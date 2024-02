Dlaczego dwóch na trzech Polaków wybiera polisę z usługą assistance, które z nich są najbardziej pożądane

Nawet co drugie mieszkanie było kupowane w celach inwestycyjnych. Jak jest teraz i czy znów kupujący dla siebie będą w przewadze

Rosnące nieustannie od początków wysokiej inflacji ceny mieszkań zaktywizowały inwestorów. Do tych, którzy kupują, by wynajmować dołączyli flipperzy nowej generacji. Klasyczny flipper wyszukuje okazji w standardowej ofercie, ci nowi za atrakcyjną uznają każde niemal mieszkanie na sprzedaż, bo zarobi się na nim wyłącznie na spekulacji cenowej. W konsekwencji jeszcze niemal rok temu co drugie sprzedawane w Polsce mieszkanie szło w ręce inwestorów. Jak jest teraz?