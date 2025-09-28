REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » W październiku pracodawca musi dołożyć do pensji ponad 900 złotych. Odmówić nie może

W październiku pracodawca musi dołożyć do pensji ponad 900 złotych. Odmówić nie może

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 września 2025, 06:43
Maja Retman
Maja Retman
Nocna zmiana to nie tylko kawa o północy i walka z sennością. To także prawo do dodatkowych pieniędzy. Pracodawca musi je wypłacić – tyle że nie ma tu jednej stałej kwoty. Wszystko zależy od kalendarza i tego, ile godzin faktycznie spędzimy w pracy po zmroku.

Pracujecie, gdy inni śpią. Należy wam się za to specjalny dodatek

Kodeks pracy jasno mówi: noc zaczyna się o 21 i kończy o 7 rano. Żeby dostać dodatek, trzeba w tym czasie przepracować co najmniej trzy godziny w każdej dobie. Albo mieć tak ułożony grafik, że przynajmniej jedna czwarta całego etatu wypada właśnie w nocy.

Zasada jest prosta, ale co miesiąc inny wynik

Nie ma jednej kwoty, którą można zapisać w kalendarzu z góry. Najpierw bierze się minimalną pensję. Potem dzieli przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu. I od tej stawki godzinowej liczy się 20 procent. Właśnie tyle wynosi dodatek nocny. Raz wyjdzie więcej, raz mniej. Wszystko zależy od tego, ile nocy wrzuci nam do grafiku pracodawca.

Zobacz również:

Tyle wynosi stawka dodatku za pracę w nocy w październiku

We październiku takich godzin jest 184, Stawka wynosi 5,07 zł brutto za każdą z nich. Łatwo policzyć, że daje to dokładnie 932,8 zł zł brutto zł dodatku za cały miesiąc.

Zobacz również:

A oto stawki dodatku za pracę w nocy w 2025 roku

  • Liczba godzin pracy w styczniu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,55 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w lutym to 160, dodatek za godziny nocne - 5,83 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w marcu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,55 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w kwietniu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,55 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w maju to 160, dodatek za godziny nocne - 5,83 zł brutto,
  • Liczba godzin pracy w czerwcu to 160, dodatek za godziny nocne - 5,83 zł brutto,
  • Liczba godzin pracy w lipcu to 184, dodatek za godziny nocne - 5,07 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w sierpniu to 160, dodatek za godziny nocne - 5,83 brutto
  • Liczba godzin pracy we wrześniu to 176, dodatek za godziny nocne -5,30 brutto
  • Liczba godzin pracy w październiku to 184, dodatek za godziny nocne -5,07 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w listopadzie to 144, dodatek za godziny nocne - 6,48 zł brutto
  • Liczba godzin pracy w grudniu to 160, dodatek za godziny nocne - 5,83 zł brutto

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

W październiku pracodawca musi dołożyć do pensji ponad 900 złotych. Odmówić nie może
28 wrz 2025

Nocna zmiana to nie tylko kawa o północy i walka z sennością. To także prawo do dodatkowych pieniędzy. Pracodawca musi je wypłacić – tyle że nie ma tu jednej stałej kwoty. Wszystko zależy od kalendarza i tego, ile godzin faktycznie spędzimy w pracy po zmroku.
