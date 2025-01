Renta wdowia - warunek wspólności małżeńskiej do śmierci małżonka. Jak ZUS będzie to weryfikował? Jak rozumie to Sąd Najwyższy?

Renta wdowia obowiązująca od 2025 r. budzi duże zainteresowanie tysięcy seniorów. Jednym z kilku koniecznych do spełnienia warunków uzyskania prawa do tego świadczenia, jest pozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka. Czym jest ta wspólność małżeńska i jak ZUS będzie sprawdzał spełnienie tego warunku? Co wynika z orzeczeń Sądu Najwyższego?