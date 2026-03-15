Nawet 1978 zł dla rodziców czworga dzieci. Nie tylko matki mogą liczyć na wsparcie z ZUS.

Nawet 1978 zł dla rodziców czworga dzieci. Nie tylko matki mogą liczyć na wsparcie z ZUS.

15 marca 2026, 20:00
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Nawet 1978 zł dla rodziców czworga dzieci. Nie tylko matki mogą liczyć na wsparcie z ZUS.
Od marca 2026 roku maksymalna stawka świadczenia, które ZUS wypłaca w ramach rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, wzrosła do 1978,49 zł brutto. Choć program potocznie nazywa się "Mama 4 plus", o wsparcie mogą ubiegać się nie tylko kobiety. Kto jeszcze i jakie warunki trzeba spełnić? Oto szczegóły.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające "Mama 4 plus"

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające, znane także jako "Mama 4 plus", to wsparcie finansowe dla osób, które zrezygnowały z pracy lub nie podjęły jej, aby wychować co najmniej czworo dzieci. Przysługuje matkom po ukończeniu 60 lat, które urodziły i wychowały (lub tylko wychowały) co najmniej czworo dzieci, oraz ojcom po ukończeniu 65 lat, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci, jeśli matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała. Świadczenie ma na celu zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom bez dochodów. Wysokość świadczenia jest równa najniższej emeryturze. Jest ono corocznie waloryzowane (1 marca) na zasadach emerytur i rent.

Kwota świadczenia w 2026 roku

Od 1 marca 2026 roku maksymalna kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego wynosi 1978,49 zł brutto (ok. 1800,43 zł netto). Jest to wzrost o 5,3 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Wysokość dodatku nie jest stała dla każdego - jest to kwota indywidualnie obliczana przez ZUS jako wyrównanie do progu minimalnej emerytury. Oznacza to, że:

  • Jeśli nie pobierasz żadnej emerytury, otrzymasz pełne 1978,49 zł.
  • Jeśli pobierasz emeryturę niższą niż minimalna, ZUS dopłaci Ci tylko różnicę (np. przy emeryturze 1200 zł, dodatek wyniesie 778,49 zł).

Średnia wartość wypłacanego dodatku systematycznie rośnie i w 2026 roku przekracza już poziom 1100 zł. Świadczenie podlega opodatkowaniu i składkom na ubezpieczenie zdrowotne.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby otrzymać świadczenie, należy:

  • Mieszkać w Polsce i mieć tutaj centrum interesów życiowych przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia.
  • Osiągnąć wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn).
  • Wychować co najmniej 4 dzieci.
  • Nie posiadać dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania.

Świadczenie także dla ojców

Mężczyzna może otrzymać to wsparcie po 65. roku życia tylko w określonych sytuacjach:

  • gdy matka dzieci zmarła,
  • gdy matka porzuciła rodzinę lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Warunkiem jest, aby ojciec przejął w tych okolicznościach opiekę nad dziećmi.

Czy dodatek jest przyznawany automatycznie?

Nie. Aby otrzymać "Mama 4 plus", należy złożyć wniosek (formularz ERSU) w oddziale ZUS lub KRUS. Do wniosku trzeba dołączyć:

  • Oświadczenie o sytuacji rodzinnej, majątkowej i materialnej (formularz ERU).
  • Akty urodzenia dzieci (jeśli nie ma ich w systemie ZUS).
  • Informację o numerach PESEL dzieci.

Ważne: Każdy beneficjent ma obowiązek niezwłocznie poinformować ZUS o podjęciu pracy zarobkowej, wzroście dochodów lub uzyskaniu innego świadczenia. Zatajenie tych faktów skutkuje koniecznością zwrotu pieniędzy.

Źródło: INFOR
