Biejat i Hołownia popierają Trzaskowskiego [Druga tura]

Biejat popiera Trzaskowskiego

Magdalena Biejat, kandydatka Nowej Lewicy, w pierwszej turze wyborów prezydenckich, która odbyła się w niedzielę 18 maja 2025 r., uzyskała 4,23% głosów. To 829 361 oddanych głosów. Potwierdziła, że swój głos w drugiej turze odda na Rafała Trzaskowskiego (KO). Zachęca do tego również swoich wyborców. Jej zdaniem trzeba postawić tamę skrajnej prawicy.

REKLAMA

Hołownia popiera Trzaskowskiego

Szymon Hołownia, lider Polski 2050, kandydat Trzeciej Drogi, w pierwszej turze wyborów uzyskał 4,99% głosów. To w sumie 978 901 oddanych głosów. Hołownia podkreśla, że Rafał Trzaskowski musi "w pewien sposób wznieść się ponad ugrupowanie, z którego się wywodzi", ale "nie po to, żeby je zanegować, tylko po to, żeby zaproponować Polakom coś więcej, bo przecież wiemy, że i Platforma, i PiS tę polaryzację w Polsce zbudowały". Hołownia zdaje sobie sprawę z tego, że wyborców nie można przestawiać jak mebli z lewej na prawą stronę. Wierzy też, że Rafał Trzaskowski sam przekona do siebie wyborców. Sam kandydat na prezydenta twierdzi, że jest wiele punktów z programu Hołowni, z którymi się zgadza.

Na ile procent może liczyć Trzaskowski?

Teoretycznie łącznie poparcie wyborców Szymona Hołowni i Magdaleny Biejat daje Rafałowi Trzaskowskiemu 9,22% głosów. Razem z uzyskanymi przez siebie w pierwszej turze 31,36% byłoby to 40,58% głosów.

Biorąc pod uwagę, że wyborcy Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna zagłosują raczej na Karola Nawrockiego, można przewidywać, że drugi z kandydatów zdobędzie około 50,69% głosów (29,54% głosów Nawrockiego z pierwszej tury + 14,81% głosów Mentzena + 6,34% głosów Brauna).