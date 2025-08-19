REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nie zapłacisz do 25 sierpnia? Mogą Ci zająć pensję lub emeryturę, a nawet nałożyć karę w wysokości ponad 800 zł

Nie zapłacisz do 25 sierpnia? Mogą Ci zająć pensję lub emeryturę, a nawet nałożyć karę w wysokości ponad 800 zł

19 sierpnia 2025, 16:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
zdziwienie, subkonta, zus, pracownik, zmarły, świadczenie
Nie zapłacisz do 25 sierpnia? Mogą Ci zająć pensję lub emeryturę, a nawet nałożyć karę w wysokości ponad 800 zł
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Zbliża się ważny termin płatności za abonament RTV – 25 sierpnia 2025 roku. Wielu Polaków nadal zapomina o tym obowiązku, co może skutkować poważnymi konsekwencjami, w tym karą finansową i egzekucją z wynagrodzenia lub emerytury. Oto szczegóły.

rozwiń >

Nie zapłacisz do 25 sierpnia? Mogą Ci zająć pensję lub emeryturę, a nawet nałożyć karę w wysokości ponad 800 zł

Obowiązek opłacania abonamentu RTV dotyczy każdej osoby fizycznej i instytucji posiadającej odbiornik radiowy lub telewizyjny. Niezależnie od tego, czy z urządzenia korzystamy, samo jego posiadanie obliguje do uiszczenia opłat. Dotyczy to również sprzętu samochodowego z funkcją odbioru fal radiowych, wież audio czy innych urządzeń zdolnych do odbioru sygnału RTV.

REKLAMA

Stawki abonamentu RTV w 2025 roku

  • Abonament za radio wynosi 8,70 zł miesięcznie.
  • Abonament za telewizor wynosi 27,30 zł miesięcznie.

Łącznie 36 zł. Osoby, które opłacają abonament z góry, mogą liczyć na zniżki sięgające nawet 10 proc. przy opłacie rocznej.

Abonament RTV 2025 - zniżki za opłaty z góry

Liczba Miesięcy

Zniżka

Opłata za Radio

Opłata za Telewizor

1 miesiąc

-

8,70 zł

27,30 zł

2 miesiące

3 proc.

16,90 zł

53,00 zł

3 miesiące

4 proc.

25,10 zł

78,70 zł

6 miesięcy

5 proc.

49,60 zł

155,70 zł

12 miesięcy

10 proc.

94,00 zł

294,90 zł

Poniżej wysokość opłat abonamentu RTV za używanie radia z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Liczba miesięcy

Wyliczenie

Wysokość opłaty abonamentowej (zł)*

2 m-ce

16,90 zł

3 m-ce

25,10 zł

4 m-ce

3 + 1

33,80 zł

5 m-cy

3 + 2

42,00 zł

6 m-cy

49,60 zł

7 m-cy

6 + 1

58,30 zł

8 m-cy

6 + 2

66,50 zł

9 m-cy

6 + 3

74,70 zł

10 m-cy

6 + 3 + 1

83,40 zł

11 m-cy

6 + 3 + 2

91,60 zł

12 m-cy(rok)

94,00 zł

*Stawki kwotowe opłat abonamentowych zaokrągla się w górę do pełnych dziesiątek groszy, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych

Poniżej wysokość opłat abonamentowych za używanie radia i telewizji z uwzględnieniem zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Liczba miesięcy

Wyliczenie

Wysokość opłaty abonamentowej (zł)*

2 m-ce

53,00 zł

3 m-ce

78,70 zł

4 m-ce

3 + 1

106,00 zł

5 m-cy

3 + 2

131,70 zł

6 m-cy

155,70 zł

7 m-cy

6 + 1

183,00 zł

8 m-cy

6 + 2

208,70 zł

9 m-cy

6 + 3

234,40 zł

10 m-cy

6 + 3 + 1

261,70 zł

11 m-cy

6 + 3 + 2

287,40 zł

12 m-cy(rok)

294,90 zł

*Stawki kwotowe opłat abonamentowych zaokrągla się w górę do pełnych dziesiątek groszy, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych

Źródło: Poczta Polska rtv.poczta-polska.pl.

Jaka kara za niepłacenie abonamentu RTV?

W przypadku zaległości z opłatami grozi kara finansowa, która może wynieść nawet 30-krotność miesięcznej opłaty. W 2025 roku oznacza to karę w wysokości 261 zł za radio i 819 zł za radio i telewizję. Dodatkowo, w skrajnych przypadkach może nastąpić egzekucja komornicza lub skarbowa, obejmująca wynagrodzenie, emeryturę czy rachunek bankowy.

Kontrole abonamentu RTV

Kontrole prowadzone są przez pracowników Poczty Polskiej, którzy posiadają specjalne uprawnienia. Kontrole domowe stanowią jedynie niewielki odsetek, a większość działań skupia się na przedsiębiorstwach i instytucjach. Kontroler nie ma prawa wejść do mieszkania bez zgody właściciela, ale może żądać okazania dowodu rejestracji i wezwać do uiszczenia należności.

Abonament RTV a postępowanie egzekucyjne

W przypadku wykrycia zaległości w opłacaniu abonamentu RTV, wysyłane jest listowne upomnienie. Adresat ma 7 dni na uregulowanie należności, w przeciwnym razie Poczta Polska wystawi tytuł wykonawczy i skieruje pismo do urzędu skarbowego. Następnie sprawa trafi w ręce poborców podatkowych, którzy mają uprawnienia zbliżone do komorników.

Czy Urząd Skarbowy może zająć wynagrodzenie za nieopłacenie abonamentu RTV?

Jeżeli dług za abonament RTV nie zostanie uregulowany dobrowolnie, urząd skarbowy ma prawo przeprowadzić egzekucję z wynagrodzenia, emerytury, renty, rachunku bankowego lub nadpłaty podatku. Zajęcie pensji czy świadczenia emerytalnego odbywa się na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przez Pocztę Polską i przekazanego do urzędu skarbowego.

Zwolnienia z opłat abonamentowych

Z obowiązku opłacania abonamentu RTV zwolnione są m.in.:

  • Osoby powyżej 75 lat.
  • Osoby zaliczane do I grupy inwalidów.
  • Osoby całkowicie niezdolne do pracy.
  • Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
  • Osoby niesłyszące.
  • Osoby niewidome.
  • Bezrobotni.
  • Osoby pobierające rentę socjalną lub świadczenie pielęgnacyjne.
  • Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.
  • Osoby po 60. roku życia, jeśli ich świadczenie emerytalne nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia (w 2025 roku limit ten wynosi 4090,86 zł brutto miesięcznie).

Co się stanie, jeśli zapomnę o abonamencie RTV?

Jeśli zapomnisz o abonamencie RTV, grozi ci kara finansowa i egzekucja z wynagrodzenia lub emerytury.

Jakie są konsekwencje nieopłacenia abonamentu RTV?

Konsekwencje obejmują karę finansową i egzekucję komorniczą lub skarbową.

Do kiedy trzeba opłacać abonament RTV?

Abonament RTV trzeba opłacić do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Opłata jest należna z góry.

Źródło: INFOR
REKLAMA

