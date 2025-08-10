REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 12 sierpnia 2025 ZUS wypłaci nawet 4134 zł bez względu na dochód. Dla kogo świadczenie?

12 sierpnia 2025 ZUS wypłaci nawet 4134 zł bez względu na dochód. Dla kogo świadczenie?

10 sierpnia 2025, 06:58
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Dziś 12 sierpnia 2025 zus wypłaci nawet 4134 zł tym osobom
Dziś 12 sierpnia 2025 ZUS wypłaci nawet 4134 zł tym osobom
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 12 sierpnia 2025 roku przeleje na konta uprawnionych kolejne transze świadczenia - od 751 zł do nawet 4134 zł. Świadczenie to przysługuje bez względu na ich dochody.

Co to jest świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające z ZUS zostało wprowadzone 1 stycznia 2024 roku jako element reformy systemu wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Program ma na celu zwiększenie niezależności finansowej tych osób i wypłacany jest w comiesięcznych transzach.

Wysokość świadczenia 2025 - od 751 zł do nawet 4134 zł

Kwoty świadczenia są zróżnicowane i zależą od poziomu potrzeby wsparcia, który ustalany jest przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (WZON). Miesięczna wysokość świadczenia wynosi od 751,56 zł do 4133,64 zł – czyli od 40% do nawet 220% renty socjalnej.

Co ważne, świadczenie przysługuje bez względu na dochód osoby niepełnosprawnej czy jej rodziny. Kryterium dochodowe nie jest brane pod uwagę.

 
Zobacz również:

Nowe grupy uprawnionych od stycznia 2025

Od 1 stycznia 2025 roku nastąpi rozszerzenie grupy osób uprawnionych do świadczenia wspierającego. W drugim etapie wdrażania programu do świadczenia będą miały prawo osoby z poziomem potrzeby wsparcia od 78 do 86 punktów.

Etapy wdrażania świadczenia wspierającego:

  • I etap (od stycznia 2024 r.) – osoby z poziomem 87–100 pkt
  • II etap (od stycznia 2025 r.) – osoby z poziomem 78–86 pkt
  • III etap (od stycznia 2026 r.) – osoby z poziomem 70–77 pkt

Kwoty świadczenia wspierającego od marca 2025:

  • 95–100 pkt – 4133,64 zł (220% renty socjalnej)
  • 90–94 pkt – 3382,24 zł (180%)
  • 85–89 pkt – 2254,69 zł (120%)
  • 80–84 pkt – 1502,29 zł (80%)
  • 75–79 pkt – 1127,35 zł (60%)
  • 70–74 pkt – 751,56 zł (40%)

Kiedy wypłaty i jak złożyć wniosek?

Świadczenie wypłacane jest wyłącznie bezgotówkowo – na wskazane konto bankowe. Przelewy realizowane są przez ZUS w stałych terminach każdego miesiąca: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 lub 22 dnia miesiąca.

Aby otrzymać świadczenie, należy:

  • uzyskać od WZON decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia,
  • złożyć wniosek do ZUS (świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia kompletnego wniosku).

Ile osób już otrzymuje świadczenie?

Według ZUS, od stycznia do lipca 2024 świadczenie wypłacono już ponad 70 tysiącom osób, a łączna suma wypłat przekroczyła 2 miliardy 231 milionów złotych. Dane te pokazują, jak duże znaczenie ma to świadczenie w systemie wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

11 sierpnia 2025 złóż wniosek o te świadczenia. Komu przysługują i na jakich zasadach?
11 sierpnia 2025 złóż wniosek o te świadczenia. Komu przysługują i na jakich zasadach?
Źródło: INFOR
7000 zł zasiłku pogrzebowego jednak szybciej trafi na konta bankowe. Zmiana zasad wypłaty ważnego świadczenia przez ZUS już na biurku Prezydenta
10 sie 2025

W dniu 7 sierpnia 2025 r., Senat przyjął bez poprawek projekt ustawy zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych autorstwa MRPiPS, która zakłada zmianę zasad wypłaty zasiłku pogrzebowego, w tym m.in. – skrócenie terminu, jaki ZUS będzie miał na wypłatę zasiłku beneficjentom tego świadczenia. To jednak nie jedyne uproszczenia, jakie wprowadza rządowa nowelizacja, w zakresie przyznawania prawa do zasiłku pogrzebowego, która trafia właśnie na biurko Prezydenta.

Niektórzy emeryci i renciści mogą stracić świadczenie. Od września ZUS zmienia przepisy
10 sie 2025

To ważna wiadomość dla tych, którzy zdecydowali się na wcześniejszą emeryturę lub są na rencie. Zmienią się limity dotyczące dodatkowego zarobkowania. Część emerytów i rencistów powinna się mieć na baczności. Jeśli limit przekroczą, ZUS może im ze świadczenia obciąć nawet o kilkaset złotych, w skrajnych przypadkach nawet zawiesić emeryturę.
Nowe świadczenie 1000 plus miesięcznie na drugie dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Prezydent już złożył swój podpis
10 sie 2025

„Szacuje się, że w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie” – poinformowała Kancelaria Prezydenta, po podpisaniu przez Karola Nawrockiego, w dniu 8 sierpnia br., projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Ze świadczenia skorzystać będą mogły z dwójką i więcej dzieci, które nie przekraczają poziomu dochodów 140 tys. zł rocznie na małżonka, czyli 280 tys. zł rocznie na rodzinę.
Czy dziś 10.08.2025 r. jest niedziela handlowa, handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte czy tylko Żabka
10 sie 2025

Wakacje nabrały tempa i już są za półmetkiem. Dla wielu osób niedziela 10 sierpnia to już czas po wypoczynku kiedy trzeba wrócić do standardowego rytmu życia. Tego z obowiązkami domowymi, w tym zakupami. Czy duże zakupy w Lidlu, Biedronce czy innym sklepie, w którym zwykle je robimy, są możliwe, a może to niedziela z zakazem handlu i pozostaje liczyć na otwartą najbliższą Żabkę?

Zerowy PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci. Prezydent Karol Nawrocki realizuje pierwsze obietnice
09 sie 2025

Prezydent Karol Nawrocki realizuje pierwsze obietnice z "Planu 21". W Kolbuszowej podpisał projekt ustawy o zerowym PIT dla rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci. „Polskie rodziny mogą liczyć na swojego prezydenta” – podkreślił. To odpowiedź na kryzys demograficzny i pierwszy krok w stronę realnego wsparcia klasy średniej.
Palenie gałęzi na własnej posesji 2025 - czy można palić gałęzie na własnej posesji? Kiedy można palić gałęzie na działce?
08 sie 2025

Palenie gałęzi i liści, nawet na własnej posesji, może skończyć się mandatem. Zakaz obowiązuje nie tylko w miastach, ale też na wsiach i działkach rekreacyjnych. Sprawdź, co grozi za spalanie gałęzi w 2025 roku i gdzie zgłosić uciążliwego sąsiada, który zadymia okolicę.
Szef na urlopie: czy możliwy jest wypoczynek bez telefonu i laptopa?
08 sie 2025

Oprócz plaży i szumu morza urlop szefa wiąże się zwykle z telefonami i laptopem. Tymczasem prawdziwy wypoczynek jest naprawdę ważny. Jakie są korzyści z nieobecności szefa w firmie? Co zmienić w zarządzaniu, aby móc spokojnie wybrać się na urlop?
Kiedy cudzoziemcy (np. obywatele Ukrainy) muszą płacić w Polsce podatek od spadków i darowizn?
08 sie 2025

W Polsce obecnie mieszka wielu cudzoziemców, przeważają obywatele Ukrainy, tutaj pracują, kształcą się, a także nabywają rzeczy m.in. w drodze darowizn otrzymywanych od swoich rodzin czy w drodze dziedziczenia. Warto zatem przybliżyć im zasady opodatkowania obowiązujące na terytorium RP, a przede wszystkim wyjaśnić w jakich sytuacjach ciąży na nich w naszym kraju obowiązek podatkowy.

KSeF zrewolucjonizuje pracę biur rachunkowych. Nadchodzi największa zmiana od lat
08 sie 2025

Już od kwietnia 2026 każdy przedsiębiorca będzie musiał korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur. To ogromne wyzwanie – ale też szansa – zwłaszcza dla biur rachunkowych. Dowiedz się, jak KSeF zmieni obieg dokumentów, rolę księgowych i co zrobić, by nie zostać w tyle w erze cyfrowej rewolucji.
Afera z dofinansowaniami z KPO. PARP zapowiada kontrole, opozycja mówi o gigantycznym skandalu i podaje kolejne przykłady
08 sie 2025

Wiele kontrowersji wzbudziła interaktywna mapa projektów, które uzyskały dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy, którą opublikowano na kpo.gov.pl. Co ciekawe od rana 8 sierpnia 2025 r. cała strona kpo.gov.pl nie jest dostępna (występują problemy techniczne z jej wyświetleniem). Szeroko krytykuje się zasadność wydatkowania tych środków zwłaszcza w branży HoReCa. PARP zapowiedział kontrolę w tym sektorze. Premier Tusk powiedział, że nie zaakceptuje żadnego marnotrawienia środków z KPO. Prezes PiS Jarosław Kaczyński nazwał całą sprawę gigantycznym skandalem a inni politycy PiS mówią o największej aferze obecnego rządu

