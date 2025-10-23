Tym seniorom ZUS wypłaci emeryturę lub rentę wcześniej w październiku i listopadzie 2025 r.

Emeryci i renciści otrzymują swoje świadczenia z ZUS-u w ustalonych terminach płatności. W październiku i listopadzie 2025 r. niektórzy z nich mogą jednak spodziewać się przelewu bankowego lub wizyty listonosza nieco wcześniej niż zwykle.

Zwykłe terminy wypłat emerytur i rent

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe w kilku terminach: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia każdego miesiąca. Jeśli termin wypłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub na sobotę, świadczenie przekazywane jest wcześniej - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie podlaskim.

Wcześniejsze wypłaty emerytur i rent w październiku i listopadzie 2025 r.

Emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 25 października, mogą spodziewać się wypłaty już 23 października. Osoby, do których świadczenia powinny trafić 1 listopada, otrzymają emerytury lub renty do 30 października. Dotyczy to zarówno świadczeń dostarczanych przez, listonosza, jak i tych, przekazywanych na rachunki bankowe. – Do 7 listopada wypłaty otrzymają osoby, których termin płatności przypada na 10 listopada. Z kolei listopadowe świadczenia należne 15 dnia miesiąca zostaną przekazane 13 listopada, ponieważ tego dnia przypada sobota – dodaje rzeczniczka.

Emeryci i renciści lubią dostać świadczenia na konto bankowe

Emeryci i renciści coraz częściej doceniają bezgotówkową formę otrzymywania świadczeń. W województwie podlaskim poziom ubankowienia świadczeń długoterminowych wynosi 82,29 proc., podczas gdy w skali kraju wskaźnik ten sięga 80,53 proc. ZUS zachęca seniorów, którzy nie korzystają z konta bankowego, aby rozważyli bezpieczny i wygodny sposób otrzymywania świadczeń w formie przelewów. Konto w banku to swobodny i stały dostęp do pieniędzy, dzięki czemu emeryci i renciści. nie muszą czekać, aż listonosz zapuka do drzwi.



Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego