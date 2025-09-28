W październiku pracodawca musi dołożyć do pensji ponad 900 złotych. Odmówić nie może

Nocna zmiana to nie tylko kawa o północy i walka z sennością. To także prawo do dodatkowych pieniędzy. Pracodawca musi je wypłacić – tyle że nie ma tu jednej stałej kwoty. Wszystko zależy od kalendarza i tego, ile godzin faktycznie spędzimy w pracy po zmroku.

Kodeks pracy jasno mówi: noc zaczyna się o 21 i kończy o 7 rano. Żeby dostać dodatek, trzeba w tym czasie przepracować co najmniej trzy godziny w każdej dobie. Albo mieć tak ułożony grafik, że przynajmniej jedna czwarta całego etatu wypada właśnie w nocy.

Zasada jest prosta, ale co miesiąc inny wynik

Nie ma jednej kwoty, którą można zapisać w kalendarzu z góry. Najpierw bierze się minimalną pensję. Potem dzieli przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu. I od tej stawki godzinowej liczy się 20 procent. Właśnie tyle wynosi dodatek nocny. Raz wyjdzie więcej, raz mniej. Wszystko zależy od tego, ile nocy wrzuci nam do grafiku pracodawca.

Tyle wynosi stawka dodatku za pracę w nocy w październiku

We październiku takich godzin jest 184, Stawka wynosi 5,07 zł brutto za każdą z nich. Łatwo policzyć, że daje to dokładnie 932,8 zł zł brutto zł dodatku za cały miesiąc.

A oto stawki dodatku za pracę w nocy w 2025 roku

Liczba godzin pracy w styczniu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,55 zł brutto

Liczba godzin pracy w lutym to 160, dodatek za godziny nocne - 5,83 zł brutto

Liczba godzin pracy w marcu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,55 zł brutto

Liczba godzin pracy w kwietniu to 168, dodatek za godziny nocne - 5,55 zł brutto

Liczba godzin pracy w maju to 160, dodatek za godziny nocne - 5,83 zł brutto,

Liczba godzin pracy w czerwcu to 160, dodatek za godziny nocne - 5,83 zł brutto,

Liczba godzin pracy w lipcu to 184, dodatek za godziny nocne - 5,07 zł brutto

Liczba godzin pracy w sierpniu to 160, dodatek za godziny nocne - 5,83 brutto

Liczba godzin pracy we wrześniu to 176, dodatek za godziny nocne -5,30 brutto

Liczba godzin pracy w październiku to 184, dodatek za godziny nocne -5,07 zł brutto

Liczba godzin pracy w listopadzie to 144, dodatek za godziny nocne - 6,48 zł brutto

Liczba godzin pracy w grudniu to 160, dodatek za godziny nocne - 5,83 zł brutto