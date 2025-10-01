REKLAMA

Strona główna » Prawo » Wiadomości » NRL popiera uchylenie ustawy o lekarzu sądowym. „System od początku był niewydolny"

NRL popiera uchylenie ustawy o lekarzu sądowym. „System od początku był niewydolny”

01 października 2025, 20:26
Marta Pawłowska
oprac. Marta Pawłowska
NRL popiera uchylenie ustawy o lekarzu sądowym. „System od początku był niewydolny”
Naczelna Rada Lekarska poparła stanowisko adwokatury, która od lat domaga się uchylenia ustawy o lekarzu sądowym z 2007 roku. Zdaniem lekarzy i prawników system nie spełnia swojej funkcji, zniechęca specjalistów niskim wynagrodzeniem i prowadzi do chaosu w sądach.

Ustawa z 15 czerwca 2007 r. wprowadziła instytucję lekarza sądowego, którego zadaniem miało być wystawianie zaświadczeń potwierdzających zdolność lub niezdolność stron, świadków czy pełnomocników do udziału w rozprawach. Rozwiązanie miało usprawnić procesy sądowe, eliminując nadużycia związane z tzw. leżeniem na L4.

Brak lekarzy i niezmienione od 17 lat stawki

NRL podkreśliła, że praktyka ostatnich 17 lat pokazała, iż system jest niewydolny. W wielu okręgach sądowych brakuje lekarzy, co prowadzi do ryzyka nieusprawiedliwionych nieobecności i komplikacji procesowych.

Adwokaci i lekarze mówią jednym głosem

Adwokatura od dawna apeluje o zmianę przepisów. W kwietniu 2024 r. NRA przedstawiła analizę, która ujawniła skalę problemu i wskazała na pilną potrzebę reformy. Teraz do tego apelu przyłączył się samorząd lekarski.

Pieniądze nie rozwiązują problemu

Sekretarz NRL dr Grzegorz Wrona przyznał w rozmowie z PAP, że idea lekarza sądowego od początku była źle zaprojektowana. – Instytucja lekarza sądowego średnio się sprawdziła (...). Już sam fakt, że od 17 lat stawka wynosi 100 zł, mówi sam za siebie – podkreślił.

Brak zaufania pacjentów i konflikty w sądach

Zdaniem Wrony problemem był też brak zaufania pacjentów do lekarzy sądowych. (...) – Lekarz, by orzekać o stanie zdrowia, musi mieć pełny obraz pacjenta (...). Tymczasem instytucja lekarza sądowego sprowadzała się często do sytuacji konfliktowych – dodał.

NRL ostrzega przed przerzuceniem obowiązków

– Popieramy adwokatów, ale przestrzegamy ustawodawcę, by nie próbował obciążyć kolejnymi obowiązkami wszystkich lekarzy. To obowiązki niewdzięczne i trudne do pogodzenia z codzienną pracą w ochronie zdrowia – zaznaczył Wrona.

Ostateczna decyzja należy do parlamentu

Ostateczna decyzja o uchyleniu ustawy należy do parlamentu. Dyskusje nad przyszłością systemu toczą się w Ministerstwie Sprawiedliwości, które prowadzi konsultacje z NRA.

NRL zapowiedziała, że włączy się w debatę o nowych rozwiązaniach, które miałyby usprawnić procesy sądowe, nie obciążając dodatkowo lekarzy.

Źródło: PAP
NRL popiera uchylenie ustawy o lekarzu sądowym. „System od początku był niewydolny”
01 paź 2025

Naczelna Rada Lekarska poparła stanowisko adwokatury, która od lat domaga się uchylenia ustawy o lekarzu sądowym z 2007 roku. Zdaniem lekarzy i prawników system nie spełnia swojej funkcji, zniechęca specjalistów niskim wynagrodzeniem i prowadzi do chaosu w sądach.
