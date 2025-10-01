REKLAMA

Koniec darmowych worków na śmieci od gminy. Zmiany w sposobie segregacji odpadów

Koniec darmowych worków na śmieci od gminy. Zmiany w sposobie segregacji odpadów

01 października 2025, 17:26
Krzysztof Rybak
Krzysztof Rybak
odpady, śmieci, gmina, kary, recykling
odpady, śmieci, gmina, kary, recykling
ShutterStock

Coraz więcej gmin w Polsce nie udostępnia już darmowych worków na śmieci dla swoich mieszkańców. Jest to związane ze zmianą sposobu segregacji odpadów. Zmiany mają na celu walkę z niewłaściwym sortowaniem śmieci.

Czym są odpady komunalne?

Odpady komunalne – czyli po prostu śmieci, to odpady które:

  • powstają w gospodarstwach domowych lub
  • są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych - w takim przypadku muszą to być odpady, które nie zawierają odpadów niebezpiecznych.

Jakie są zasady prawidłowego recyklingu odpadów?

Każdego właściciela nieruchomości obowiązują wspólne zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Pojemnik niebieski:

  • co wyrzucamy: opakowania z papieru lub tektury,
  • czego nie wyrzucamy: opakowań, które są zabrudzone lub zatłuszczone, mokrego papieru, papieru powlekanego folią (koperty pocztowe z folią), kalki, kartonów po mleku i napojach pieluch jednorazowych, materiałów higienicznych, tapet, worków po materiałach budowlanych, papieru toaletowego lub chusteczek higienicznych.

Pojemnik zielony:

  • co wyrzucamy: odpady ze szkła i opakowania szklane,
  • czego nie wyrzucamy: ceramiki, porcelany, żarówek, luster, szyb okiennych, szkła żaroodpornego, termometrów, szklanych opakowań po rozpuszczalnikach oraz zniczy z woskiem.

Pojemnik żółty:

  • co wyrzucamy: metale, opakowania metalowe, odpady i opakowania z tworzyw sztucznych, w tym opakowania wielomateriałowe,
  • czego nie wyrzucamy: styropianu, opakowań po lekach i chemikaliach, sprzętu elektrycznego i AGD, baterii i akumulatorów, części samochodowych, sztućców jednorazowych a także brudnych lub zatłuszczonych opakowań.

Pojemnik brązowy:

  • co wyrzucamy: odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady np. obierki po owocach lub warzywach, fusy po kawie lub herbacie, resztki jedzenia bez kości i tłuszczów, skoszona trawa, liście, gałęzie, kwiaty, trociny (odpady wyrzucamy bezpośrednio do pojemnika, bez worków lub opakowań),
  • czego nie wyrzucamy: ziemi, kamieni, drewna impregnowanego, płyt wiórowych, a także kości, ości czy odchodów zwierząt.

Wszystkie odpady niepodlegające selektywnej segregacji – wyrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane (czarny pojemnik). Wyjątkiem są odpady niebezpieczne, elektro śmieci oraz od niedawna – zużyte ubrania – te należy oddawać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), które znajdują się w każdej gminie i można z nich korzystać za darmo.

Zużyte baterie lub sprzęt elektroniczny można oddać do specjalnych punktów zbiórki w sklepach. Przeterminowane leki natomiast - można oddać do aptek.

Jakie kary grożą za nieprawidłowe sortowanie odpadów?

Rada gminy ma prawo do podwyższenia stawki za odbiór odpadów, jeżeli te nie są zbierane w sposób selektywny lub są zbieranie nieprawidłowo. Dlatego ważne jest aby wiedzieć co można a czego nie można wrzucać.4Podwyższona stawka nie może być:

  • niższa niż dwukrotna wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
  • nie wyższa niż czterokrotna wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gmina może zatem podnieść stawkę za odbiór odpadów nawet dwukrotnie. Podwyższona stawka może być zastosowana ogólnie lub indywidualnie, na podstawie zgłoszenia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przez firmę odbierającą odpady. O zaistniałym fakcie, powiadamiany jest również właściciel nieruchomości.

Koniec darmowych worków na śmieci od gminy

Coraz więcej gmin w Polsce rezygnuje z rozdawania mieszkańcom darmowych worków na śmieci – informuje tygodnik Angora. Odpady mają trafiać bezpośrednio do pojemników. Zmiany mają ułatwić kontrolę prawidłowego sortowania odpadów przez mieszkańców.

Niektóre pojemniki zostaną również wyposażone w nadajniki RFID, które będą informować zakłady, komu należy się kara. Zmiany zostały już wprowadzone m.in. w Wałbrzychu, Ząbkowicach Śląskich oraz w Lubaniu.

Rezygnacja z worków na śmieci powoduje mieszane odczucia

Podnoszone są m.in. kwestie higieniczne takiego rozwiązania. „Ten kto preferuje takie rozwiązania chyba nigdy nie miał do czynienia z eksploatacją wywozu śmieci za pomocą pojemników” – komentuje Pan Mirek. „Takie pomysły są kompletnie nie przemyślane i nie do realizacji na wsiach. Sam brak możliwości umiejscowienia 4 do 6 pojemników na otwartej przestrzeni to jedno, a drugie to niewyobrażalne smrody psujących się odpadków, kiedy nieczystości są wywożone 2 razy w miesiącu. Pozostaje kwestia czyszczenia tych ogromnych pojemników zwłaszcza latem, to już kompletne nieporozumienie, natomiast przymarzanie zawartości zimą uniemożliwia ich opróżnianie”.

Angora

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2025 poz. 7

Źródło: INFOR
Koniec darmowych worków na śmieci od gminy. Zmiany w sposobie segregacji odpadów
01 paź 2025

Coraz więcej gmin w Polsce nie udostępnia już darmowych worków na śmieci dla swoich mieszkańców. Jest to związane ze zmianą sposobu segregacji odpadów. Zmiany mają na celu walkę z niewłaściwym sortowaniem śmieci.
