Masz 60 lat i 35 lat stażu pracy? Taką emeryturę z ZUS dostaniesz. Oto kwota

Masz 60 lat i 35 lat stażu pracy? Taką emeryturę z ZUS dostaniesz. Oto kwota

08 września 2025, 12:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
ZUS, emerytura, emerytury
Masz 60 lat i 35 lat stażu pracy? Taką emeryturę z ZUS dostaniesz. Oto kwota
Kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni po ukończeniu 65 lat. Jednak istnieje wiele czynników, które wpływają na wysokość emerytury. Jakich? Jaką emeryturę z ZUS dostanę, jeżeli mam 60 lat i 35 lat stażu pracy? Oto szczegóły.

Masz 60 lat i 35 lat stażu pracy? Taką emeryturę z ZUS dostaniesz. Oto kwota

Polski system emerytalny, mimo pewnej przejrzystości, zajmuje średnią pozycję w globalnym zestawieniu. Eksperci wskazują na kilka kluczowych problemów: niską wartość aktywów emerytalnych w stosunku do PKB, niewielki udział obywateli w prywatnych programach emerytalnych, niski poziom oszczędności gospodarstw domowych oraz niską aktywność zawodową osób powyżej 55. roku życia.

Szybko starzejące się społeczeństwo jest jednym z czynników destabilizujących polski system emerytalny. ZUS rekomenduje zatem wydłużenie życia zawodowego, argumentując, że dłuższy okres pracy gwarantuje wyższe świadczenie emerytalne. Warto podkreślić, że już jeden dodatkowy rok pracy może przynieść zauważalne korzyści finansowe na emeryturze.

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury zależy od wielu czynników, ale najważniejsze z nich to staż pracy i wysokość odprowadzanych składek do ZUS. Im dłużej pracujesz i im więcej zarabiasz, tym wyższa będzie Twoja emerytura. Dodatkowo, państwo co roku zwiększa nasze oszczędności emerytalne, co pozwala im "pracować" na naszą przyszłą emeryturę.

Kalkulator emerytalny ZUS

Najdokładniejsze informacje o wysokości przyszłej emerytury można uzyskać, korzystając z kalkulatora emerytalnego ZUS. Kalkulator emerytalny ZUS to bezpłatne narzędzie dostępne zarówno na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak i w aplikacji mobilnej mZUS. Pozwala on na wstępne oszacowanie wysokości przyszłej emerytury, biorąc pod uwagę różne czynniki, takie jak:

  • wiek rozpoczęcia pracy i przejścia na emeryturę,
  • wysokość zarobków,
  • okresy składkowe i nieskładkowe,
  • inne czynniki wpływające na wysokość emerytury.

Mam 60 lat i 35 lat stażu pracy - jaką emeryturę z ZUS dostanę?

Aby przejść na emeryturę w Polsce, należy spełnić kilka warunków, w tym osiągnąć odpowiedni wiek (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) oraz przepracować minimalny okres (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn). Wysokość emerytury zależy od wielu czynników, takich jak wysokość zarobków w trakcie życia zawodowego oraz średnia długość życia. Nie można jednoznacznie określić, jaką emeryturę otrzyma osoba, która przepracowała 35 lat, ponieważ wysokość emerytury zależy od wielu czynników i nie da się podać jednej, uniwersalnej odpowiedzi.

Po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz udokumentowaniu 35-letniego okresu składkowego osoba nabywa prawo do emerytury. Wysokość świadczenia zostanie ustalona na podstawie zwaloryzowanego kapitału początkowego, środków zgromadzonych na subkoncie oraz średniego dalszego trwania życia. Nie ma więc jednej, określonej kwoty.

Wysokość emerytury jest ściśle powiązana z wysokością zarobków w trakcie kariery zawodowej. Osoby, które przez 35 lat pracowały za minimalne wynagrodzenie, mogą liczyć na minimalną emeryturę, która obecnie wynosi 1878,91 zł brutto miesięcznie. Natomiast osoby z wyższymi zarobkami otrzymają wyższą emeryturę. Najważniejsze czynniki wpływające na wysokość emerytury to:

  • Wysokość zarobków: Im wyższe były zarobki przez całe życie zawodowe, tym wyższa będzie emerytura.
  • Długość okresu składkowego: Chodzi tu o lata, za które były opłacane składki emerytalne. 35 lat stażu to minimum, ale im dłużej się pracuje, tym wyższa może być emerytura.
  • Wiek przejścia na emeryturę: Im później przejdzie się na emeryturę, tym wyższa będzie emerytura.
  • Rodzaj umowy: Praca na umowę o pracę, umowa zlecenie czy działalność gospodarcza - każdy rodzaj umowy ma inny wpływ na wysokość emerytury.
  • System emerytalny: W Polsce obowiązuje kilka systemów emerytalnych, a każdy z nich ma swoje zasady obliczania emerytury.
Źródło: INFOR
