewykorzystane na usunięcie skutków powodzi do końca 2025 r.
Ważne

Warunek: pieniądze lub mienie muszą zostać przeznaczone na odbudowę domów, infrastruktury lub usunięcie innych skutków powodzi do 31 grudnia 2026 r.

Przykład

Otrzymałeś darowizną w październiku 2024 r. 100 000 zł na odbudowę domu zniszczonego przez powódź. Do końca 2025 r. wykorzystałeś 60 000 zł. Pozostałe 40 000 zł wydasz w 2026 r. na dokończenie remontu – cała kwota (100 000 zł) będzie zwolniona z podatku.

DAROWIZNY, TESTAMENTY, SPADKI

Co jeśli już zapłaciłeś podatek? Czy da się go odzyskać na podstawie nowych przepisów?

Tak - możesz go odzyskać. Jeśli urząd skarbowy wydał już decyzję ustalającą podatek od darowizny, a Ty go zapłaciłeś, ale do końca 2026 r. przeznaczysz darowiznę na usunięcie skutków powodzi – organ podatkowy:

  • Uchyli lub zmieni decyzję wymiarową,
  • Zwróci zapłacony podatek.
Ważne

Warunek: Musisz wykazać (fakturami, rachunkami, umowami), że darowizna została przeznaczona na cel określony w ustawie.

Co jeśli toczy się postępowanie podatkowe w sprawie wymiaru podatku i jeszcze nie jest zakończone?

Na podstawie przepisów z 16 czerwca możesz zawnioskować o jego zawieszenie. Jeśli urząd skarbowy wszczął postępowanie w sprawie podatku od darowizny, ale jeszcze nie wydał decyzji – możesz złożyć wniosek o zawieszenie postępowania do czasu przeznaczenia darowizny na usuwanie skutków powodzi, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.

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Co dalej po zawieszeniu postępowania podatkowego?

  • Jeśli do końca 2026 r. wykorzystasz darowiznę zgodnie z ustawą – postępowanie zostanie umorzone;
  • Jeśli NIE wykorzystasz – postępowanie będzie kontynuowane.

KALKULATOR DAT

Co jeśli masz decyzję o wymiarze podatku, ale jeszcze nie zapłaciłeś samego podatku? Płacić, czy nie?

Termin płatności zostanie przesunięty na 31 stycznia 2027 r. Jeśli:

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  • Urząd wydał już decyzję ustalającą podatek;
  • Termin płatności jeszcze nie upłynął;
  • Złożyłeś oświadczenie o zamiarze przeznaczenia darowizny na usunięcie skutków powodzi

...to nie musisz płacić podatku do czasu wykorzystania darowizny (jednak nie dłużej niż do końca 2026 r.).

Jeśli do końca 2026 r. wykorzystasz darowiznę – podatek nie będzie należny. Jeśli NIE wykorzystaszzapłacisz do 31 stycznia 2027 r.

Co jeśli nie zdążysz wykorzystać całej darowizny do końca 2026 roku?

Złożysz zeznanie podatkowe do 31 stycznia 2027 r. Jeśli z różnych przyczyn nie zdążysz przeznaczyć całej darowizny na usunięcie skutków powodzi do końca 2026 r., będziesz zobowiązany złożyć zeznanie podatkowe SD-3 do 31 stycznia 2027 r. i zapłacić podatek od niewykorzystanej części.

Przykład

Dostałeś 150 000 zł. Do końca 2026 r. wydałeś 100 000 zł na odbudowę domu. Pozostałe 50 000 zł przeznaczyłeś na inne cele (np. rezerwa na przyszłość). Rozliczenie:

  • 100 000 zł – zwolnione z podatku;
  • 50 000 zł – opodatkowane (zeznanie do 31.01.2027).

Bonus: amortyzacja środków trwałych do uwzględnienia w rozliczeniu podatkowym

Jeśli przedmiotem darowizny przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi był środek trwały (np. maszyna rolnicza, ciągnik, sprzęt budowlany), ustawa umożliwia uznawanie odpisów amortyzacyjnych za koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

To korzystne rozwiązanie zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy otrzymali darowiznę w postaci sprzętu i wykorzystują go w działalności gospodarczej.

Co robić teraz w związku z nowymi przepisami o zwolnieniu podatkowym od darowizny w związku z usuwaniem skutków powodzi?

Jeśli dostałeś darowiznę i zapłaciłeś podatek:

  • Zbierz dokumenty potwierdzające wydatkowanie na usunięcie skutków powodzi.
  • Złóż wniosek do urzędu skarbowego o uchylenie decyzji i zwrot podatku.

Jeśli toczy się postępowanie podatkowe:

  • Złóż wniosek o zawieszenie postępowania.
  • Przygotuj dokumenty potwierdzające cel wykorzystania darowizny.

Jeśli nie zdążysz wykorzystać całej darowizny do końca 2026:

  • Przygotuj zeznanie SD-3 do 31 stycznia 2027 r.
  • Zapłać podatek tylko od niewykorzystanej części.

Nowe przepisy to realna pomoc dla poszkodowanych – ale wymaga działania. Nie czekaj do końca roku, zacznij zbierać dokumenty i działać już teraz. Oczywiście, jeżeli ulga podatkowa w ogóle Ciebie dotyczy.

FAQ - pytania i odpowiedzi o zwolnienie podatkowe w przypadku darowizny wykorzystanej na usuwanie skutków powodzi

Czy zwolnienie dotyczy każdej darowizny?

Nie – tylko darowizn przeznaczonych na usunięcie skutków powodzi z września 2024 r. w gminach dotkniętych powodzią.

Jak udowodnić, że darowizna została przeznaczona na usunięcie skutków powodzi?

Fakturami, rachunkami, umowami z wykonawcami (np. na remont domu, zakup materiałów budowlanych).

Czy mogę skorzystać z nowego zwolnienia, jeśli dostałem darowiznę jeszcze w 2024 r.?

Tak – jeśli przeznaczysz na cel określony w ustawie do końca 2026 r.

Co jeśli urząd odmówi uchylenia decyzji?

Możesz złożyć odwołanie do dyrektora Izby Administracji Skarbowej, a następnie skargę do sądu administracyjnego.

Czy zwolnienie obejmuje darowizny od rodziców, dzieci, małżonka?

Tak – zwolnienie działa niezależnie od grupy podatkowej (0, I, II, III). Nawet jeśli zazwyczaj jesteś zwolniony z podatku (grupa 0), nowe przepisy ułatwiają rozliczenie w przypadku darowizn na usunięcie skutków powodzi.

Źródło: Ministerstwo Finansów

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