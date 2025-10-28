Ranking lokat bankowych [październik 2025 r.] Masowa obniżka oprocentowania oszczędności
REKLAMA
REKLAMA
W październiku 2025 r. aż 12 banków pogorszyło warunki lokat i rachunków oszczędnościowych. Podobny ruch zaplanował też Minister Finansów ogłaszając od listopada kolejne cięcie oprocentowania detalicznych papierów skarbowych. Na razie napływ oszczędności do banków nie maleje, bo Polacy spodziewając się dalszych cięć stóp procentowych, chcą skorzystać z dotychczasowych ofert - ocenia Bartosz Turek, niezależny analityk rynku finansowego.
- 5,2% - średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych pod koniec października 2025 r.
- Przeciętna lokata nawet dwa razy słabsza niż najlepsze
- Polacy spieszą się by skorzystać z przyzwoitego oprocentowania
- Rząd tnie oprocentowanie obligacji w ślad za Radą Polityki Pieniężnej
- Jak powstaje ranking najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych:
5,2% - średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych pod koniec października 2025 r.
Trochę ponad 5,2% - takie jest obecnie średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych. To mniej niż przed miesiącem i mniej niż przed rokiem. Aż 12 instytucji w ostatnich tygodniach obcięło oprocentowanie promocyjnych depozytów. Co więcej, sporo negatywnych zmian dotyczyło topowych ofert. W efekcie z rankingu zniknęły już oferty z „ósemką z przodu”.
Na osłodę mamy jednak garść pozytywnych informacji. W porównaniu z końcówką września 4 banki dokonały zmiany na plus, choć dotyczyło to przeważnie ofert spoza czołówki rankingu najlepszych depozytów i przeważnie mówimy tu o kosmetycznych poprawkach.
REKLAMA
REKLAMA
Przeciętna lokata nawet dwa razy słabsza niż najlepsze
Jeśli ktoś rozważa, aby skorzystać z którejś z promocyjnych ofert lokat lub rachunków oszczędnościowych, to musi mieć świadomość, że nie jest to rozwiązanie dla każdego. Najwyżej oprocentowane depozyty są przeważnie obarczone licznymi ograniczeniami, dodatkowymi warunkami, a często wymagają też często udzielenia tzw. zgód marketingowych. Nie powinno więc dziwić, że zgodnie z danymi NBP w sierpniu zanosiliśmy do banków pieniądze godząc się na przeciętne odsetki w wysokości zaledwie 3,7% w skali roku. To wyraźnie mniej niż stawka, którą kusiła wtedy przeciętna promocyjna lokata i nawet o połowę mniej niż proponują obecnie banki w ramach najbardziej lukratywnych ofert.
Polacy spieszą się by skorzystać z przyzwoitego oprocentowania
Spadek oprocentowania nie ma póki co zauważalnego wpływu na to, ile pieniędzy zanosimy do banków. Powód jest prosty – gdy oprocentowanie zaczyna spadać, to tym bardziej chcemy jeszcze skorzystać z kończących się promocyjnych lokat, aby przynajmniej jeszcze jakiś czas cieszyć się z wyższego oprocentowania. Pewnie też dlatego dane NBP pokazują, że jeszcze w lipcu 2025 roku wpłaciliśmy na lokaty rekordową kwotę prawie 93 miliardów złotych. W sierpniu były to 82 miliardy, co w żadnym wypadku nie jest niskim wynikiem.
Rząd tnie oprocentowanie obligacji w ślad za Radą Polityki Pieniężnej
Redukcji oprocentowania depozytów sprzyjają przede wszystkim cięcia stóp procentowych. W bieżącym roku RPP obniżyła już stopę referencyjną w sumie o 1,25 pkt. proc., a jeśli brać pod uwagę prognozy, to przed nami może być jeszcze jedna obniżka o 0,25 pkt. proc. Kontynuacji tych ruchów należy się spodziewać również w przyszłym roku. Cięcia stóp są o tyle ważne, że w normalnych warunkach od tych właśnie wskaźników zależy koszt pieniądza w gospodarce, a to wprost przekłada się na oprocentowanie, którym banki kuszą oszczędzających.
Nad ofertą depozytową wisi wciąż też widmo podwyżki podatku dochodowego (CIT) płaconego przez banki. Jeśli wejdzie on w życie, to banki mogą chcieć przerzucić przynajmniej część kosztów wyższej daniny na swoich klientów. To oznaczać może wyższe opłaty, droższe kredyty lub gorzej oprocentowane depozyty.
Trzecim powodem, dla którego presja na utrzymywanie wysokiego oprocentowania depozytów maleje jest też malejąca konkurencja ze strony Ministra Finansów. Ten po raz czwarty już w tym roku zapowiedział już, że w kolejnym miesiącu pogorszone zostaną warunki emisji nowych detalicznych obligacji skarbowych. Dla banków oznacza to odrobinę mniejszą konkurencję o nasze oszczędności.
REKLAMA
Jak powstaje ranking najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych:
Do zestawienia trafiają maksymalnie dwa depozyty z danego banku. Chodzi o „czyste depozyty”. Pomijam więc oferty, w ramach których ponosimy dodatkowe ryzyko inwestowania w fundusze inwestycyjne, zaciągamy kredyt na zakup auta lub w pakiecie z lokatą bierzemy kartę kredytową. W rankingu zbieram co miesiąc informacje o najlepiej oprocentowanych lokatach, ale też rachunkach oszczędnościowych. Skupiam się na takich, w ramach, których powierzamy pieniądze na maksymalnie 12 miesięcy oraz takich, które przeznaczone są dla szerokiego grona klientów (pomijam oferty z limitami wiekowymi czy dedykowane dla najzamożniejszych osób). Do tego lokata lub rachunek oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub identycznej instytucji z innego kraju UE). Przyjmuję oferty, w ramach których trzeba skorzystać z produktów dodatkowych (konta, karty, a nawet ubezpieczenia), ale tylko wtedy, gdy można z nich zrezygnować lub uniknąć kosztów aktywnie korzystając z karty lub konta.
Nazwa produktu
Oprocen- towanie w skali roku
Max kwota z danym oprocen- towaniem
Okres lokaty lub promocyjnego oprocentowania
Oferta dla nowych klientów lub środków?
Wymagane produkty dodatkowe
Credit Agricole
Lokata powitalna
7,50%**
100 tys. zł
90 dni
tak
konto**
BOŚ
Konto cyfrowy zysk
7,10%
15 tys. zł
do 15.12.2025
tak
-
Nest Bank
Lokata witaj
7,10%**
25 tys. zł
6 miesięcy
tak
konto
BNP Paribas
Konto pełne marzeń
7,00%**
5 tys. zł
maksymalnie do 31.01.2026
nie
konto, aplikacja mobilna**
Bank Pocztowy
Konto oszczędnościowe
7,00%**
20 tys. zł
3 miesiące
tak
konto, karta**
BNP Paribas
Konto lokacyjne
7,00%**
25 tys. zł
maksymalnie do 31.01.2026
tak
konto**
VeloBank
Elastyczne konto oszczędnościowe
7,00%*
50 tys. zł
3 miesiące
tak
konto**
VeloBank
Lokata dla aktywnych
7,00%**
50 tys. zł
6 miesięcy
tak
konto**
Nest Bank
Nest konto oszczędnościowe
6,60%**
100 tys. zł
90 dni
tak
konto
Citi Bank Handlowy
Konto oszczędnościowe
6,40%**
100 tys. zł
4 miesiące
tak
konto**
Bank Pekao
Konto oszczędnościowe
6,00%
100 tys. zł
4 miesiące
tak
konto**
Santander Bank Polska
Lokata dla Ciebie na powitanie
6,00%**
20 tys. zł
3 miesiące
tak
konto**
Alior Bank
Konto oszczędnościowe na start
6,00%*
30 tys. zł
4 miesiące
tak
konto, aplikacja mobilna**
Moje cele
5,20%
25 tys. zł
90 dni
tak
konto**
Inbank
Lokata na start
5,15%
50 tys. zł
3 miesiące
tak
-
ING Bank Śląski
OKO (bonus)
5,00%**
200 tys. zł
3 miesiące
tak
konto
ING Bank Śląski
OKO (bonus na start)
5,00%**
<200 tys.zł
3 miesiące
tak
konto
Bank Millennium
Oszczędnościowe profit
5,00%**
200 tys. zł
90 dni
tak
konto**
Alior Bank
Konto mega oszczędnościowe
5,00%**
200 tys. zł
3 miesiące
tak
konto**
Toyota Bank PL
Lokata plus
4,75%
10x100tys.zł
6 miesięcy
nie
konto**
Inbank
Lokata standardowa
4,70%
1 mln zł
6 miesięcy
nie
-
Toyota Bank PL
Lokata plus
4,65%
10x100tys.zł
3 miesiące
nie
konto**
BFF
Lokata facto
4,50%
bez limitu
3 miesiące
nie
-
UniCredit
Konto oszczędnościowe
4,50%
bez limitu
do 31.03.2026 r.
nie
konto
UniCredit
Lokata
4,50%
1 mln zł
3 miesiące
nie
konto
PKO BP
Rachunek oszczędnościowy plus
4,30%
250 tys. zł
90 dni
tak
konto
BFF
Lokata facto
4,25%
bez limitu
6/9 miesięcy
nie
-
BOŚ
Lokata na nowe środki (BOŚBank24)
4,35%
bez limitu
1 miesiące
tak
konto
Credit Agricole
Lokata na nowe pieniądze
4,25%
100 tys. zł
90 dni
tak
konto**
Bank Pekao
Lokata „lokuj z nami”
4,20%
100 tys. zł
4 miesiące
tak
konto**
Santander Consumer Bank
Lokata mobilna nowe środki
4,10%
400 tys. zł
4 miesiące
tak
aplikacja mobilna
Bank Millennium
Lokata na Nowe Środki
4,00%
bez limitu
6 miesięcy
tak
konto**
Santander Consumer Bank
Lokata online nowe środki
4,00%
400 tys. zł
3/4/6 miesięcy
tak
-
PKO BP
Lokata na nowe środki
4,00%
2x250 tys.zł
3 miesiące
tak
konto**
Citi Bank Handlowy
Konto super oszczędnościowe
4,00%
20 tys. zł
zmienne
nie
konto**
mBank
konto oszczędn. na nowe środki
4,10%
500 tys. zł
90 dni
tak
konto
Santander Bank Polska
Lokata jesienna
3,50%**
50 tys. zł
3 miesiące
nie
konto**
Bank Pocztowy
Lokata standardowa
3,00%**
bez limitu
3 miesiące
nie
konto
*Należy wyrazić zgody marketingowe
**Wymagania dla wyższego oprocentowania lub uniknięcia kosztów (np. wpływy, transakcje płatnicze, minimalne saldo, korzystanie z aplikacji, zgody marketingowe)
Opracowanie własne na podstawie ankiet (termin nadsyłania odpowiedzi 27.10.2025) oraz stron internetowych banków.
Bartosz Turek, niezależny analityk
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA