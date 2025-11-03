REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatkowe pieniądze dla cukrzyków. Ile wynosi zasiłek dla chorujących na cukrzycę typu 1? Jak można się ubiegać?

Dodatkowe pieniądze dla cukrzyków. Ile wynosi zasiłek dla chorujących na cukrzycę typu 1? Jak można się ubiegać?

03 listopada 2025, 12:16
[Data aktualizacji 04 listopada 2025, 09:35]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Cukrzyk cukrzyca Elderly,Woman,Using,Digital,Glucometer,At,Home.,Diabetes,Control
Dodatkowe wsparcie finansowe dla cukrzyków. Ile wynosi zasiłek dla chorujących na cukrzycę typu 1? Jak można się ubiegać w 2025 roku?
Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, że osoby chorujące na cukrzycę typu 1, mogą starać się o zasiłek pielęgnacyjny. Obecnie jest to dodatkowe świadczenie w wysokości 215,84 zł miesięcznie. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać ten zasiłek? Oto szczegóły.

Dodatkowe wsparcie finansowe dla cukrzyków. Ile wynosi zasiłek dla chorujących na cukrzycę typu 1? Jak można się ubiegać w 2025 roku?

Zasiłek pielęgnacyjny adresowany jest do osób o specjalnych potrzebach i ma częściowo pokrywać wydatki związane czy to z rehabilitacją, czy z koniecznością korzystania z pomocy osób trzecich, czy z zakupami lekarstw. Zasiłek ma na celu wsparcie osób zmagających się także z chorobą, jaką jest cukrzyca typu 1, w pokrywaniu dodatkowych kosztów związanych z leczeniem i codziennym zarządzaniem chorobą.

Cukrzyca typu 1 jest chorobą przewlekłą, która charakteryzuje się występowaniem hiperglikemii, czyli podwyższonym stężeniem glukozy we krwi. Codzienna kontrola poziomu cukru oraz stosowanie odpowiednich środków farmaceutycznych i żywieniowych generują stałe koszty. Wprowadzenie zasiłku pielęgnacyjnego ma na celu odciążenie osób chorych oraz ich rodzin.

Zasiłek pielęgnacyjny - dla kogo?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnym dzieciom, osobom powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, osobom powyżej 16. roku życia z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia, oraz osobom powyżej 75. roku życia. Co ważne zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności wynikającej z cukrzycy typu 1. Pieniądze są przyznawane jedynie osobom, które z powodu cukrzycy zmagają się z ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu i wymagają regularnej opieki medycznej.

Zasiłek pielęgnacyjny w 2025 roku - ile wynosi? Ile mogą dostać osoby cierpiące na cukrzycę typu 1?

Cukrzyca typu 1 jest jedną z chorób, które kwalifikują do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego. Obecnie wysokość tego świadczenia wynosi 215,84 zł miesięcznie i jest taka sama dla wszystkich uprawnionych. Wysokość świadczenia nie zależy od dochodów. Kwota zasiłku nie uległa zmianie i pozostanie na tym samym poziomie najprawdopodobniej do 2027 roku. Zasiłek pielęgnacyjny jest zazwyczaj przyznawany na czas nieokreślony. Jednak, gdy wydane zostanie orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na czas określony, wtedy prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, kiedy upływa termin ważności tego orzeczenia.

Dodatek pielęgnacyjny - komu nie przysługuje?

Zasiłek pielęgnacyjny nie będzie przyznawany, jeśli osoba: posiada prawo do dodatku pielęgnacyjnego, przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie bezpłatnie, a członek rodziny otrzymuje świadczenie za granicą na pokrycie kosztów związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy stanowią inaczej

Co trzeba zrobić, aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?

Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, niezbędne jest złożenie odpowiednich dokumentów w lokalnym oddziale MOPS lub GOPS. Wymagane dokumenty to: orzeczenie o niepełnosprawności – dokument potwierdzający stan zdrowia oraz fakt, że cukrzyca wpływa na codzienne funkcjonowanie; zaświadczenie lekarskie – od lekarza specjalisty, który prowadzi leczenie pacjenta oraz wniosek o przyznanie dodatku, który można pobrać w urzędzie lub na stronie internetowej odpowiedniej instytucji.

Aby otrzymać zasiłek, konieczne jest uzyskanie zaświadczenia o niepełnosprawności. Oprócz miesięcznego dodatku, pacjenci z cukrzycą typu 1 zyskują również dodatkowe korzyści, takie jak uprawnienia pracownicze, świadczenia z pomocy społecznej, dofinansowanie na turnusy rehabilitacyjne oraz wsparcie finansowe na zakup różnych rodzajów sprzętu medycznego.

Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane, a wniosek o zasiłek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od tego czasu, zasiłek będzie przyznany wstecznie od miesiąca, w którym złożono wniosek o orzeczenie. W przypadku złożenia wniosku o zasiłek po trzech miesiącach od wydania orzeczenia o niepełnosprawności zasiłek będzie przyznany od miesiąca złożenia wniosku o zasiłek.

Źródło: INFOR
