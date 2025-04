Są zmiany w 800 plus. ZUS przesuwa w kwietniu terminy wypłaty pieniędzy

Drożyzna w sklepach i coraz wyższe rachunki za prąd rujnują domowe budżety. Niektórym coraz trudniej związać koniec z końcem, zwłaszcza wtedy, kiedy ma się kilkoro dzieci. Sytuację ratuje 800 plus. Na ten zastrzyk gotówki rodzice czekają co miesiąc. Tymczasem w kwietniu zmienia się nieco harmonogram wypłat. Kiedy zatem można się spodziewać przelewów z ZUS na bankowe konta?

Harmonogram przelewów z ZUS jest zwykle stały. To 2., 4., 7., 9., 12., 14., 18., 20., 22. dnia każdego miesiąca. Zdarza się, że dzień wypłaty świadczenia wypada w dzień wolny od pracy. Wtedy Zakład przekazuje pieniądze odpowiednio wcześniej. Tak właśnie jest w kwietniu. Ci, którzy otrzymują pieniądze 12 i 20 dnia każdego miesiąca, 800 plus dostaną wcześniej.

Terminy wypłaty 800 plus w kwietniu

Oto daty kolejnych przelewów w marcu 2025, z przesunięciem terminów.

2 kwietnia (środa),

4 kwietnia (piątek),

7 kwietnia (poniedziałek),

9 kwietnia (środa),

11 kwietnia (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 12 kwietnia (sobota),

14 kwietnia (poniedziałek),

16 kwietnia (środa),

18 kwietnia (piątek) - w tym terminie zostaną wypłacone również świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 20 kwietnia (Niedziela Wielkanocna),

22 kwietnia (wtorek).

Zmiany w 800 plus

Przypomnijmy, że z początkiem lutego ruszyło składanie wniosków o przyznanie 800 plus na tak zwany nowy okres świadczeniowy, który potrwa od pierwszego dnia czerwca tego roku, do maja roku przyszłego. Bardzo ważna jest data złożenia wniosku. Dlaczego? Bo od tego zależy, czy zostanie zachowana ciągłość wypłaty pieniędzy.

800 plus już nie dla każdego

Od nowego okresu świadczeniowego wchodzi zmiana, która polega na powiązaniu prawa do otrzymywania 800 plus ze szklonym obowiązkiem na terenie Polski dla dzieci z Ukrainy. – ZUS będzie weryfikował spełnianie obowiązku szkolnego poprzez informacje zamieszczane przez dyrektorów szkół o uczęszczaniu dziecka do szkoły w Systemie Informacji Oświatowej – tłumaczy Wojciecha Dąbrówka.

Będzie to dotyczyć tylko tych dzieci, objętych obowiązkiem szkolnym od 7 do 18 roku życia. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z dzieckiem cudzoziemca, które ma 5 czy 6 lat lub mniej, wymóg realizacji obowiązku szkolnego nie będzie miał tu zastosowania – wyjaśnia rzecznik ZUS.

