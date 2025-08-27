REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » ZUS ma dobrą wiadomość dla seniorów! Ten dodatek wzrośnie od 1 marca 2026 roku. O ile? O jakie świadczenie chodzi?

ZUS ma dobrą wiadomość dla seniorów! Ten dodatek wzrośnie od 1 marca 2026 roku. O ile? O jakie świadczenie chodzi?

27 sierpnia 2025, 15:00
[Data aktualizacji 28 sierpnia 2025, 09:04]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
radosna para seniorów
Dobra wiadomość dla seniorów! Ten dodatek z ZUS wzrośnie od 1 marca 2026 roku. O ile? O jakie świadczenie chodzi?
Od 1 marca 2026 roku wysokość dodatku pielęgnacyjnego wzrośnie. Obecnie dodatek ten wynosi 348,22 zł miesięcznie, ale rząd zdecydował o jego waloryzacji, co oznacza, że świadczenie dla emerytów i rencistów ulegnie podwyższeniu. Oto szczegóły.

Dodatek pielęgnacyjny: komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny to miesięczne świadczenie pieniężne, które przysługuje osobom, które ukończyły 75 lat (przyznawany automatycznie przez ZUS) oraz osobom całkowicie niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji, które muszą złożyć odpowiedni wniosek wraz z orzeczeniem lekarza.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny w 2025 roku?

Obecnie wysokość dodatku pielęgnacyjnego wynosi 348,22 zł miesięcznie. Wyższy dodatek, w kwocie 522,33 zł, otrzymują natomiast inwalidzi wojenni, którzy są całkowicie niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji.

Planowana podwyżka dodatku pielęgnacyjnego w 2026 roku. O ile wzrośnie dodatek?

Rada Ministrów podjęła decyzję o podniesieniu wskaźnika waloryzacji świadczeń w 2026 roku, co wpłynie również na wysokość dodatku pielęgnacyjnego. Waloryzacja ma uwzględnić 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, co może oznaczać wzrost świadczeń o co najmniej 4,9 proc. Jeśli te prognozy się sprawdzą, od 1 marca 2026 roku dodatek pielęgnacyjny może wzrosnąć do około 365,28 zł. Ostateczna kwota zostanie jednak ogłoszona dopiero w lutym 2026 roku.

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny

Należy pamiętać, że dodatek pielęgnacyjny to inne świadczenie niż zasiłek pielęgnacyjny. Ten ostatni jest przyznawany przez gminy i przysługuje:

  • niepełnosprawnym dzieciom,
  • dorosłym ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • osobom po 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (jeśli orzeczenie wydano przed 21. rokiem życia),
  • oraz osobom powyżej 75. roku życia.

Ważne jest, że nie można pobierać obu świadczeń jednocześnie. W takiej sytuacji pierwszeństwo ma dodatek pielęgnacyjny.

Dodatek pielęgnacyjny dla rolników w KRUS

Rolnicy i renciści z systemu KRUS otrzymują dodatek pielęgnacyjny na tych samych zasadach co osoby ubezpieczone w ZUS. Otrzymują go osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji oraz ci, którzy ukończyli 75 lat. W KRUS obowiązują jednak pewne ograniczenia. Dodatek nie przysługuje rolnikom, którzy nadal prowadzą działalność rolniczą. Warunkiem jest całkowite zaprzestanie pracy w gospodarstwie. Dodatku nie otrzymają także osoby przebywające w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych czy pielęgnacyjno-opiekuńczych dłużej niż 2 tygodnie w miesiącu.

Dodatek pielęgnacyjny - podsumowanie najważniejszych informacji

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobom, które ukończyły 75 lat i mają prawo do emerytury lub renty. W takim przypadku dodatek jest przyznawany automatycznie, bez konieczności składania wniosków i formalności, i wynosi obecnie 348,22 zł miesięcznie (stan na 2025 rok), przy czym kwota ta jest corocznie waloryzowana. Osoby młodsze niż 75 lat, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, również mogą otrzymać dodatek pielęgnacyjny, ale w ich przypadku niezbędne jest złożenie wniosku wraz z zaświadczeniem lekarskim na specjalnym druku OL-9 potwierdzającym stan zdrowia.

Dodatek nie przysługuje jednak osobom przebywającym w pełnym wymiarze w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub podobnych, chyba że przebywają poza nimi dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu. Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego, a wypłacane jest wraz z głównym świadczeniem emerytalno-rentowym. Dodatkowo istnieje podwyższona forma dodatku pielęgnacyjnego, która wynosi 522,33 zł miesięcznie i przysługuje inwalidom wojennym spełniającym określone kryteria. Wypłata dodatku następuje w terminach określonych w decyzji ZUS, a decyzje o przyznaniu można zaskarżyć w ciągu miesiąca. Dodatek pielęgnacyjny jest istotnym wsparciem finansowym dla seniorów i osób niesamodzielnych, które wymagają dodatkowej opieki i pomocy w codziennym życiu.

Źródło: INFOR
