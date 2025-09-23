REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Niepełnosprawni » ZUS: 95-100 punktów dla tylko 54 000 osób niepełnosprawnych. 66 000 osób niepełnosprawnych poniżej 70 punktów

ZUS: 95-100 punktów dla tylko 54 000 osób niepełnosprawnych. 66 000 osób niepełnosprawnych poniżej 70 punktów

23 września 2025, 16:39
[Data aktualizacji 23 września 2025, 15:32]
ZUS wypłaca niepełnosprawnym litry pieniędzy, ale potrzebne jest morze. 95-100 punktów tylko dla 54 000 osób niepełnosprawnych. Dużo więcej bez 1 złotówki
ZUS wypłaca niepełnosprawnym litry pieniędzy, ale potrzebne jest morze. 95-100 punktów tylko dla 54 000 osób niepełnosprawnych. Dużo więcej bez 1 złotówki
120 000 osób niepełnosprawnych otrzymuje świadczenie wspierające (dane ZUS z marca 2025 r.) w tym około 54 000 osób niepełnosprawnych ma to świadczenie w najwyższej wysokości (po zaokrągleniu 4134 zł miesięcznie). Jednocześnie aż 66 000 osób niepełnosprawnych nie otrzymało od WZON nawet 70 punktów. W konsekwencji nie otrzymają choćby symbolicznej złotówki ze świadczenia wspierającego.

Ogólna liczba osób otrzymujących świadczenie wspierające to 120 000 osób. Porównajmy 120 000 z 1 mln osób otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny (bez podwyżki do początku 2028 r.).

UWAGA! 66 000 osób odeszło z WZON i ZUS bez choć jednej złotówki ze świadczenia wspierającego. 

Zestawmy te liczby:

1) 120 000 osób niepełnosprawnych ma świadczenie wspierające;

2) 54 000 osób niepełnosprawnych ma najwyższe świadczenie wspierające, ale 66 000 osób niepełnosprawnych nie otrzymało w ogóle świadczenie wspierającego - ich wnioski zostały odrzucone;

3) Przeszło 1 mln Polaków ma przyznany zasiłek pielęgnacyjny 215,84 (nie będzie podwyższony do 2028 r.). Większa część tych osób ma umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Analiza ww. liczba pokazuje jaka jest dysproporcja między liczbą osób, które otrzymują wysokie wartościowo świadczenie wspierające (do 4134 zł) a skandalicznie niskim zasiłkiem pielęgnacyjnym 215,84 zł.

Zestawienie danych: ile osób otrzymuje świadczenie wspierające i w jakiej wysokości w 2025 r.

Poziom potrzeby wsparcia (punkty)

Procent renty socjalnej

Kwota świadczenia brutto 2025 (zaokrąglona) i liczba uprawnionych

95–100

220%

4134 zł (świadczenie wspierające otrzymuje 32 171 osób niepełnosprawnych)

90–94

180%

3383 zł (świadczenie wspierające otrzymuje 32 171 osób niepełnosprawnych)

85–89

120%

2255 zł (świadczenie wspierające otrzymuje 26 762 osób niepełnosprawnych)

80–84

80%

1504 zł (świadczenie wspierające otrzymuje 18 374 osób niepełnosprawnych)

75–79

60%

1128 zł (świadczenie wspierające otrzymuje 15 516 osób niepełnosprawnych)

70–74

40%

752 zł (świadczenie wspierające otrzymuje 16 196 osób niepełnosprawnych)

Zobacz również:

Zasiłek pielęgnacyjny 2025 r. i 2026 r. (żadnych zmian zasad)

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Przykład

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Ważne

Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Spadkobiercy nie mogą kontynuować starań zmarłej osoby niepełnosprawnej o świadczenie wspierające

Tak czytamy w uzasadnieniu postanowienia WSA w Bydgoszczy z 3 września 2025 r. (sygn. akt II SAB/Bd 63/25). Link do rozstrzygnięcia sądu.

Decyzja ustalająca potrzeby wsparcia jest rozstrzygnięciem ściśle związanym z osobą niepełnosprawną i dotycząca wyłącznie jej interesu prawnego. Uprawnienia wynikające dla takiej osoby z decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia nie są prawami zbywalnymi lub dziedzicznymi w rozumieniu art. 30 § 4 k.p.a.

Powyższe powoduje, że nie może się o nie skutecznie ubiegać następca prawny zmarłej osoby, dla której poziom wsparcia nie został ustalony w drodze decyzji, mimo złożenia odpowiedniego wniosku.

Spadkobierca nie posiada interesu prawnego (art. 50 § 1 p.p.s.a.) do wniesienia skargi, której przedmiotem jest bezczynność organu w postępowaniu o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego.

Decyzja ustalająca potrzeby wsparcia jest rozstrzygnięciem ściśle związanym z osobą niepełnosprawną i dotycząca wyłącznie jej interesu prawnego. Uprawnienia wynikające dla takiej osoby z decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia nie są prawami zbywalnymi lub dziedzicznymi w rozumieniu art. 30 § 4 k.p.a.

Ważne

Nie może się o nie skutecznie ubiegać następca prawny zmarłej osoby, dla której poziom wsparcia nie został ustalony w drodze decyzji, mimo złożenia odpowiedniego wniosku.

To zaś przesądza, o tym że Skarżąca, będąca ewentualnym spadkobiercą T. M., nie posiada interesu prawnego (art. 50 § 1 p.p.s.a.) do wniesienia skargi, której przedmiotem jest bezczynność organu w postępowaniu o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego.

Świadczenie wspierające a świadczenie pielęgnacyjne w 2025 r. i 2026 r.

Czy złożenie wniosku o wydanie decyzji o poziomie potrzeby wsparcia do Wojewódzkiego Zespołu Orzekającego spowoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego pobieranego przez mojego opiekuna ?

Złożenie przez osobę z niepełnosprawnością do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia nie skutkuje wstrzymaniem wypłaty opiekunowi tej osoby świadczenia pielęgnacyjnego (dotyczy to także specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna).

Ważne

Dopiero złożenie przez osobę z niepełnosprawnością (lub osobę ją reprezentującą), która już uzyska  z WZON ww. decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, wniosku  o przyznanie świadczenia wspierającego do  ZUS, będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty opiekunowi tej osoby tzw. starego świadczenia pielęgnacyjnego (specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna).

Natomiast finalne uchylenie opiekunowi decyzji dotyczącej tzw. starego świadczenia pielęgnacyjnego (specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna) nastąpi po przyznaniu przez ZUS osobie z niepełnosprawnością świadczenia wspierającego.

Ważne

Uchylenie w takim przypadku przez gminę decyzji przyznającej tzw. stare świadczenie pielęgnacyjne (specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna) zostanie dokonane od dnia, od którego ZUS przyznał osobie z niepełnosprawnością świadczenie wspierające.

Aby opiekun uniknął w takim przypadku obowiązku zwrotu tzw. starego świadczenia pielęgnacyjnego (specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna) pobranego za okres, za który jego podopieczny z niepełnosprawnością uzyska świadczenie wspierające, podopieczny może zaznaczyć – jeśli taki będzie jego wybór - we wniosku o świadczenie wspierające składanym elektronicznie do ZUS, że wnioskuje o przyznanie świadczenia wspierającego bez wyrównania, a jedynie np. od miesiąca złożenia wniosku lub od kolejnego miesiąca (takie możliwości wyboru daje internetowy formularz wniosku o świadczenie wspierające).

Źródło: INFOR
ZUS: 95-100 punktów dla tylko 54 000 osób niepełnosprawnych. 66 000 osób niepełnosprawnych poniżej 70 punktów
23 wrz 2025

120 000 osób niepełnosprawnych otrzymuje świadczenie wspierające (dane ZUS z marca 2025 r.) w tym około 54 000 osób niepełnosprawnych ma to świadczenie w najwyższej wysokości (po zaokrągleniu 4134 zł miesięcznie). Jednocześnie aż 66 000 osób niepełnosprawnych nie otrzymało od WZON nawet 70 punktów. W konsekwencji nie otrzymają choćby symbolicznej złotówki ze świadczenia wspierającego.
