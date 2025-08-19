Dają na głowę nawet 30 tysięcy złotych. Ale czas ucieka. Wnioski przyjmują tylko do końca sierpnia

Pieniądze z rządowego programu „Mój Prąd 6.0” znikały jak świeże bułki. Zainteresowanie było tak ogromne, że pierwotny budżet programu został zwiększony do rekordowej kwoty 1,85 mld zł. Największym powodzeniem cieszy się dofinansowanie do fotowoltaiki. Ale czas ucieka – z dotacji można skorzystać tylko do końca sierpnia.

Wnioski można składać tylko do końca sierpnia

Zainteresowani dofinansowaniem do mikroinstalacji fotowoltaicznych, magazynów ciepła czy energii elektrycznej mają czas do 29 sierpnia 2025 roku lub do wyczerpania środków. Aby otrzymać wsparcie, instalacja musi być zamontowana, opłacona i uruchomiona od stycznia 2021 roku, a także rozliczana w systemie net-billing. Wydatki poniesione przed tym okresem nie kwalifikują się do refundacji.

REKLAMA

Limity dotacji. Ile pieniędzy można otrzymać?

Wysokość dotacji zależy od zakresu inwestycji. Na samą mikroinstalację fotowoltaiczną można otrzymać do 6 tys. zł. W przypadku gdy fotowoltaika połączona jest z dodatkowym elementem (na przykład magazynem), maksymalne wsparcie wynosi 7 tys. zł. Na magazyn energii przewidziano dofinansowanie w wysokości 16 tys. zł, a na magazyn ciepła – do 5 tys. zł. Łączna kwota, jaką można uzyskać, sięga 28 tys. zł, przy czym nie może ona przekroczyć 50 procent kosztów kwalifikowanych.

Dopłaty do fotowoltaiki. Jak złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć elektronicznie, za pośrednictwem generatora dostępnego na stronie internetowej mojprad.gov.pl. Aby zalogować się do systemu, wymagany jest profil zaufany lub e-dowód. Do wniosku trzeba dołączyć kilka dokumentów: kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej z odpowiednią adnotacją, dowód zapłaty (lub oświadczenie o zapłacie gotówką), a także zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy. W przypadku samodzielnego montażu instalacji, należy także załączyć stosowne oświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji.

Szturm po miliony

Z danych opublikowanych przez portalsamorzadowy.pl wynika, że do 29 maja 2025 roku z programu skorzystało już 17 487 prosumentów. Łączna kwota wypłaconych dotacji sięgnęła 219,77 mln zł. Najwięcej środków – 107,43 mln zł – trafiło do osób inwestujących w instalacje fotowoltaiczne (17 221 dotacji). Na magazyny energii wypłacono 7321 przelewów o łącznej wartości 105,04 mln zł, natomiast magazyny ciepła zostały wsparto kwotą 7,3 mln zł, w ramach 1647 wypłat.