Sejm podejmie decyzje we wrześniu: Emerytury stażowe i asystencja osobista na agendzie posiedzenia

We wrześniu 2025 roku Sejm rozpatrzy kluczowe projekty dotyczące emerytur stażowych oraz asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami - zapowiedziała przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Katarzyna Ueberhan z Lewicy.

To długo wyczekiwane wiadomości dla milionów Polek i Polaków, a przede wszystkim – dla środowisk społecznych i obywatelskich, które od lat apelują o wprowadzenie zmian. Jak podkreśliła Ueberhan: – Myślę, że to jest dobra informacja dla wszystkich, a szczególnie dla strony społecznej.

Termin wydłużony do końca października

Obecny termin przedstawienia sprawozdania przez komisję w sprawie trzech procedowanych projektów mija 31 lipca. Dotyczy to dwóch projektów ustaw o emeryturach stażowych – jednego poselskiego i drugiego obywatelskiego – oraz prezydenckiego projektu o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami.

Podczas czwartkowego posiedzenia komisji, Katarzyna Ueberhan zapowiedziała formalny wniosek do marszałka Sejmu o przesunięcie tego terminu o kolejne trzy miesiące – do końca października.

To oznacza, że choć ostateczne sprawozdanie może jeszcze poczekać, to sama dyskusja i rozpatrzenie projektów nastąpi już we wrześniu. Przewodnicząca komisji zapewniła także: „jestem zdeterminowana, żeby ustawa w tej sprawie została uchwalona”.

Emerytury stażowe – oczekiwane przez tysiące Polaków

W Sejmie znajdują się obecnie dwa projekty dotyczące emerytur stażowych – autorstwa Lewicy oraz NSZZ „Solidarność”. Zakładają one wprowadzenie emerytury stażowej dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, które uzyskały odpowiednio 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych (kobiety) oraz 40 lat (mężczyźni). Są to osoby objęte nowym systemem emerytalnym.

O konieczność uchwalenia tych rozwiązań od dawna apeluje przewodniczący Solidarności, Piotr Duda, który wielokrotnie wskazywał, że: „to rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami osób, które ze względu na utratę sił będącą konsekwencją długiego okresu wykonywania pracy zarobkowej nie są w stanie kontynuować jej wykonywania aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.”

Obecnie obowiązujący wiek emerytalny, ustalony od 1 października 2017 roku, wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Wielu pracowników, zwłaszcza tych fizycznych, nie jest w stanie wykonywać swoich obowiązków aż do tego wieku, co powoduje społeczne napięcia i rosnące oczekiwania wobec ustawodawców.

Jak przypomniała posłanka PiS Wioletta Kulpa: – Bardzo długo czekamy na to, żeby coś poszło do przodu w tym temacie.

Asystencja osobista – realne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

We wrześniu rozpatrzony zostanie również prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. Propozycja prezydenta Andrzeja Dudy została skierowana do komisji w październiku 2024 roku i przewiduje dostępność tej usługi w każdym powiecie, dla osób powyżej 18. roku życia, finansowaną z budżetu państwa. Zakładany zakres wsparcia wynosi od 40 do 200 godzin miesięcznie.

Co istotne, równolegle istnieje rządowa propozycja opracowana przez Ministerstwo Rodziny, przygotowana w biurze wiceministra Łukasza Krasonia. Projekt, dostępny od grudnia 2024 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji, przewiduje bezpłatną asystencję osobistą dla osób z niepełnosprawnościami w wieku od 13 do 65 lat. Zakres wsparcia oraz miesięczny wymiar godzin mają być ustalane indywidualnie przez powołany zespół.

Wybór pomiędzy prezydencką a rządową wersją ustawy będzie kluczowy dla kształtu przyszłego wsparcia systemowego dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

Wrzesień pełen decyzji

Wrześniowe posiedzenie Sejmu zapowiada się jako jedno z najważniejszych w kontekście polityki społecznej ostatnich lat. Oczekiwane są konkretne działania w sprawie, która dotyczy bezpośrednio setek tysięcy obywateli – zarówno tych w wieku przedemerytalnym, jak i osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin.

Jak podkreśliła Katarzyna Ueberhan: – Myślę, że to jest dobra informacja dla wszystkich, a szczególnie dla strony społecznej. Trudno się z tym nie zgodzić. Wrzesień może przynieść długo wyczekiwany przełom.

