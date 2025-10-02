REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » I, II i III stopień niepełnosprawności 2026. Jakie ulgi i przywileje?

I, II i III stopień niepełnosprawności 2026. Jakie ulgi i przywileje?

02 października 2025, 05:54
Katarzyna Czajkowska
Katarzyna Czajkowska
Prawnik i Ekonomista
niepełnosprawność, niepełnosprawny stopień niepełnosprawności
I, II i III stopień niepełnosprawności 2026. Jakie ulgi i przywileje?
shutterstock

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mają szereg przywilejów i ulg, które mogą realnie wesprzeć ich budżet i ułatwić życie. Sprawdź, co dokładnie przysługuje Ci w 2026 roku, w zależności od posiadanego stopnia niepełnosprawności, i dowiedz się, jak skorzystać z pełni swoich praw.

rozwiń >

Polski system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami jest rozbudowany, ale bywa skomplikowany. Wiele osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, nie jest w pełni świadoma wszystkich przysługujących im praw i przywilejów. Dostęp do różnego rodzaju ulg, zniżek i świadczeń może znacząco poprawić jakość życia i odciążyć domowy budżet. Kluczem do pełnego korzystania z tych możliwości jest rzetelna wiedza.

Stopnie niepełnosprawności

Zanim przejdziemy do przywilejów, warto przypomnieć, co oznaczają poszczególne stopnie niepełnosprawności:

Stopień znaczny (I stopień): Odnosi się do osoby, która jest całkowicie niezdolna do pracy i wymaga stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Stopień umiarkowany (II stopień): Odnosi się do osoby, która jest częściowo niezdolna do pracy lub wymaga częściowej pomocy w celu pełnienia swoich ról społecznych.

Stopień lekki (III stopień): Odnosi się do osoby, która ma naruszoną sprawność organizmu, ale jest zdolna do pracy, o ile warunki są dostosowane do jej potrzeb.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zgodnie z art. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Przywileje w pracy – kluczowe dla zatrudnienia

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności mają szereg przywilejów, które chronią ich w miejscu pracy. W zależności od stopnia niepełnosprawności, różnią się one wymiarem czasu pracy, przerwami, a także dostępem do dodatkowego urlopu.

Stopień znaczny: Czas pracy nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Pracownik ma prawo do dodatkowej, 45-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy. Przysługuje mu także dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych.

Stopień umiarkowany: Czas pracy również nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Pracownik ma prawo do dodatkowej, 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy oraz dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni roboczych.

Stopień lekki: Brak zmian w normach czasu pracy, jednak pracownik ma prawo do dodatkowej, 15-minutowej przerwy wliczanej do czasu pracy.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 maja 2012 r. (sygn. akt I UK 34/12) uznał, że "przepisy o czasie pracy osób niepełnosprawnych mają charakter bezwzględnie obowiązujący i nie mogą być zmieniane na niekorzyść pracownika."

Ulgi podatkowe, czyli jak zaoszczędzić na PIT

Jedną z najbardziej wartościowych ulg jest ulga rehabilitacyjna. Zgodnie z art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik może odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne. Dotyczy to zarówno osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, jak i osób mających na utrzymaniu niepełnosprawnego członka rodziny.

Wydatki, które można odliczyć, dzielą się na:

Nielimitowane: Na przykład: adaptacja i wyposażenie mieszkań, zakup i naprawa sprzętu rehabilitacyjnego, zakup samochodu osobowego, opłaty za przewodnika.

Limitowane: Na przykład: leki, turnusy rehabilitacyjne, dojazdy na zabiegi, pieluchy, opłacenie tłumacza języka migowego.

Ważne

Aby skorzystać z ulgi, konieczne jest posiadanie odpowiednich dowodów zakupu (np. faktur), które muszą być imienne. Ulga przysługuje za wydatki poniesione w danym roku podatkowym.

Dofinansowanie z PFRON – wsparcie na co dzień

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Środki te są przeznaczone na:

Zakup sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych: Od wózków inwalidzkich, po protezy, aparaty słuchowe czy inne specjalistyczne urządzenia, które ułatwiają codzienne funkcjonowanie. Dofinansowanie jest udzielane na podstawie wniosku złożonego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).

Likwidację barier: Dofinansowanie można uzyskać na likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, takich jak budowa podjazdów, instalacja wind, czy dostosowanie łazienki do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. Zgodnie z art. 35a Ustawy o rehabilitacji, dofinansowanie to może wynieść do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce.

Udział w turnusach rehabilitacyjnych: PFRON dofinansowuje również koszty turnusów, które są niezbędne dla poprawy stanu zdrowia.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 sierpnia 2012 r. (sygn. akt II UK 45/12) uznał, że "dofinansowanie z PFRON jest formą wsparcia, która ma na celu wyrównywanie szans i zapewnienie godnych warunków życia osobom z niepełnosprawnościami."

Ulgi transportowe w instytucjach publicznych

Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą liczyć na zniżki w transporcie i usługach.

Transport kolejowy: Zniżki na bilety kolejowe dla osób z I i II stopniem niepełnosprawności (ok. 37% zniżki na przejazdy pociągami osobowymi i pospiesznymi, oraz 49% na przejazdy pociągami Intercity).

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską: W wielu miastach osoby z I i II stopniem niepełnosprawności, a także ich opiekunowie, mogą korzystać z komunikacji miejskiej za darmo.

Zwolnienie z opłat RTV: Zgodnie z art. 2 Ustawy o opłatach abonamentowych, osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym, są zwolnione z opłat abonamentowych, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu w Poczcie Polskiej.

Tabela przywilejów w zależności od stopnia niepełnosprawności

Przywilej

Stopień znaczny (I)

Stopień umiarkowany (II)

Stopień lekki (III)

Norma czasu pracy

7h/dobę,

35h/tydzień

7h/dobę,

35h/tydzień

brak zmian

Dodatkowa przerwa

45 min

15 min

15 min

Dodatkowy urlop

10 dni roboczych

10 dni roboczych

brak

Ulga rehabilitacyjna

tak

tak

tak

Dofinansowanie PFRON

tak

tak

tak

Zniżki w PKP

tak (ok. 37% i 49%)

tak (ok. 37% i 49%)

brak

Zwolnienie z opłat RTV

tak

tak

brak

Jak złożyć wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności?

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwym dla miejsca zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie i dokumentację medyczną. Ważne jest, aby dokumenty te były jak najbardziej aktualne i szczegółowe, co znacznie przyspieszy proces orzekania.

W 2026 roku ulgi i przywileje dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności nadal będą stanowić istotne wsparcie finansowe i społeczne. Choć nie ma zapowiedzi rewolucyjnych zmian, programy wsparcia, takie jak PFRON czy ulga rehabilitacyjna, wciąż pozwalają na znaczące oszczędności. Kluczem do skorzystania z tych praw jest świadomość i odpowiednie działania, takie jak złożenie wniosków czy przedstawienie pracodawcy dokumentów.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2024 poz. 44).

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Prawo
