REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 1229 zł zasiłku z MOPS co miesiąc. Sprawdź, czy przysługują ci pieniądze z MOPS w 2025 roku. Teraz więcej osób ma szansę na to świadczenie

1229 zł zasiłku z MOPS co miesiąc. Sprawdź, czy przysługują ci pieniądze z MOPS w 2025 roku. Teraz więcej osób ma szansę na to świadczenie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 września 2025, 14:22
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Zasiłek z MOPS w 2025 roku - komu przysługuje 1229 zł
Zasiłek z MOPS w 2025 roku - komu przysługuje 1229 zł
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Tysiące osób w Polsce mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe wypłacane co miesiąc. To świadczenie jest stałe i często nie wymaga corocznego odnawiania, ale nie każdy je dostanie. Wszystko zależy od spełnienia określonych warunków oraz sytuacji dochodowej. Trzeba dodać, że kryterium dochodowe zostało podniesione w 2025 roku, a to oznacza że teraz więcej osób może dostać zasiłek z MOPS w wysokości 1229 zł miesięcznie.

rozwiń >

Zasiłek stały z MOPS 2025 – dla kogo?

Trzeba spełnić poniższe warunki, aby dostać zasiłek stały:

REKLAMA

REKLAMA

Warunki dla osoby samotnie gospodarującej:

  • osoba jest pełnoletnia,
  • nie może pracować z powodu wieku albo całkowitej niezdolności do pracy,
  • a jej dochód jest niższy niż ustalone kryterium dochodowe dla osoby samotnej.

Warunki dla osoby w rodzinie:

  • osoba jest pełnoletnia,
  • nie może pracować z powodu wieku albo całkowitej niezdolności do pracy,
  • a zarówno jej dochód, jak i dochód na jedną osobę w rodzinie są niższe niż kryterium dochodowe.

Zasiłek stały w 2025 - Ile wynosi?

Dla osoby samotnej:

REKLAMA

  • Zasiłek to różnica między kryterium dochodowym a jej dochodem.
  • Maksymalna kwota od 1 stycznia 2025 roku to 1 229 zł miesięcznie.

Dla osoby w rodzinie - zasiłek to różnica między kryterium dochodowym na osobę a dochodem na osobę w rodzinie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Minimalna kwota zasiłku stałego to 100 zł miesięcznie.

Kryteria dochodowe - jakie, aby dostać zasiłek z MOPS? 

Kryterium dochodowe dla: 

  • osoby samotnie gospodarującej - 1010 zł (wzrost o 234 zł),
  • osoby w rodzinie - 823 zł (wzrost o 223 zł). 

Kryterium dochodowe zostało podniesione od 1 stycznia 2025 w porównaniu do poprzednich lat, co oznacza, że więcej osób może teraz kwalifikować się do tego świadczenia. 

Wniosek o zasiłek stały - pdf do pobrania

Wniosek o zasiłek stały 2025

Wniosek o zasiłek stały 2025

Kiedy zasiłek stały nie przysługuje?

Nie można dostać zasiłku stałego, jeśli pobiera się jednocześnie:

  • rentę socjalną,
  • świadczenie pielęgnacyjne,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
  • zasiłek dla opiekuna.

Ważne! Jeśli ktoś mieszka w domu pomocy społecznej lub czeka na przyjęcie do takiego domu, jest traktowany jako osoba samotnie gospodarująca – ale tylko jeśli wcześniej miał prawo do zasiłku stałego.

Przy obliczaniu zasiłku stałego nie wlicza się zasiłku okresowego do dochodu.

Kiedy wypłacany jest zasiłek stały w 2025 roku?

Zasiłek stały wypłacany jest co miesiąc, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej. W wielu gminach wypłaty odbywają się w drugiej połowie miesiąca.

Jeśli nie ma pewności co do konkretnego terminu wypłaty, najlepiej sprawdzić go na stronie internetowej swojego MOPS lub skontaktować się bezpośrednio z pracownikiem socjalnym. Terminy mogą się różnić w zależności od miasta i decyzji administracyjnej.

Czy zasiłek stały z MOPS wlicza się do emerytury?

Tak. Zasiłek stały wliczany jest przy ustalaniu wysokości emerytury. Przy ustalaniu prawa do emerytury bądź renty Zakład Ubezpieczeń Społecznych uwzględnia czas aktywności zawodowej, przebywania na zwolnieniach, a także pobierania zasiłków i innych świadczeń.

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693, 1938, 2760, z 2024 r. poz. 743, 858, 859)

Jak złożyć wniosek o zasiłek stały?

Należy wypełnić wniosek w swoim OPS (osobiście lub przez ePUAP). Potrzebne są m.in. zaświadczenia o dochodach, dokumenty potwierdzające niezdolność do pracy, zaświadczenia lekarskie, itp.

Zasiłek jest wydawany bezterminowo jeśli osoba jest niezdolna do pracy z tytułu wieku (wiek emerytalny) lub jeśli ma orzeczenie na stałe. Osoba, która ma orzeczenie okresowe, po jego wygaśnięciu musi złożyć nowy wniosek.

Wniosek o zasiłek stały 2025 - wzór do pobrania

Wniosek o zasiłek stały 2025

Wniosek o zasiłek stały 2025

Powiązane
100 tys. zł bez podatku, a powyżej tylko 0,8-0,9%. Rząd wprowadza OKI, na wzór szwedzkich ISK
100 tys. zł bez podatku, a powyżej tylko 0,8-0,9%. Rząd wprowadza OKI, na wzór szwedzkich ISK
Nowe 800 plus - ci rodzice nie dostaną już świadczenia z zus na dzieci, bo nie spełniają nowego warunku?
Nowe 800 plus - ci rodzice nie dostaną już świadczenia z zus na dzieci, bo nie spełniają nowego warunku?
API KSeF 2.0: Nowe narzędzia od Ministerstwa Finansów. Firmy muszą już zacząć przygotowania
API KSeF 2.0: Nowe narzędzia od Ministerstwa Finansów. Firmy muszą już zacząć przygotowania
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jak rozpoznać bezpieczną taksówkę? Nowa inicjatywa „Zweryfikowana taksówka” PZPA w 2025 roku
23 wrz 2025

Bezpieczeństwo w taksówkach staje się priorytetem. Polski Związek Partnerów Aplikacyjnych uruchomił projekt „Zweryfikowana taksówka”, nowe oznaczenie, które ma ułatwić pasażerom wybór sprawdzonego przewoźnika. Każdy oznaczony pojazd i jego kierowca przechodzą wieloetapową weryfikację, od badań lekarskich i szkoleń, po kontrolę techniczną i monitoring GPS.
ZUS: 95-100 punktów dla tylko 54 000 osób niepełnosprawnych. 66 000 osób niepełnosprawnych poniżej 70 punktów
23 wrz 2025

120 000 osób niepełnosprawnych otrzymuje świadczenie wspierające (dane ZUS z marca 2025 r.) w tym około 54 000 osób niepełnosprawnych ma to świadczenie w najwyższej wysokości (po zaokrągleniu 4134 zł miesięcznie). Jednocześnie aż 66 000 osób niepełnosprawnych nie otrzymało od WZON nawet 70 punktów. W konsekwencji nie otrzymają choćby symbolicznej złotówki ze świadczenia wspierającego.
Co mówić na komisji lekarskiej orzekającej o niepełnosprawności
23 wrz 2025

Komisja lekarska trwa kilka minut, ale może zadecydować o Twoim dostępie do pieniędzy, ulg i wsparcia. Wystarczy źle dobrane zdanie, by stracić szansę na orzeczenie. Zobacz, jak przygotować się do rozmowy, jakie pytania najczęściej padają i czego absolutnie nie wolno mówić.
Rekordowy boom na ekspertów – zarobki do 30 tysięcy złotych netto
23 wrz 2025

Zanotowano skokowy wzrost publikacji ogłoszeń na specjalistów AI. Wyścig o najlepszych ekspertów prowadzą głównie rekruterzy z branży IT, HR, konsultingu i finansów. Średnie oferowane widełki finansowe wahają się od kilkunastu do nawet 30 tys. zł netto za miesiąc. Na czele zestawienia najbardziej pożądanych specjalizacji są AI Engineer, Machine Learning Engineer i AI Developer. Najwięcej ofert zlokalizowanych jest w Warszawie (30,1 proc.) i Krakowie (17,9 proc.) z opcją pracy hybrydowej lub zdalnej.

REKLAMA

Dzień Edukacji Narodowej 2025: Czy 14 października jest wolny od pracy?
23 wrz 2025

14 października w Polsce obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, potocznie nazywany Dniem Nauczyciela. To święto wszystkich pracowników oświaty, które upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej. Jak tego dnia funkcjonują szkoły? Czy nauczyciele oraz uczniowie mają wolne?
60 lat i 10 lat pracy - ile dostanę emerytury z ZUS? Czy przy 10 latach stażu pracy przysługuje mi emerytura z ZUS?
23 wrz 2025

Według danych ZUS, większość Polaków decyduje się na przejście na emeryturę natychmiast po osiągnięciu uprawniającego do niej wieku. Trzeba jednak pamiętać, że podjęcie takiej decyzji nie gwarantuje uzyskania emerytury w minimalnej wysokości. ZUS informuje, ile wyniesie świadczenie dla 60-letniej kobiety, która pracowała tylko 10 lat.
Daugavpils zaprasza inwestorów
23 wrz 2025

Niedaleko łotewskiego miasta Daugavpils są dostępne do wynajęcia przestrzenie produkcyjne w parku przemysłowym ALTOP. Ten park już jest nazywany jednym z najbardziej nowoczesnych parków w państwach bałtyckich, który jest ukierunkowany na rozwój wysokich technologii.
Dodatkowe świadczenie pieniężne dla nauczycieli w 2026 roku – sprawdź wiek i staż wymagany do otrzymania
23 wrz 2025

W 2026 roku kolejni nauczyciele zyskają dostęp do świadczenia, które pozwoli im odejść z pracy wcześniej i z dodatkowym wsparciem finansowym. Znaczenie mają wiek, staż i miejsce zatrudnienia. Nowe przepisy otworzą drogę także przed tymi, którzy dotąd nie mogli z niego skorzystać. Sprawdź, czy znajdziesz się w gronie uprawnionych.

REKLAMA

Dodatkowy dzień wolny od pracy na przełomie października i listopada. Nie musisz brać urlopu
23 wrz 2025

Pracownicy mogą mieć długi weekend na przełomie października i listopada 2025 roku, ponieważ Dzień Wszystkich Świętych przypada w sobotę. Z tego powodu pula dni wolnych od pracy ulega zmianie. Wiele osób może otrzymać dodatkowy dzień wolny bez konieczności składania specjalnego wniosku. Oto szczegóły.
Branża winiarska krytykuje rządowe plany podwyżki akcyzy
23 wrz 2025

Zaskoczenie i niedowierzanie. Tak można by opisać pierwsze reakcje branży winiarskiej na zapowiedzi Ministerstwa Finansów dotyczące podwyżki akcyzy na alkohol: o 15 proc. w przyszłym roku i o kolejne 10 proc. w 2027. „To w trosce o zdrowie obywateli” – argumentuje strona rządowa. „To tani, polityczny blichtr” – ripostuje branża. Jest jeszcze trzecia strona tego konfliktu – Prezydent, który już zapowiedział, że żadnej ustawy podwyższającej podatki, nie podpisze. I tylko przedsiębiorców żal.

REKLAMA