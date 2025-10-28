REKLAMA

Ranking lokat bankowych [październik 2025 r.] Masowa obniżka oprocentowania oszczędności

Ranking lokat bankowych [październik 2025 r.] Masowa obniżka oprocentowania oszczędności

28 października 2025, 14:16
Najlepsze lokaty bankowe i konta oszczędnościowe - koniec października 2025 - źródło Bartosz Turek
Ranking lokat bankowych [październik 2025 r.] Masowa obniżka oprocentowania oszczędności
W październiku 2025 r. aż 12 banków pogorszyło warunki lokat i rachunków oszczędnościowych. Podobny ruch zaplanował też Minister Finansów ogłaszając od listopada kolejne cięcie oprocentowania detalicznych papierów skarbowych. Na razie napływ oszczędności do banków nie maleje, bo Polacy spodziewając się dalszych cięć stóp procentowych, chcą skorzystać z dotychczasowych ofert - ocenia Bartosz Turek, niezależny analityk rynku finansowego.

5,2% - średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych pod koniec października 2025 r.

Trochę ponad 5,2% - takie jest obecnie średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych. To mniej niż przed miesiącem i mniej niż przed rokiem. Aż 12 instytucji w ostatnich tygodniach obcięło oprocentowanie promocyjnych depozytów. Co więcej, sporo negatywnych zmian dotyczyło topowych ofert. W efekcie z rankingu zniknęły już oferty z „ósemką z przodu”.

Na osłodę mamy jednak garść pozytywnych informacji. W porównaniu z końcówką września 4 banki dokonały zmiany na plus, choć dotyczyło to przeważnie ofert spoza czołówki rankingu najlepszych depozytów i przeważnie mówimy tu o kosmetycznych poprawkach.

Średnie oprocentowanie depozytów

Materiały zewnętrzne

Przeciętna lokata nawet dwa razy słabsza niż najlepsze

Jeśli ktoś rozważa, aby skorzystać z którejś z promocyjnych ofert lokat lub rachunków oszczędnościowych, to musi mieć świadomość, że nie jest to rozwiązanie dla każdego. Najwyżej oprocentowane depozyty są przeważnie obarczone licznymi ograniczeniami, dodatkowymi warunkami, a często wymagają też często udzielenia tzw. zgód marketingowych. Nie powinno więc dziwić, że zgodnie z danymi NBP w sierpniu zanosiliśmy do banków pieniądze godząc się na przeciętne odsetki w wysokości zaledwie 3,7% w skali roku. To wyraźnie mniej niż stawka, którą kusiła wtedy przeciętna promocyjna lokata i nawet o połowę mniej niż proponują obecnie banki w ramach najbardziej lukratywnych ofert.

Polacy spieszą się by skorzystać z przyzwoitego oprocentowania

Spadek oprocentowania nie ma póki co zauważalnego wpływu na to, ile pieniędzy zanosimy do banków. Powód jest prosty – gdy oprocentowanie zaczyna spadać, to tym bardziej chcemy jeszcze skorzystać z kończących się promocyjnych lokat, aby przynajmniej jeszcze jakiś czas cieszyć się z wyższego oprocentowania. Pewnie też dlatego dane NBP pokazują, że jeszcze w lipcu 2025 roku wpłaciliśmy na lokaty rekordową kwotę prawie 93 miliardów złotych. W sierpniu były to 82 miliardy, co w żadnym wypadku nie jest niskim wynikiem.

Oprocentowanie lokat bankowych na tle wartości nowych depozytów osób fizycznych

Materiały zewnętrzne

Rząd tnie oprocentowanie obligacji w ślad za Radą Polityki Pieniężnej

Redukcji oprocentowania depozytów sprzyjają przede wszystkim cięcia stóp procentowych. W bieżącym roku RPP obniżyła już stopę referencyjną w sumie o 1,25 pkt. proc., a jeśli brać pod uwagę prognozy, to przed nami może być jeszcze jedna obniżka o 0,25 pkt. proc. Kontynuacji tych ruchów należy się spodziewać również w przyszłym roku. Cięcia stóp są o tyle ważne, że w normalnych warunkach od tych właśnie wskaźników zależy koszt pieniądza w gospodarce, a to wprost przekłada się na oprocentowanie, którym banki kuszą oszczędzających.

Nad ofertą depozytową wisi wciąż też widmo podwyżki podatku dochodowego (CIT) płaconego przez banki. Jeśli wejdzie on w życie, to banki mogą chcieć przerzucić przynajmniej część kosztów wyższej daniny na swoich klientów. To oznaczać może wyższe opłaty, droższe kredyty lub gorzej oprocentowane depozyty. 

Trzecim powodem, dla którego presja na utrzymywanie wysokiego oprocentowania depozytów maleje jest też malejąca konkurencja ze strony Ministra Finansów. Ten po raz czwarty już w tym roku zapowiedział już, że w kolejnym miesiącu pogorszone zostaną warunki emisji nowych detalicznych obligacji skarbowych. Dla banków oznacza to odrobinę mniejszą konkurencję o nasze oszczędności. 

Zobacz również:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Oprocentowanie detalicznych obligacji skarbowych na tle stopy referencyjnej NBP

Materiały zewnętrzne

Jak powstaje ranking najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych:

Do zestawienia trafiają maksymalnie dwa depozyty z danego banku. Chodzi o „czyste depozyty”. Pomijam więc oferty, w ramach których ponosimy dodatkowe ryzyko inwestowania w fundusze inwestycyjne, zaciągamy kredyt na zakup auta lub w pakiecie z lokatą bierzemy kartę kredytową. W rankingu zbieram co miesiąc informacje o najlepiej oprocentowanych lokatach, ale też rachunkach oszczędnościowych. Skupiam się na takich, w ramach, których powierzamy pieniądze na maksymalnie 12 miesięcy oraz takich, które przeznaczone są dla szerokiego grona klientów (pomijam oferty z limitami wiekowymi czy dedykowane dla najzamożniejszych osób). Do tego lokata lub rachunek oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub identycznej instytucji z innego kraju UE). Przyjmuję oferty, w ramach których trzeba skorzystać z produktów dodatkowych (konta, karty, a nawet ubezpieczenia), ale tylko wtedy, gdy można z nich zrezygnować lub uniknąć kosztów aktywnie korzystając z karty lub konta.

 

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe

Nazwa banku

Nazwa produktu

Oprocen- towanie w skali roku

Max kwota z danym oprocen- towaniem

Okres lokaty lub promocyjnego oprocentowania

Oferta dla nowych klientów lub środków?

Wymagane produkty dodatkowe

Credit Agricole

Lokata powitalna

7,50%**

100 tys. zł

90 dni

tak

konto**

BOŚ

Konto cyfrowy zysk

7,10%

15 tys. zł

do 15.12.2025

tak

-

Nest Bank

Lokata witaj

7,10%**

25 tys. zł

6 miesięcy

tak

konto

BNP Paribas

Konto pełne marzeń

7,00%**

5 tys. zł

maksymalnie do 31.01.2026

nie

konto, aplikacja mobilna**

Bank Pocztowy

Konto oszczędnościowe

7,00%**

20 tys. zł

3 miesiące

tak

konto, karta**

BNP Paribas

Konto lokacyjne

7,00%**

25 tys. zł

maksymalnie do 31.01.2026

tak

konto**

VeloBank

Elastyczne konto oszczędnościowe

7,00%*

50 tys. zł

3 miesiące

tak

konto**

VeloBank

Lokata dla aktywnych

7,00%**

50 tys. zł

6 miesięcy

tak

konto**

Nest Bank

Nest konto oszczędnościowe

6,60%**

100 tys. zł

90 dni

tak

konto

Citi Bank Handlowy

Konto oszczędnościowe

6,40%**

100 tys. zł

4 miesiące

tak

konto**

Bank Pekao

Konto oszczędnościowe

6,00%

100 tys. zł

4 miesiące

tak

konto**

Santander Bank Polska

Lokata dla Ciebie na powitanie

6,00%**

20 tys. zł

3 miesiące

tak

konto**

Alior Bank

Konto oszczędnościowe na start

6,00%*

30 tys. zł

4 miesiące

tak

konto, aplikacja mobilna**

mBank

Moje cele

5,20%

25 tys. zł

90 dni

tak

konto**

Inbank

Lokata na start

5,15%

50 tys. zł

3 miesiące

tak

-

ING Bank Śląski

OKO (bonus)

5,00%**

200 tys. zł

3 miesiące

tak

konto

ING Bank Śląski

OKO (bonus na start)

5,00%**

<200 tys.zł

3 miesiące

tak

konto

Bank Millennium

Oszczędnościowe profit

5,00%**

200 tys. zł

90 dni

tak

konto**

Alior Bank

Konto mega oszczędnościowe

5,00%**

200 tys. zł

3 miesiące

tak

konto**

Toyota Bank PL

Lokata plus

4,75%

10x100tys.zł

6 miesięcy

nie

konto**

Inbank

Lokata standardowa

4,70%

1 mln zł

6 miesięcy

nie

-

Toyota Bank PL

Lokata plus

4,65%

10x100tys.zł

3 miesiące

nie

konto**

BFF

Lokata facto

4,50%

bez limitu

3 miesiące

nie

-

UniCredit

Konto oszczędnościowe

4,50%

bez limitu

do 31.03.2026 r.

nie

konto

UniCredit

Lokata

4,50%

1 mln zł

3 miesiące

nie

konto

PKO BP

Rachunek oszczędnościowy plus

4,30%

250 tys. zł

90 dni

tak

konto

BFF

Lokata facto

4,25%

bez limitu

6/9 miesięcy

nie

-

BOŚ

Lokata na nowe środki (BOŚBank24)

4,35%

bez limitu

1 miesiące

tak

konto

Credit Agricole

Lokata na nowe pieniądze

4,25%

100 tys. zł

90 dni

tak

konto**

Bank Pekao

Lokata „lokuj z nami”

4,20%

100 tys. zł

4 miesiące

tak

konto**

Santander Consumer Bank

Lokata mobilna nowe środki

4,10%

400 tys. zł

4 miesiące

tak

aplikacja mobilna

Bank Millennium

Lokata na Nowe Środki

4,00%

bez limitu

6 miesięcy

tak

konto**

Santander Consumer Bank

Lokata online nowe środki

4,00%

400 tys. zł

3/4/6 miesięcy

tak

-

PKO BP

Lokata na nowe środki

4,00%

2x250 tys.zł

3 miesiące

tak

konto**

Citi Bank Handlowy

Konto super oszczędnościowe

4,00%

20 tys. zł

zmienne

nie

konto**

mBank

konto oszczędn. na  nowe środki

4,10%

500 tys. zł

90 dni

tak

konto

Santander Bank Polska

Lokata jesienna

3,50%**

50 tys. zł

3 miesiące

nie

konto**

Bank Pocztowy

Lokata standardowa

3,00%**

bez limitu

3 miesiące

nie

konto

*Należy wyrazić zgody marketingowe

**Wymagania dla wyższego oprocentowania lub uniknięcia kosztów (np. wpływy, transakcje płatnicze, minimalne saldo, korzystanie z aplikacji, zgody marketingowe)

Opracowanie własne na podstawie ankiet (termin nadsyłania odpowiedzi 27.10.2025) oraz stron internetowych banków.

 Bartosz Turek, niezależny analityk

