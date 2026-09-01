REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » skarbówka bierze pod lupę pieniądze pożyczane od najbliższej rodziny. fiskus wlepia za to dotkliwe, finansowe kary

skarbówka bierze pod lupę pieniądze pożyczane od najbliższej rodziny. fiskus wlepia za to dotkliwe, finansowe kary

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 września 2026, 08:00
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Skarbówka bierze się za pieniądze pożyczane od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to dotkliwe, finansowe kary
Skarbówka bierze się za pieniądze pożyczane od najbliższej rodziny. Fiskus wlepia za to dotkliwe, finansowe kary
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rodzice dokładają się do kupna mieszkania, rodzeństwo wspiera w finansowych tarapatach, dziadkowie dorzucają się do remontu… Wydawałoby się, że to oczywista pomoc, „rodzinny gest”, a jednak fiskus patrzy na takie przelewy z dużą uwagą. Okazuje się, że nawet pieniądze od bliskich mogą stać się formalnym obowiązkiem podatkowym. Brak zgłoszenia pożyczki lub pominięcie obowiązków wobec urzędu skarbowego może skończyć się dotkliwą karą. I to nawet wtedy, kiedy nie było w tym żadnej złej woli.

Rodzinna pomoc też może zainteresować fiskusa? Pożyczka otrzymana od członka rodziny jest umową, która co do zasady podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, czyli PCC. Stawka podatku wynosi 0,5 proc. wartości pożyczki.

REKLAMA

REKLAMA

Przepisy przewidują jednak rozwiązania korzystne dla osób, które pożyczają pieniądze od najbliższych. Jeżeli kwota pożyczki otrzymanej od jednej osoby w ciągu pięciu lat nie przekracza 9637 zł, podatnik nie musi płacić PCC ani zgłaszać takiej pożyczki do urzędu skarbowego.

W praktyce oznacza to, że niewielka pomoc finansowa od rodziców, dzieci czy rodzeństwa może pozostać poza zainteresowaniem fiskusa. Schody zaczynają się wtedy, gdy przekroczony zostaje ustawowy limit.

Przekroczysz limit? Trzeba pamiętać o formalnościach

W przypadku większej pożyczki można skorzystać ze zwolnienia z PCC, ale konieczne jest spełnienie określonych warunków. Przede wszystkim pieniądze muszą pochodzić od osoby należącej do najbliższej rodziny. Chodzi między innymi o małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.

REKLAMA

Nie wystarczy jednak samo pokrewieństwo. Istotny jest również sposób przekazania pieniędzy. Przepisy wymagają, aby otrzymanie środków można było udokumentować. Najbezpieczniej zrobić to za pośrednictwem rachunku bankowego albo przekazu pocztowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kolejnym obowiązkiem jest złożenie deklaracji PCC-3. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania pieniędzy.

I właśnie na tym etapie wiele osób popełnia błąd. Skoro pieniądze pochodzą od mamy, taty czy brata, podatnik może uznać, że nie musi już niczego zgłaszać. Tymczasem samo rodzinne pokrewieństwo nie zwalnia automatycznie ze wszystkich formalności.

Gotówka może być problemem

Szczególną ostrożność trzeba zachować wtedy, gdy pieniądze przekazywane są z ręki do ręki. Przy większej pożyczce znacznie trudniej później wykazać, że rzeczywiście doszło do przekazania określonej kwoty.

Jeszcze większym problemem może być brak deklaracji PCC-3. Jeżeli podatnik nie dopełni warunków pozwalających na zastosowanie zwolnienia, może stracić prawo do preferencji i zostać zobowiązany do zapłaty podatku. W określonych sytuacjach sankcyjna stawka może wynieść nawet 20 proc. wartości pożyczki.

To pokazuje, że pozornie niewinna rodzinna przysługa może mieć poważne konsekwencje podatkowe. Zwłaszcza gdy chodzi o kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy złotych, które mają zostać przeznaczone na zakup mieszkania, budowę domu albo generalny remont.

Zobacz również:

Duży przelew może zwrócić uwagę urzędu

Podatnicy powinni również pamiętać, że przepływy pieniędzy na rachunkach bankowych mogą być przedmiotem zainteresowania organów podatkowych. Jeżeli na konto wpłynie duża kwota od rodzica, dziecka albo rodzeństwa, a podatnik nie będzie miał dokumentów potwierdzających charakter tej transakcji, może pojawić się problem z wykazaniem, skąd właściwie pochodziły pieniądze.

W takiej sytuacji znaczenie ma nie tylko sama umowa pożyczki, ale również możliwość udokumentowania przekazania środków. Jeżeli pieniądze zostały przelane z rachunku pożyczkodawcy na rachunek pożyczkobiorcy, znacznie łatwiej wykazać, że transakcja rzeczywiście miała miejsce.

Dlatego przy większych kwotach nie warto ograniczać się do ustnego ustalenia między członkami rodziny. Dokumenty mogą okazać się potrzebne nie tylko w kontakcie z urzędem skarbowym, ale również w przypadku rodzinnego sporu.

Zobacz również:

PCC-3 trzeba złożyć nawet wtedy, gdy podatku nie ma

Deklarację PCC-3 można złożyć elektronicznie albo w urzędzie skarbowym. Podatnik powinien w niej wskazać między innymi wartość pożyczki, dane stron transakcji oraz informacje potrzebne do zastosowania odpowiedniego zwolnienia.

Warto przy tym pamiętać o jednej ważnej rzeczy. To, że podatnik korzysta ze zwolnienia i ostatecznie nie płaci podatku, nie oznacza, że może całkowicie zapomnieć o deklaracji. W przypadku pożyczek objętych zwolnieniem nadal może istnieć obowiązek jej złożenia.

Najprostszy sposób na uniknięcie problemów

Przy rodzinnej pożyczce najlepiej nie liczyć na to, że „przecież to tylko pieniądze od mamy” albo „przecież brat pożyczył mi na mieszkanie”. Z punktu widzenia fiskusa liczy się nie tylko to, kto przekazał pieniądze, ale również to, czy podatnik prawidłowo udokumentował transakcję i wypełnił wymagane obowiązki.

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest zawarcie pisemnej umowy pożyczki, przekazanie pieniędzy przelewem bankowym oraz terminowe złożenie deklaracji PCC-3, jeżeli przepisy tego wymagają. W przypadku większych kwot, szczególnie przeznaczonych na zakup nieruchomości, warto zadbać o każdy z tych elementów.

Kilka minut poświęconych na formalności może oszczędzić podatnikowi znacznie większych wydatków i nerwów. Rodzinna pomoc rzeczywiście może być bezpieczna podatkowo, ale tylko wtedy, gdy zostanie prawidłowo udokumentowana.

Powiązane
10 tysięcy złotych na dziecko bez względu na dochody. Nowe świadczenie rusza z początkiem września. Trzeba złożyć wniosek
10 tysięcy złotych na dziecko bez względu na dochody. Nowe świadczenie rusza z początkiem września. Trzeba złożyć wniosek
Zmiany w rachunkach za prąd. Za energię elektryczną trzeba płacić po nowemu
Zmiany w rachunkach za prąd. Za energię elektryczną trzeba płacić po nowemu
Ten podatek od samochodów już obowiązuje. Mnóstwo kierowców musi zapłacić skarbówce jeszcze więcej
Ten podatek od samochodów już obowiązuje. Mnóstwo kierowców musi zapłacić skarbówce jeszcze więcej
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
3500 złotych dla każdego bez względu na dochody. Wypłaty ruszą w drugiej połowie września. Trzeba jednak złożyć wniosek
01 wrz 2026

To pieniądze, bez których wielu rodzinom trudno byłoby związać koniec z końcem. Świadczenie pielęgnacyjne jest wsparciem tych, którzy rezygnują z pracy albo ograniczają aktywność zawodową, by każdego dnia opiekować się bliskim z niepełnosprawnością. Choć wysokość finansowego wsparcia wzrosła, sama kwota to nie wszystko, bo opiekunowie muszą poruszać się między dwoma różnymi systemami przyznawania świadczenia. To, z którego zdecydują się skorzystać, może mieć poważne konsekwencje zarówno dla ich własnych praw, jak i sytuacji osoby wymagającej opieki.
Nowe 300 plus dla Polaków rusza 1 września 2026 o godz. 11.00. Gdzie złożyć wniosek? Komu przysługuje dodatek? Pula jest ograniczona
01 wrz 2026

Od 1 września 2026 roku pełnoletni Polacy będą mogli ubiegać się o 300 zł dopłaty. Nie obowiązuje kryterium dochodowe ani wymóg posiadania dzieci. Pieniądze nie trafią jednak na konto, a liczba dostępnych dopłat będzie ograniczona. O ich przyznaniu może zdecydować kolejność prawidłowo wysłanych wniosków.
Świadczenie wspierające z wyrównaniem. Sąd po stronie osoby z niepełnosprawnością
31 sie 2026

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie przyznał świadczenie wspierające z wyrównaniem osobie z niepełnosprawnością, która z przyczyn niezawinionych nie złożyła wniosku w wymaganym 3-miesięcznym terminie. Nie do zaakceptowania – zdaniem sądu - jest taka interpretacja przepisów, która pomija okoliczność długości postępowania oraz brak jakiegokolwiek pouczenia osoby składającej wniosek.

Nowe przepisy pozwolą ograniczyć najem krótkoterminowy?
31 sie 2026

Uprawnienia wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych do zakazywania najmu krótkoterminowego mają wrócić do projektu nowelizacji ustawy o usługach hotelarskich - wynika z opublikowanego w poniedziałek projektu autopoprawki, którym rząd ma się zająć na środowym posiedzeniu.

REKLAMA

Choroba może być powodem odrzucenia kandydata do pracy, ale przewlekle chorzy to wciąż kompetentni pracownicy. Z cukrzycą czy stwardnieniem rozsianym efektywność pracy nie spada
31 sie 2026

Menedżerowie przyznają, że przewlekła choroba może być powodem odrzucenia kandydata do pracy. Tymczasem to wciąż kompetentni pracownicy, np. z cukrzycą czy stwardnieniem rozsianym można normalnie pracować, a efektywność pracy nie spada.
Ostatni dzień dla obywateli Ukrainy, by nie stracić statusu UKR. ZUS przypomina: potwierdź swoją tożsamość
31 sie 2026

Dziś ostatni dzień dla obywateli Ukrainy, by nie stracić statusu UKR. Chodzi o 31 sierpnia 2026 r. ZUS przypomina cudzoziemcom o konieczności potwierdzenia swojej tożsamości. W przeciwnym razie stracą prawo do 800+.
AI Act obowiązuje już od 2 sierpnia 2026 r., ale tylko 55% firm wypracowało strategię. Ponad połowa nie przeszkoliła pracowników
31 sie 2026

Większość postanowień AI Act obowiązuje już od 2 sierpnia 2026 r., ale tylko 55% firm wypracowało strategię wykorzystywania sztucznej inteligencji. Dodatkowo, ponad połowa przedsiębiorców nie przeszkoliła pracowników.
Kolejne miliardy z KPO dla Polski do końca roku
31 sie 2026

Polska jest na finiszu realizacji inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy. Wszystkie przedsięwzięcia finansowane z KPO zostały już rozpoczęte lub zakończone, a do końca roku do Polski ma trafić ostatnie 90 mld zł z programu. Poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

REKLAMA

Szybciej będzie można się zapisać do specjalistów przez IKP [LISTA]
31 sie 2026

Ministerstwo Zdrowia przyspiesza wdrażanie centralnej e-rejestracji. Do końca 2027 roku przez Internetowe Konto Pacjenta będzie można umawiać wizyty u kilkudziesięciu specjalistów. To część zapowiadanych przez szefową resortu zmian w ochronie zdrowia.
AI potrzebuje dużo prądu. Czy polska energetyka będzie gotowa na gwałtowny rozwój centrów danych?
31 sie 2026

Dynamiczny rozwój środowisk sztucznej inteligencji napędza inwestycje w centra danych, a wraz z nimi rośnie zapotrzebowanie na nieprzerwane dostarczanie wysokiej jakości energii elektrycznej. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej, jej globalne zużycie przez centra danych ma wzrosnąć ponad dwukrotnie – z około 415 TWh w 2024 r. do około 945 TWh w 2030 r., przy czym sztuczna inteligencja będzie najważniejszym czynnikiem napędzającym ten wzrost. Dla operatorów sieci oznacza to przyłączanie kolejnych energochłonnych odbiorców przy jednoczesnej konieczności utrzymania bezpieczeństwa pracy całego systemu. Polska infrastruktura elektroenergetyczna już teraz przechodzi znaczącą rozbudowę i modernizację, aby dostosować się do tych zmian.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA