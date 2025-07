31 lipca to ostatni dzień, żeby zyskać wyrównanie! Kto nie zdąży, ten straci nawet kilkaset złotych!

Dodatek dopełniający do renty socjalnej w 2025 roku – komu przysługuje i jak go otrzymać?

Od 1 stycznia 2025 r. osoby pobierające rentę socjalną mogą otrzymać nowe świadczenie: dodatek dopełniający. Przysługuje on osobom całkowicie niezdolnym do pracy i jednocześnie niezdolnym do samodzielnej egzystencji. Ile wynosi dodatek dopełniający netto, dla kogo jest przeznaczony, czy trzeba złożyć wniosek, jakie dokumenty dołączyć i czy świadczenie jest opodatkowane?