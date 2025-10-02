REKLAMA

Waloryzacja emerytur i rent 2026: Ile, dla kogo, kto straci a kto skorzysta?

Waloryzacja emerytur i rent 2026: Ile, dla kogo, kto straci a kto skorzysta?

02 października 2025, 05:53
Katarzyna Czajkowska
Katarzyna Czajkowska
Prawnik i Ekonomista
Waloryzacja emerytur i rent 2026. Ile, dla kogo, kto straci a kto skorzysta?
Coroczna waloryzacja emerytur i rent w 2026 roku przyniesie miliony podwyżek. O ile konkretnie wzrosną świadczenia i czy prognozowany wskaźnik 104,7% to faktyczny zysk dla każdego seniora? Wyjaśniamy mechanizm waloryzacji, zgodnie z ustawą o FUS, i podajemy konkretne kwoty podwyżek, a także wskazujemy, które grupy mogą stracić na wzroście świadczenia, w kontekście podatków i dodatków.

rozwiń >

Coroczna waloryzacja emerytur i rent jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla milionów Polaków. Zgodnie z przepisami, wysokość świadczeń jest podnoszona, aby chronić ich realną wartość przed inflacją. W 2026 roku waloryzacja przyniesie znaczące zmiany, które odczują wszyscy emeryci i renciści. Pytanie jednak brzmi: czy wszyscy zyskają w równym stopniu i czy są osoby, które mogą na niej stracić? Wyjaśniamy mechanizm waloryzacji oraz podajemy konkretne kwoty, które mogą pojawić się na kontach świadczeniobiorców.

Na czym polega mechanizm waloryzacji?

Waloryzacja emerytur i rent to proces, w którym świadczenia są podnoszone o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik ten jest iloczynem dwóch kluczowych wartości:

Inflacji emeryckiej: Wskaźnik cen towarów i usług dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów z poprzedniego roku kalendarzowego.

Co najmniej 20% realnego wzrostu płac: Wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Zgodnie z art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ten mechanizm ma na celu zapewnienie, że wartość nabywcza świadczeń emerytalno-rentowych nie spada, a emeryci i renciści mogą utrzymać swój dotychczasowy poziom życia, pomimo inflacji. Wskaźnik inflacji emeryckiej jest wyliczany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i obejmuje koszty życia, które są typowe dla seniorów, w tym ceny żywności, leków, usług medycznych oraz rachunków za media. Rząd jest zobowiązany do corocznego podnoszenia świadczeń, a nie może ustalić wskaźnika waloryzacji na poziomie niższym niż inflacja.

O ile wzrośnie emerytura w 2026?

Zgodnie z najnowszymi prognozami, wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 roku może wynieść około 104,7%. Oznacza to, że świadczenia emerytalno-rentowe wzrosną o 4,7%. Waloryzacja ma charakter procentowy, co oznacza, że wyższe świadczenia wzrosną bardziej niż te najniższe.

Ważne

Procentowa waloryzacja oznacza, że osoby z wyższą emeryturą otrzymają wyższą kwotę podwyżki. Na przykład, emerytura w wysokości 3000 zł wzrośnie o 141 zł, podczas gdy emerytura w wysokości 2000 zł wzrośnie o 94 zł.

Przykład 1

Pan Jan otrzymuje emeryturę w wysokości 2800 zł brutto.

Wskaźnik waloryzacji w 2026 roku: 104,7%

Nowa emerytura pana Jana po waloryzacji wyniesie:

2800 zł x 1,047 = 2931,60 zł.

Podwyżka: 2931,60 zł - 2800 zł = 131,60 zł.

Przykład

Pani Maria otrzymuje minimalną emeryturę w wysokości 1888 zł brutto.

Nowa emerytura pani Marii po waloryzacji wyniesie:

1888 zł x 1,047 = 1976,82 zł.

Podwyżka: 1976,82 zł - 1888 zł = 88,82 zł.

Warto zauważyć, że nawet niewielki wzrost procentowy w przypadku wysokich świadczeń przekłada się na znaczące kwoty. Emeryt z 5000 zł świadczenia otrzyma podwyżkę w wysokości 235 zł, podczas gdy osoba z minimalną emeryturą jedynie około 89 zł.

Kto skorzysta, a kto straci na waloryzacji?

Zdecydowana większość świadczeniobiorców skorzysta na waloryzacji, ponieważ ich świadczenia wzrosną. Jednakże, nie każdy zyska w równym stopniu, a niektóre grupy mogą nawet odczuć negatywne konsekwencje. Główna zasada jest prosta: im wyższa emerytura, tym większa nominalna podwyżka. To zjawisko prowadzi do zwiększania się różnic między świadczeniami.

W ostatnim czasie w orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje pogląd, że waloryzacja świadczeń jest zgodna z Konstytucją RP, pod warunkiem, że wskaźnik waloryzacji jest ustalany w sposób obiektywny i niezależny od bieżącej polityki. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 grudnia 2011 r. (sygn. akt K 4/11), "waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych ma na celu zachowanie ich realnej wartości i jest konstytucyjnym obowiązkiem państwa." Orzecznictwo to chroni emerytów przed arbitralnymi decyzjami rządu w kwestii wysokości podwyżek.

Ważne

Podwyżki świadczeń mają także wpływ na wysokość podatku dochodowego i składki zdrowotnej. W niektórych przypadkach, podwyżka może spowodować, że emeryt wejdzie w wyższy próg podatkowy lub będzie musiał płacić wyższą składkę, co zniweluje część zysku z waloryzacji.

Jak waloryzacja wpływa na podatki i inne świadczenia?

Wzrost emerytury po waloryzacji może mieć również inne, mniej oczywiste konsekwencje. Wyższa kwota świadczenia może oznaczać:

Wyższy podatek dochodowy: Emeryci, którzy po podwyżce przekroczą próg podatkowy, będą musieli płacić wyższy podatek. Kwota wolna od podatku wynosi obecnie 30 000 zł. Oznacza to, że emerytura do 2500 zł miesięcznie jest wolna od podatku. Po waloryzacji, świadczenie, które obecnie nie jest opodatkowane, może przekroczyć ten próg, co poskutkuje koniecznością zapłacenia podatku. Zgodnie z art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia emerytalne są opodatkowane podatkiem dochodowym.

Zmiana wysokości dodatków: Niektóre dodatki i świadczenia, np. z pomocy społecznej, są uzależnione od wysokości emerytury. Ich wzrost może skutkować utratą prawa do tych świadczeń lub obniżeniem ich kwoty. Przykładem jest kryterium dochodowe w programie "Leki 75+", które uprawnia do darmowych leków. Wzrost emerytury może spowodować, że emeryt przekroczy ten limit.

Zmiana w opłatach: Wyższa emerytura może mieć wpływ na kryterium dochodowe, które uprawnia do korzystania z darmowych usług (np. z transportu publicznego) lub ulg w opłatach (np. za śmieci). W wielu gminach, osoby o niskich dochodach mają prawo do obniżek za wywóz śmieci, a wzrost świadczenia może pozbawić ich tego przywileju.

Kiedy nastąpi waloryzacja i jak się do niej przygotować?

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych następuje corocznie 1 marca. ZUS dokonuje jej z urzędu, co oznacza, że świadczeniobiorcy nie muszą składać żadnych wniosków. Informacja o nowej wysokości świadczenia zostanie przekazana w listach, które ZUS wysyła do wszystkich emerytów i rencistów.

Ważne

Nie ma potrzeby składania żadnych dokumentów ani kontaktowania się z ZUS. Proces jest w pełni automatyczny.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 czerwca 2011 r. (sygn. akt III UK 10/11) uznał, że "systematyczna waloryzacja świadczeń jest kluczowa dla zachowania ich wartości nabywczej, a jej brak lub niewystarczająca wysokość byłaby sprzeczna z zasadami sprawiedliwości społecznej."

Nowe zasady waloryzacji w praktyce

W kontekście nadchodzącej waloryzacji, warto zrozumieć, że jej ostateczny wskaźnik będzie zależał od rzeczywistych danych makroekonomicznych, które zostaną ogłoszone na początku 2026 roku. Rząd przedstawia jedynie prognozy, a ostateczny wskaźnik będzie sumą inflacji z 2025 roku i 20% realnego wzrostu wynagrodzeń.

Przykład 3

Emeryt, który ma świadczenie w wysokości 3200 zł brutto, po waloryzacji wskaźnikiem 104,7% otrzyma podwyżkę w wysokości 150,40 zł, a jego nowa emerytura wyniesie 3350,40 zł brutto.

Wpływ waloryzacji na renty

Zasady waloryzacji odnoszą się nie tylko do emerytur, ale również do rent:

Renta z tytułu niezdolności do pracy: Ulega waloryzacji w takim samym stopniu jak emerytury.

Renta rodzinna: Jest waloryzowana w takim samym stopniu, a jej wysokość zależy od świadczenia, jakie pobierałby zmarły.

Dodatkowe świadczenia

W 2026 roku, oprócz waloryzacji, emeryci i renciści mogą liczyć na dodatkowe świadczenia, takie jak trzynastka i czternastka. Te świadczenia są wypłacane niezależnie od waloryzacji i stanowią dodatkowe wsparcie finansowe. Warto jednak pamiętać, że warunki ich wypłaty mogą się zmienić, a prawo do czternastki zależy od wysokości świadczenia.

Waloryzacja w 2026 roku przyniesie podwyżki dla wszystkich świadczeniobiorców. Jej wysokość będzie jednak różna, a na największe kwoty mogą liczyć osoby z najwyższymi świadczeniami. Należy jednak pamiętać, że wyższa emerytura może wiązać się z wyższymi podatkami i utratą niektórych dodatków. Waloryzacja ma charakter automatyczny i nie wymaga składania żadnych wniosków. To ZUS, z urzędu, dostosuje wysokość świadczeń do wskaźnika waloryzacji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2023 poz. 1251)

Źródło: INFOR
Prawo
