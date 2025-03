Skończyłeś 75 lat? Sprawdź, jakie dodatki do emerytury przysługują Ci w 2025 roku

Po ukończeniu 75. roku życia wielu seniorów może liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe ze strony państwa. Sprawdź, jakie formy pomocy i dodatki do emerytury przysługują Ci po 75. urodzinach. Poniżej zestawiamy najważniejsze świadczenia, ich aktualne kwoty oraz warunki przyznania.

Od 1 marca 2025 roku emerytury i dodatki do emerytur zostały podwyższone w ramach waloryzacji, która w tym roku wyniosła 5,5%. W praktyce oznacza to, że najniższa emerytura, która do końca lutego wynosiła 1780,96 zł brutto, wzrosła do 1878,91 zł brutto, co daje około 1615,77 zł na rękę. Podwyżka objęła również wszystkie dodatki przysługujące emerytom. Poniżej przedstawiamy najważniejsze dodatkowe świadczenia po 75. roku życia, ich aktualne kwoty oraz warunki przyznawania.

Dodatek pielęgnacyjny to jedno z podstawowych świadczeń, które przysługuje każdemu emerytowi lub renciście po ukończeniu 75 lat – niezależnie od stanu zdrowia czy dochodów. Co ważne, przyznawany jest automatycznie – nie trzeba składać żadnych dokumentów ani wniosków. Wyjątek stanowią osoby, które już pobierają zasiłek pielęgnacyjny z pomocy społecznej – w takim przypadku dodatek nie przysługuje. Nie należy się on również osobom przebywającym w domach opieki społecznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, chyba że przebywają one poza wskazanymi placówkami dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny dla osób po 75. roku życia w 2025 roku?

Po waloryzacji w marcu 2025 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego wzrosła i wynosi obecnie 330,07 zł miesięcznie (do końca lutego 2025 roku było to 294,39 zł). Świadczenie to wypłacane jest razem z emeryturą lub rentą przez ZUS.

Seniorzy w wieku 75+ mają również prawo do corocznych dodatków jednorazowych, czyli tzw. „trzynastki” i „czternastki”. Są one przyznawane na takich samych zasadach, jak pozostałym emerytom.

Trzynasta emerytura w 2025 roku równa się kwocie najniższej emerytury – po waloryzacji to 1878,91 zł brutto. Wypłaty rozpoczną się w kwietniu.

równa się kwocie najniższej emerytury – po waloryzacji to 1878,91 zł brutto. Wypłaty rozpoczną się w kwietniu. Czternasta emerytura w 2025 roku ma zostać wypłacona jesienią – dokładna wysokość zostanie dopiero ogłoszona przez rząd, ale zakłada się, że również będzie odpowiadać najniższej emeryturze. Pełna kwota 14. emerytury będzie przyznawana tym, którzy otrzymują świadczenie podstawowe nieprzekraczające 2900 zł brutto. Dla osób, które otrzymują świadczenie główne pomiędzy 2900 zł a 4630,96 zł brutto, czternasta emerytura będzie odpowiednio zmniejszona

Świadczenie uzupełniające „MAMA 4+” kierowane jest głównie do kobiet, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci i nie wypracowały minimalnej emerytury. Mogą je otrzymać również mężczyźni, którzy samotnie wychowywali dzieci. Po waloryzacji w marcu 2025 roku świadczenie wynosi do 1878,91 zł brutto miesięcznie – czyli tyle, ile najniższa emerytura. Jeśli senior ma już częściową emeryturę, świadczenie uzupełniające dopełnia różnicę do tej kwoty. Dodatek „MAMA 4+” przysługuje kobietom, które skończyły 60 lat i mężczyznom po 65. roku życia.

Świadczenie znane jako „500+ dla seniora” to forma wsparcia finansowego, która przysługuje nie tylko osobom po 75. roku życia i pobierającym dodatek pielęgnacyjny. Mogą z niego skorzystać także osoby z niepełnosprawnościami oraz te uznane za niezdolne do samodzielnego funkcjonowania. Pieniądze wypłacane są co miesiąc.

Aby otrzymać to świadczenie, należy spełnić określone warunki. Najważniejsze z nich to:

Spełnienie kryterium dochodowego – maksymalny dochód nie może przekraczać 2552,39 zł brutto; w przypadku przekroczenia tej granicy obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że świadczenie będzie odpowiednio zmniejszane;

– maksymalny dochód nie może przekraczać 2552,39 zł brutto; w przypadku przekroczenia tej granicy obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że świadczenie będzie odpowiednio zmniejszane; Złożenie wniosku – można to zrobić w placówce ZUS, wysłać go tradycyjną pocztą lub skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Inne dodatki do emerytury po 75. roku życia 2025

Istnieją także inne dodatki do emerytury przysługujące po 75. roku życia na takich zasadach, jak innym emerytom. Wśród dodatkowych form wsparcia dla seniorów warto również wspomnieć o: