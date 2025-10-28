Ranking lokat bankowych [październik 2025 r.] Masowa obniżka oprocentowania oszczędności

W październiku 2025 r. aż 12 banków pogorszyło warunki lokat i rachunków oszczędnościowych. Podobny ruch zaplanował też Minister Finansów ogłaszając od listopada kolejne cięcie oprocentowania detalicznych papierów skarbowych. Na razie napływ oszczędności do banków nie maleje, bo Polacy spodziewając się dalszych cięć stóp procentowych, chcą skorzystać z dotychczasowych ofert - ocenia Bartosz Turek, niezależny analityk rynku finansowego.

5,2% - średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych pod koniec października 2025 r.

Trochę ponad 5,2% - takie jest obecnie średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych. To mniej niż przed miesiącem i mniej niż przed rokiem. Aż 12 instytucji w ostatnich tygodniach obcięło oprocentowanie promocyjnych depozytów. Co więcej, sporo negatywnych zmian dotyczyło topowych ofert. W efekcie z rankingu zniknęły już oferty z „ósemką z przodu”.



Na osłodę mamy jednak garść pozytywnych informacji. W porównaniu z końcówką września 4 banki dokonały zmiany na plus, choć dotyczyło to przeważnie ofert spoza czołówki rankingu najlepszych depozytów i przeważnie mówimy tu o kosmetycznych poprawkach.

Średnie oprocentowanie depozytów Materiały zewnętrzne

Przeciętna lokata nawet dwa razy słabsza niż najlepsze

Jeśli ktoś rozważa, aby skorzystać z którejś z promocyjnych ofert lokat lub rachunków oszczędnościowych, to musi mieć świadomość, że nie jest to rozwiązanie dla każdego. Najwyżej oprocentowane depozyty są przeważnie obarczone licznymi ograniczeniami, dodatkowymi warunkami, a często wymagają też często udzielenia tzw. zgód marketingowych. Nie powinno więc dziwić, że zgodnie z danymi NBP w sierpniu zanosiliśmy do banków pieniądze godząc się na przeciętne odsetki w wysokości zaledwie 3,7% w skali roku. To wyraźnie mniej niż stawka, którą kusiła wtedy przeciętna promocyjna lokata i nawet o połowę mniej niż proponują obecnie banki w ramach najbardziej lukratywnych ofert.

Polacy spieszą się by skorzystać z przyzwoitego oprocentowania

Spadek oprocentowania nie ma póki co zauważalnego wpływu na to, ile pieniędzy zanosimy do banków. Powód jest prosty – gdy oprocentowanie zaczyna spadać, to tym bardziej chcemy jeszcze skorzystać z kończących się promocyjnych lokat, aby przynajmniej jeszcze jakiś czas cieszyć się z wyższego oprocentowania. Pewnie też dlatego dane NBP pokazują, że jeszcze w lipcu 2025 roku wpłaciliśmy na lokaty rekordową kwotę prawie 93 miliardów złotych. W sierpniu były to 82 miliardy, co w żadnym wypadku nie jest niskim wynikiem.

Oprocentowanie lokat bankowych na tle wartości nowych depozytów osób fizycznych Materiały zewnętrzne

Rząd tnie oprocentowanie obligacji w ślad za Radą Polityki Pieniężnej

Redukcji oprocentowania depozytów sprzyjają przede wszystkim cięcia stóp procentowych. W bieżącym roku RPP obniżyła już stopę referencyjną w sumie o 1,25 pkt. proc., a jeśli brać pod uwagę prognozy, to przed nami może być jeszcze jedna obniżka o 0,25 pkt. proc. Kontynuacji tych ruchów należy się spodziewać również w przyszłym roku. Cięcia stóp są o tyle ważne, że w normalnych warunkach od tych właśnie wskaźników zależy koszt pieniądza w gospodarce, a to wprost przekłada się na oprocentowanie, którym banki kuszą oszczędzających.



Nad ofertą depozytową wisi wciąż też widmo podwyżki podatku dochodowego (CIT) płaconego przez banki. Jeśli wejdzie on w życie, to banki mogą chcieć przerzucić przynajmniej część kosztów wyższej daniny na swoich klientów. To oznaczać może wyższe opłaty, droższe kredyty lub gorzej oprocentowane depozyty.



Trzecim powodem, dla którego presja na utrzymywanie wysokiego oprocentowania depozytów maleje jest też malejąca konkurencja ze strony Ministra Finansów. Ten po raz czwarty już w tym roku zapowiedział już, że w kolejnym miesiącu pogorszone zostaną warunki emisji nowych detalicznych obligacji skarbowych. Dla banków oznacza to odrobinę mniejszą konkurencję o nasze oszczędności.

Oprocentowanie detalicznych obligacji skarbowych na tle stopy referencyjnej NBP Materiały zewnętrzne

Jak powstaje ranking najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych:

Do zestawienia trafiają maksymalnie dwa depozyty z danego banku. Chodzi o „czyste depozyty”. Pomijam więc oferty, w ramach których ponosimy dodatkowe ryzyko inwestowania w fundusze inwestycyjne, zaciągamy kredyt na zakup auta lub w pakiecie z lokatą bierzemy kartę kredytową. W rankingu zbieram co miesiąc informacje o najlepiej oprocentowanych lokatach, ale też rachunkach oszczędnościowych. Skupiam się na takich, w ramach, których powierzamy pieniądze na maksymalnie 12 miesięcy oraz takich, które przeznaczone są dla szerokiego grona klientów (pomijam oferty z limitami wiekowymi czy dedykowane dla najzamożniejszych osób). Do tego lokata lub rachunek oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub identycznej instytucji z innego kraju UE). Przyjmuję oferty, w ramach których trzeba skorzystać z produktów dodatkowych (konta, karty, a nawet ubezpieczenia), ale tylko wtedy, gdy można z nich zrezygnować lub uniknąć kosztów aktywnie korzystając z karty lub konta.

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe Nazwa banku Nazwa produktu Oprocen- towanie w skali roku Max kwota z danym oprocen- towaniem Okres lokaty lub promocyjnego oprocentowania Oferta dla nowych klientów lub środków? Wymagane produkty dodatkowe Credit Agricole Lokata powitalna 7,50%** 100 tys. zł 90 dni tak konto** BOŚ Konto cyfrowy zysk 7,10% 15 tys. zł do 15.12.2025 tak - Nest Bank Lokata witaj 7,10%** 25 tys. zł 6 miesięcy tak konto BNP Paribas Konto pełne marzeń 7,00%** 5 tys. zł maksymalnie do 31.01.2026 nie konto, aplikacja mobilna** Bank Pocztowy Konto oszczędnościowe 7,00%** 20 tys. zł 3 miesiące tak konto, karta** BNP Paribas Konto lokacyjne 7,00%** 25 tys. zł maksymalnie do 31.01.2026 tak konto** VeloBank Elastyczne konto oszczędnościowe 7,00%* 50 tys. zł 3 miesiące tak konto** VeloBank Lokata dla aktywnych 7,00%** 50 tys. zł 6 miesięcy tak konto** Nest Bank Nest konto oszczędnościowe 6,60%** 100 tys. zł 90 dni tak konto Citi Bank Handlowy Konto oszczędnościowe 6,40%** 100 tys. zł 4 miesiące tak konto** Bank Pekao Konto oszczędnościowe 6,00% 100 tys. zł 4 miesiące tak konto** Santander Bank Polska Lokata dla Ciebie na powitanie 6,00%** 20 tys. zł 3 miesiące tak konto** Alior Bank Konto oszczędnościowe na start 6,00%* 30 tys. zł 4 miesiące tak konto, aplikacja mobilna** mBank Moje cele 5,20% 25 tys. zł 90 dni tak konto** Inbank Lokata na start 5,15% 50 tys. zł 3 miesiące tak - ING Bank Śląski OKO (bonus) 5,00%** 200 tys. zł 3 miesiące tak konto ING Bank Śląski OKO (bonus na start) 5,00%** <200 tys.zł 3 miesiące tak konto Bank Millennium Oszczędnościowe profit 5,00%** 200 tys. zł 90 dni tak konto** Alior Bank Konto mega oszczędnościowe 5,00%** 200 tys. zł 3 miesiące tak konto** Toyota Bank PL Lokata plus 4,75% 10x100tys.zł 6 miesięcy nie konto** Inbank Lokata standardowa 4,70% 1 mln zł 6 miesięcy nie - Toyota Bank PL Lokata plus 4,65% 10x100tys.zł 3 miesiące nie konto** BFF Lokata facto 4,50% bez limitu 3 miesiące nie - UniCredit Konto oszczędnościowe 4,50% bez limitu do 31.03.2026 r. nie konto UniCredit Lokata 4,50% 1 mln zł 3 miesiące nie konto PKO BP Rachunek oszczędnościowy plus 4,30% 250 tys. zł 90 dni tak konto BFF Lokata facto 4,25% bez limitu 6/9 miesięcy nie - BOŚ Lokata na nowe środki (BOŚBank24) 4,35% bez limitu 1 miesiące tak konto Credit Agricole Lokata na nowe pieniądze 4,25% 100 tys. zł 90 dni tak konto** Bank Pekao Lokata „lokuj z nami” 4,20% 100 tys. zł 4 miesiące tak konto** Santander Consumer Bank Lokata mobilna nowe środki 4,10% 400 tys. zł 4 miesiące tak aplikacja mobilna Bank Millennium Lokata na Nowe Środki 4,00% bez limitu 6 miesięcy tak konto** Santander Consumer Bank Lokata online nowe środki 4,00% 400 tys. zł 3/4/6 miesięcy tak - PKO BP Lokata na nowe środki 4,00% 2x250 tys.zł 3 miesiące tak konto** Citi Bank Handlowy Konto super oszczędnościowe 4,00% 20 tys. zł zmienne nie konto** mBank konto oszczędn. na nowe środki 4,10% 500 tys. zł 90 dni tak konto Santander Bank Polska Lokata jesienna 3,50%** 50 tys. zł 3 miesiące nie konto** Bank Pocztowy Lokata standardowa 3,00%** bez limitu 3 miesiące nie konto *Należy wyrazić zgody marketingowe **Wymagania dla wyższego oprocentowania lub uniknięcia kosztów (np. wpływy, transakcje płatnicze, minimalne saldo, korzystanie z aplikacji, zgody marketingowe) Opracowanie własne na podstawie ankiet (termin nadsyłania odpowiedzi 27.10.2025) oraz stron internetowych banków.

Bartosz Turek, niezależny analityk