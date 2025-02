Emerytura kapitałowa to świadczenie przeznaczone dla osób, które osiągnęły wiek emerytalny, ale jeszcze nie ukończyły 65. roku życia. Jest ono wypłacane z oszczędności zgromadzonych w OFE. Kto może otrzymać to świadczenie? Co dzieje się z nim po ukończeniu 65 lat? Wyjaśniamy.

Ile wynosi okresowa emerytura kapitałowa? Co to jest okresowa emerytura kapitałowa? Okresowa emerytura kapitałowa to świadczenie emerytalne wypłacane kobietom, które osiągnęły wiek 60 lat, ale jeszcze nie ukończyły 65 lat. Jest to przejściowa forma emerytury finansowana z części składek zgromadzonych w Otwartym Funduszu Emerytalnym (OFE). Głównym celem tego rozwiązania było stworzenie systemu przejściowego dla kobiet, które w chwili przejścia na emeryturę nie otrzymują jeszcze świadczenia dożywotniego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. REKLAMA Najważniejsze cechy okresowej emerytury kapitałowej: Świadczenie przysługuje wyłącznie kobietom, które posiadają odpowiednie środki w OFE.

Wypłacane jest do ukończenia 65 lat, po czym następuje przejście na pełną emeryturę.

Środki na wypłatę pochodzą z drugiego filaru emerytalnego (OFE), a nie z budżetu państwa. Zobacz również: Najniższa emerytura 2025 [NETTO] Komu należy się okresowa emerytura kapitałowa? Prawo do okresowej emerytury kapitałowej mają wyłącznie kobiety, które spełniają następujące warunki: Osiągnęły wiek 60 lat, ale nie ukończyły 65 lat. Mają zgromadzony kapitał na subkoncie w OFE, który pozwala na wypłatę emerytury w wysokości co najmniej 20 zł miesięcznie. Nie zdecydowały się na wcześniejszą emeryturę (np. pomostową). Mężczyźni nie mogą otrzymać tego świadczenia, ponieważ dla nich standardowy wiek emerytalny wynosi 65 lat, a ich emerytura jest od razu wypłacana z ZUS jako świadczenie dożywotnie. Zobacz również: Jaka emerytura po 10, 15, 20, 25, 30, 40 latach pracy? [Kalkulator emerytalny ZUS] Czy okresowa emerytura kapitałowa jest opodatkowana? Tak, okresowa emerytura kapitałowa podlega takim samym zasadom podatkowym jak inne świadczenia emerytalne. Oznacza to, że: Dalszy ciąg materiału pod wideo Podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym (PIT) według skali podatkowej – obecnie 12% dla dochodów do 120 000 zł rocznie, a 32% dla nadwyżki powyżej tej kwoty.

Nie jest zwolniona z podatku – pobierany jest zaliczkowo przez organ wypłacający (ZUS lub OFE).

Podlega składce na ubezpieczenie zdrowotne – wynosi ona 9%, ale nie jest odliczana od podatku. W praktyce oznacza to, że kwota netto, jaką otrzymuje emeryt, jest niższa niż kwota brutto, która widnieje na decyzji emerytalnej. Ile wynosi okresowa emerytura kapitałowa? Wysokość okresowej emerytury kapitałowej jest uzależniona od środków zgromadzonych na koncie w OFE oraz przewidywanej długości życia osoby uprawnionej do jej pobierania. Świadczenie to obliczane jest na podstawie zgromadzonego kapitału podzielonego przez przeciętną liczbę miesięcy dalszego trwania życia według tablic ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny. Aby emerytura kapitałowa mogła być wypłacana, jej minimalna wysokość musi wynosić co najmniej 20 zł miesięcznie. W praktyce jednak większość kobiet otrzymuje świadczenie w wysokości od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od zgromadzonych środków. Po ukończeniu 65. roku życia wypłata okresowej emerytury kapitałowej zostaje zakończona, a środki są przekazywane do ZUS, który następnie wypłaca emeryturę dożywotnią.