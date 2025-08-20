REKLAMA

Staż pracy do emerytury. Co liczy się do stażu pracy do emerytury? Czy szkoła średnia wlicza się do stażu pracy do emerytury? Czy liceum liczy się do emerytury?

Staż pracy do emerytury. Co liczy się do stażu pracy do emerytury? Czy szkoła średnia wlicza się do stażu pracy do emerytury? Czy liceum liczy się do emerytury?

20 sierpnia 2025, 15:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Staż pracy do emerytury. Co liczy się do stażu pracy do emerytury? Czy szkoła średnia wlicza się do stażu pracy do emerytury? Czy liceum liczy się do emerytury?
Posiadanie odpowiedniego stażu pracy jest konieczne, aby otrzymać emeryturę w Polsce. Powstaje jednak pytanie, jak w tym kontekście traktować okresy nauki np. w liceum, czy w szkole średniej, które nie zawsze przekładają się na doświadczenie zawodowe. Co się wlicza do stażu pracy do emerytury? Oto szczegóły.

rozwiń >

Co trzeba zrobić, aby otrzymać emeryturę w Polsce?

Aby móc ubiegać się o emeryturę w Polsce, konieczne jest spełnienie określonych warunków dotyczących wieku i stażu pracy:

  • Kobiety muszą osiągnąć wiek 60 lat i mieć co najmniej 20 lat udokumentowanego stażu pracy.
  • Mężczyźni muszą osiągnąć wiek 65 lat i mieć co najmniej 25 lat udokumentowanego stażu pracy.

Na całkowity staż pracy, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury, składają się dwa rodzaje okresów: składkowe i nieskładkowe. Okresy składkowe, czyli te, w których odprowadzane były składki na ubezpieczenie emerytalne (np. z tytułu umowy o pracę). Okresy nieskładkowe z kolei to te, w których składki nie były odprowadzane, ale które są uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury (np. okres studiów wyższych).

Okresy nauki a urlop wypoczynkowy

Na początku zatrudnienia pracownikowi przysługuje 20 dni płatnego urlopu. Po 10 latach pracy, wymiar urlopu wzrasta do 26 dni. Do stażu pracy, który uprawnia do dłuższego urlopu, wlicza się zarówno czas nauki w szkole średniej, jak i okres studiów. Zależnie od rodzaju ukończonej szkoły, do stażu dolicza się:

  • szkoła zawodowa: do 3 lat,
  • średnia szkoła zawodowa: do 5 lat,
  • średnia szkoła zawodowa po szkole zawodowej: 5 lat,
  • liceum ogólnokształcące: 4 lata,
  • szkoła policealna: 6 lat,
  • szkoła wyższa: 8 lat.

Dzięki temu pracownik może szybciej nabyć prawo do 26 dni urlopu. Warto dodać, że okresy te się nie sumują, a wybierany jest ten, który jest najkorzystniejszy dla pracownika.

Okresy nieskładkowe

Artykuł 7 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wymienia okresy, w których nie były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne. Do takich okresów zalicza się między innymi:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • czas pobierania zasiłków chorobowych lub opiekuńczych;
  • okres pobierania świadczenia rehabilitacyjnego;
  • okres, w którym pracownik nie wykonywał pracy po ustaniu zatrudnienia, za który otrzymał odszkodowanie na podstawie Kodeksu pracy;
  • czas urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego matkom opiekującym się małymi dziećmi oraz innych urlopów bezpłatnych;
  • okres studiów wyższych na jednym kierunku, pod warunkiem ich ukończenia, w wymiarze określonym w programie studiów;
  • okres studiów doktoranckich i aspirantury naukowej, w wymiarze określonym w decyzji o ich utworzeniu;
  • czas pobierania zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego.

Czy liceum wlicza się do stażu pracy do emerytury?

Co do zasady, okres nauki w liceum nie wlicza się do stażu pracy, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury. Wynika to z faktu, że nauka w szkole średniej jest traktowana jako obowiązek szkolny, a nie okres aktywności zawodowej.

Czy studia wliczają się do stażu pracy do emerytury?

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku studiów wyższych. Osoby, które ukończyły studia, mogą liczyć na doliczenie 8 lat do swojego stażu pracy. Dotyczy to zarówno studiów licencjackich, inżynierskich, jak i magisterskich, niezależnie od trybu studiów (dzienne, wieczorowe, zaoczne). Dzięki temu studenci nie muszą się obawiać, że czas poświęcony na naukę wpłynie negatywnie na ich przyszłą emeryturę.

Czy szkoła średnia wlicza się do stażu pracy do emerytury?

Okres nauki w szkole średniej nie wlicza się do stażu pracy, na podstawie którego oblicza się wysokość emerytury.

Czy technikum wlicza się do stażu pracy do emerytury?

Nie, ukończenie technikum nie wlicza się bezpośrednio do stażu pracy, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do emerytury. Okres nauki w technikum nie jest traktowany jako okres składkowy ani nieskładkowy w rozumieniu przepisów emerytalnych.

Czy liceum zawodowe wlicza się do stażu pracy do emerytury?

Okres nauki w liceum zawodowym, podobnie jak w przypadku technikum, nie jest bezpośrednio wliczany do stażu pracy przy obliczaniu emerytury.

Źródło: INFOR






