W 2025 roku rodzice mogą liczyć na różne formy wsparcia finansowego, które pomagają w wychowywaniu dzieci oraz stabilizują budżet domowy. Świadczenia te obejmują zarówno stałe programy, takie jak 800+, jak i jednorazowe dodatki wspierające rodziców. Jakie dokładnie świadczenia na dzieci w 2025r. można otrzymać i kto może z nich skorzystać?

Świadczenia pieniężne na dzieci w 2025r. – 800+

Jednym z najważniejszych programów socjalnych w Polsce jest świadczenie wychowawcze 800+, które od 1 stycznia 2024 roku zastąpiło wcześniejszy program 500+. Wysokość wsparcia wzrosła do 800 zł miesięcznie na każde dziecko do momentu ukończenia przez nie 18. roku życia.

Świadczenie to przysługuje wszystkim rodzicom, niezależnie od wysokości dochodów, co oznacza, że zarówno rodziny w trudniejszej sytuacji finansowej, jak i te o wysokich zarobkach otrzymują wsparcie na tych samych zasadach. Pieniądze można przeznaczyć na dowolny cel związany z wychowaniem i utrzymaniem dziecka, np. na edukację, odzież, zajęcia dodatkowe czy opiekę zdrowotną. Wnioski o 800 plus można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Aktualnie można składać wnioski na okres świadczeniowy od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r.

Świadczenia pieniężne na dzieci w 2025r. – 300 zł na wyprawkę szkolną

Początek roku szkolnego wiąże się z dużymi wydatkami dla rodzin – zakup podręczników, przyborów szkolnych czy odzieży generuje spore koszty. Aby odciążyć rodziców, państwo od kilku lat realizuje program „Dobry Start”, w ramach którego każdemu uczniowi przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł.

To wsparcie obejmuje dzieci uczące się w szkołach podstawowych i średnich, a jego przyznanie nie jest uzależnione od dochodów rodziny. W 2025 roku wniosek o to świadczenie można składać w lipcu i sierpniu, a wypłaty realizowane są do końca września.

Świadczenia pieniężne na dzieci w 2025r. – „Aktywny Rodzic” dla pracujących rodziców

Od 1 października 2024 roku rząd wprowadził program „Aktywny Rodzic”, który ma wspierać rodziców w łączeniu pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. Program ten obejmuje m.in. dodatkowe świadczenia dla rodziców dzieci do 3. roku życia. W ramach programu „Aktywny Rodzic” wyróżniamy:

Aktywni rodzice w pracy – rodzice dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy, którzy pracują zawodowo i nie korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego ani opieki dziennego opiekuna, mogą otrzymać miesięczne świadczenie w wysokości 1500 zł na dziecko. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami kwota ta wzrasta do 1900 zł. Co istotne, świadczenie może przysługiwać także samotnym rodzicom, ponieważ nie wymaga aktywności zawodowej obojga opiekunów.

– rodzice dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy, którzy pracują zawodowo i nie korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego ani opieki dziennego opiekuna, mogą otrzymać miesięczne świadczenie w wysokości 1500 zł na dziecko. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami kwota ta wzrasta do 1900 zł. Co istotne, świadczenie może przysługiwać także samotnym rodzicom, ponieważ nie wymaga aktywności zawodowej obojga opiekunów. Aktywnie w żłobku – rodzice, którzy posyłają swoje dziecko do żłobka, klubu dziecięcego lub pod opiekę dziennego opiekuna, mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko. Dla dzieci z niepełnosprawnościami kwota ta wynosi 1900 zł. Świadczenie przysługuje do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata.

– rodzice, którzy posyłają swoje dziecko do żłobka, klubu dziecięcego lub pod opiekę dziennego opiekuna, mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko. Dla dzieci z niepełnosprawnościami kwota ta wynosi 1900 zł. Świadczenie przysługuje do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 3 lata. Aktywnie w domu – rodzice dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy, którzy nie korzystają ze wsparcia dla aktywnych rodziców ani dofinansowania do żłobka (np. ze względu na brak aktywności zawodowej lub własny wybór), mogą otrzymać 500 zł miesięcznie na dziecko. Świadczenie to skierowane jest do rodzin, w których dziecko pozostaje pod opieką w domu.

Dokładne warunki otrzymania świadczeń w ramach „Aktywnego Rodzica” można znaleźć na stronach ZUS.

Świadczenia pieniężne na dzieci w 2025r. – zasiłek rodzinny i dodatki

Dla rodzin w trudniejszej sytuacji finansowej przewidziany jest zasiłek rodzinny, który pomaga w pokryciu kosztów utrzymania dziecka. Wysokość tego świadczenia zależy od dochodu rodziny i liczby dzieci.

Dodatkowo można ubiegać się o specjalne dodatki, takie jak:

dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia lub 110 zł miesięcznie na dziecko pomiędzy 5 a 24 rokiem życia);

(90 zł miesięcznie na dziecko do ukończenia 5 roku życia lub 110 zł miesięcznie na dziecko pomiędzy 5 a 24 rokiem życia); dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (113 zł miesięcznie w związku z zamieszkiwaniem dziecka w miejscowości, w której znajduje się szkoła lub 69 zł miesięcznie w związku z dojazdem dziecka do szkoły);

(113 zł miesięcznie w związku z zamieszkiwaniem dziecka w miejscowości, w której znajduje się szkoła lub 69 zł miesięcznie w związku z dojazdem dziecka do szkoły); dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł na dziecko raz w roku szkolnym);

(100 zł na dziecko raz w roku szkolnym); dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka (193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej, niż 386 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dzieci niepełnosprawnych kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł, nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci);

(193 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej, niż 386 zł na wszystkie dzieci, w przypadku dzieci niepełnosprawnych kwotę dodatku zwiększa się o 80 zł, nie więcej niż o 160 zł na wszystkie dzieci); dodatek z tytułu urodzenia dziecka (1000 zł jednorazowo);

(1000 zł jednorazowo); dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95 zł miesięcznie);

(95 zł miesięcznie); dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł miesięcznie).

Świadczenia pieniężne na dzieci w 2025r. – „becikowe”

Rodziny mogą ubiegać się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, potocznie nazywaną „becikowym”. Kwota świadczenia wynosi 1000 zł, ale jego przyznanie jest uzależnione od spełnienia określonego kryterium dochodowego. Aby otrzymać becikowe, dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1922 zł netto. Wniosek należy złożyć w instytucji określonej przez urząd gminy w ciągu 12 miesięcy od narodzin dziecka.