Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy, który może w istotny sposób zmienić sposób finansowania programów dla osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o projekt UD282 – nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który trafi pod obrady Rady Ministrów w III kwartale 2025 roku.

Nowe przepisy mają umożliwić szersze wykorzystanie środków Unii Europejskiej w działaniach realizowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Zdaniem autorów projektu, zmiana ta pozwoli zwiększyć skalę wsparcia i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, a także poprawi efektywność wydatkowania środków unijnych.

Co zmieni nowela ustawy o rehabilitacji?

Obecnie, zgodnie z art. 47 ustawy o rehabilitacji z 27 sierpnia 1997 roku, część środków PFRON (do 30%) przeznaczana jest na programy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą Funduszu. Programy te służą zarówno rehabilitacji zawodowej, jak i społecznej, obejmując nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, ale też ich rodziny.

Problem polega jednak na tym, że w obowiązujących przepisach brakuje jasnego wskazania, iż tego typu programy mogą być realizowane przy współfinansowaniu ze środków pomocowych Unii Europejskiej. Co więcej, istniejące regulacje dotyczące finansowania programów unijnych nie obejmują inicjatyw zatwierdzanych przez Radę Nadzorczą PFRON.

Nowelizacja ma to zmienić. W art. 47 ust. 1 dodany zostanie nowy punkt – 4b – który wprost umożliwi przeznaczanie środków PFRON na programy współfinansowane z funduszy unijnych.

Dlaczego to takie ważne?

Ministerstwo podkreśla, że wprowadzenie tej zmiany będzie miało kilka istotnych skutków:

Społeczne – zwiększy się skala i zasięg programów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami. Dzięki dodatkowym funduszom możliwa będzie realizacja większej liczby projektów w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej.

– zwiększy się skala i zasięg programów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami. Dzięki dodatkowym funduszom możliwa będzie realizacja większej liczby projektów w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej. Finansowe – Polska efektywniej wykorzysta środki unijne, co oznacza dodatkowe korzyści dla finansów publicznych. Co istotne, zmiana nie generuje nowych wydatków budżetowych – chodzi o lepsze zarządzanie już istniejącymi źródłami finansowania.

– Polska efektywniej wykorzysta środki unijne, co oznacza dodatkowe korzyści dla finansów publicznych. Co istotne, zmiana – chodzi o lepsze zarządzanie już istniejącymi źródłami finansowania. Systemowe – przepisy zostaną ujednolicone i dostosowane do realiów, w których coraz więcej inicjatyw wspierających osoby z niepełnosprawnościami korzysta z pieniędzy europejskich.

Kto odpowiada za projekt?

Za przygotowanie projektu odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Osobą odpowiedzialną jest Łukasz Krasoń, Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. To właśnie jego nazwisko od miesięcy pojawia się przy inicjatywach mających na celu poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy i w życiu społecznym.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2025 roku. Jeśli ustawa przejdzie proces legislacyjny, pierwsze efekty zmian mogą być widoczne już w kolejnych programach PFRON współfinansowanych z funduszy unijnych.

Co to oznacza dla osób z niepełnosprawnościami?

Przede wszystkim – większe możliwości wsparcia. Dodatkowe źródła finansowania oznaczają szansę na rozwój nowych projektów aktywizacyjnych, szkoleniowych czy społecznych. Programy realizowane w formule unijnej zazwyczaj dysponują większym budżetem i są w stanie objąć pomocą większą grupę osób.

Ostatecznie więc zmiana przepisów to nie tylko kwestia formalna, ale realna szansa na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Nowe możliwości w zakresie finansowania rehabilitacji

Projekt ustawy UD282 to przykład prostej, ale znaczącej korekty prawnej, która może otworzyć nowe możliwości w zakresie finansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej. Dzięki włączeniu funduszy unijnych do katalogu źródeł, z których mogą być realizowane programy zatwierdzane przez Radę Nadzorczą PFRON, Polska zyska większą elastyczność w wykorzystaniu środków europejskich.

Jeśli ustawa zostanie przyjęta zgodnie z planem, osoby z niepełnosprawnościami już wkrótce mogą odczuć realne korzyści – od większej liczby dostępnych projektów, po szersze wsparcie w integracji społecznej i na rynku pracy.