REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Dodatkowe świadczenie pieniężne dla nauczycieli w 2026 roku – sprawdź wiek i staż wymagany do otrzymania

Dodatkowe świadczenie pieniężne dla nauczycieli w 2026 roku – sprawdź wiek i staż wymagany do otrzymania

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 września 2025, 13:13
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Dodatkowe świadczenie pieniężne dla nauczycieli w 2026 roku – sprawdź wiek i staż wymagany do otrzymania
Nowe pieniądze dla nauczycieli w 2026. Sprawdź, czy się kwalifikujesz
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2026 roku kolejni nauczyciele zyskają dostęp do świadczenia, które pozwoli im odejść z pracy wcześniej i z dodatkowym wsparciem finansowym. Znaczenie mają wiek, staż i miejsce zatrudnienia. Nowe przepisy otworzą drogę także przed tymi, którzy dotąd nie mogli z niego skorzystać. Sprawdź, czy znajdziesz się w gronie uprawnionych.

rozwiń >

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli w 2026 roku – kto może je otrzymać?

W 2026 roku nauczyciele ponownie zyskają możliwość wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej dzięki świadczeniu kompensacyjnemu. To rozwiązanie zostało stworzone z myślą o osobach, które przez dziesięciolecia pracowały w oświacie i nie zawsze są w stanie dotrwać do powszechnego wieku emerytalnego. Wprowadzenie tego świadczenia ma złagodzić skutki trudnych warunków pracy i zapewnić pedagogom bezpieczeństwo finansowe w okresie przejściowym.

REKLAMA

REKLAMA

Czym jest nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne to forma dodatkowego wsparcia pieniężnego, wypłacanego przez ZUS do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego. Mogą je otrzymać wyłącznie pedagodzy, czyli nauczyciele, wychowawcy i pracownicy placówek oświatowych, którzy spełniają określone kryteria wiekowe i stażowe. W praktyce jest to pomost między pracą w zawodzie a standardową emeryturą. Świadczenie kompensacyjne przysługuje wyłącznie nauczycielom i pedagogom, którzy pracowali w określonych placówkach oświatowych. Do końca 2025 roku były to przede wszystkim szkoły, przedszkola, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Od 2026 roku katalog placówek zostanie znacząco rozszerzony. O świadczenie będą mogli ubiegać się także nauczyciele zatrudnieni w:

  • placówkach artystycznych,
  • centrach kształcenia zawodowego,
  • branżowych centrach umiejętności,
  • bibliotekach pedagogicznych,
  • kolegiach pracowników służb społecznych,
  • zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Dzięki tej zmianie krąg uprawnionych wyraźnie się poszerzy, co ma realne znaczenie dla wielu nauczycieli pracujących poza tradycyjnymi szkołami.

REKLAMA

Ważne, aby praca była wykonywana w wymiarze minimum połowy etatu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Warunki przyznania w 2026 roku

Aby nauczyciel mógł skorzystać ze świadczenia kompensacyjnego, musi spełnić dwa podstawowe kryteria:

Wiek

W 2026 roku nauczycielskie świadczenie kompensacyjne mogą otrzymać osoby, które ukończyły:

  • 56 lat – kobiety,
  • 61 lat – mężczyźni.

Od 2027 roku wiek wymagany będzie stopniowo rosnąć, co dwa lata o jeden rok. Docelowo próg wyniesie 59 lat dla kobiet i 64 lata dla mężczyzn.

Staż pracy

Oprócz wieku trzeba spełnić także wymóg dotyczący stażu:

  • minimum 30 lat okresów składkowych i nieskładkowych,
  • w tym, co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej 1/2 etatu.

Do stażu liczy się wyłącznie praca w placówkach oświatowych wymienionych w ustawie. Zarówno publicznych, jak i niepublicznych.

Rozwiązanie stosunku pracy

Warunkiem koniecznym jest także rozwiązanie stosunku pracy w szkole lub innej placówce oświatowej. Nie można pobierać świadczenia i jednocześnie pozostawać w zatrudnieniu w pełnym wymiarze godzin.

Ile wynosi świadczenie kompensacyjne?

Świadczenie kompensacyjne nie ma jednej z góry ustalonej wysokości. Każdy nauczyciel dostaje je w innej kwocie, w zależności od tego, ile lat pracował i jak wysokie składki odprowadzał do ZUS. Mechanizm wyliczania jest podobny jak przy zwykłej emeryturze: bierze się pod uwagę zgromadzone składki, kapitał początkowy oraz średnie dalsze trwanie życia w momencie przejścia na świadczenie.

W praktyce oznacza to, że:

  • najniższe świadczenia wynoszą obecnie ok. 1800 zł brutto – czyli tyle, ile najniższa emerytura. To sytuacja osób z krótszym stażem składkowym lub niższymi zarobkami,
  • średnia wysokość świadczenia kompensacyjnego waha się w granicach 2500–3200 zł brutto miesięcznie,
  • wyższe świadczenia (dla osób z długim stażem i wysokimi składkami) mogą przekraczać 4000 zł brutto.

Co ważne:

  • świadczenie nie jest stałe – jego wysokość rośnie wraz z waloryzacją,
  • można je zwiększyć, jeśli po rozwiązaniu stosunku pracy dołączymy dodatkowe okresy składkowe,
  • przysługuje ono aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni), a potem ZUS automatycznie przelicza je na emeryturę.

Odprawa emerytalno-rentowa od 2026 roku

Nowością od 2026 roku będzie także możliwość otrzymania przez nauczycieli przechodzących na świadczenie kompensacyjne wyższej odprawy emerytalno-rentowej. To jednorazowe świadczenie wypłacane przy zakończeniu stosunku pracy, które do tej pory przysługiwało głównie w przypadku przejścia na emeryturę lub rentę. Dzięki zmianom obejmie również osoby decydujące się na świadczenie kompensacyjne. Dla wielu pedagogów będzie to realne, dodatkowe wsparcie finansowe w momencie opuszczania szkoły czy przedszkola.

Od 2026 roku zasady będą takie same jak przy przejściu na emeryturę lub rentę, ale obejmą też osoby odchodzące na świadczenie kompensacyjne:

  • po mniej niż 20 latach pracy – odprawa wynosi równowartość dwumiesięcznego wynagrodzenia,
  • po co najmniej 20 latach pracy – odprawa to trzymiesięczne wynagrodzenie,
  • po 30 latach pracy w oświacie – przysługuje sześciomiesięczne wynagrodzenie (tzw. odprawa maksymalna).

Wynagrodzenie do wyliczenia odprawy liczy się jako przeciętną pensję nauczyciela z ostatnich miesięcy zatrudnienia.

Czy świadczenie kompensacyjne zostanie wydłużone?

Zgodnie z obecnymi przepisami nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ma obowiązywać tylko do 2032 roku. Oznacza to, że po tej dacie nowe wnioski nie byłyby już przyjmowane. Trwają jednak rozmowy w Ministerstwie Edukacji i w środowiskach nauczycielskich na temat wydłużenia obowiązywania świadczenia do 2042 roku. Na razie nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje, ale temat pozostaje otwarty i budzi duże zainteresowanie. Warto więc śledzić komunikaty rządowe i ZUS, ponieważ przyszłość tego rozwiązania może się zmienić.

Jak złożyć wniosek o świadczenie kompensacyjne?

Droga do uzyskania świadczenia kompensacyjnego nie jest skomplikowana, ale wymaga dopełnienia kilku formalności. Poniżej znajdziesz opis krok po kroku.

1. Przygotowanie dokumentów

Najpierw należy zgromadzić wszystkie papiery potwierdzające staż pracy i odprowadzane składki. Potrzebne będą m.in.:

  • świadectwa pracy z poszczególnych szkół i placówek,
  • zaświadczenia o zatrudnieniu (jeśli okres nie został udokumentowany w świadectwie),
  • dokumenty potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe (np. urlopy macierzyńskie, zasiłki chorobowe).

Dobrze jest uporządkować te dokumenty z wyprzedzeniem, bo ich brak może opóźnić wydanie decyzji.

2. Rozwiązanie stosunku pracy

Kolejnym warunkiem jest rozwiązanie stosunku pracy w placówce oświatowej. Może to nastąpić na wniosek nauczyciela lub w innych okolicznościach przewidzianych w przepisach. Dopiero po zakończeniu zatrudnienia można skutecznie ubiegać się o świadczenie kompensacyjne.

3. Złożenie wniosku w ZUS

Wniosek składa się na formularzu ENSK. Są trzy możliwości:

  • elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (najwygodniejsze rozwiązanie),
  • papierowo – w najbliższej placówce ZUS,
  • pocztą – listem poleconym.

Do wniosku trzeba dołączyć wszystkie zgromadzone wcześniej dokumenty.

4. Oczekiwanie na decyzję

Po złożeniu kompletu dokumentów ZUS analizuje wniosek i oblicza wysokość świadczenia. Jeśli wszystko się zgadza, decyzja powinna pojawić się w ciągu kilku tygodni. Wypłata pieniędzy rozpoczyna się od miesiąca następującego po złożeniu wniosku.

Dlaczego to ważne dla nauczycieli?

Praca nauczyciela należy do jednych z najbardziej obciążających psychicznie i fizycznie zawodów. Wieloletni stres, praca z dziećmi, częste zmiany w systemie oświaty – to czynniki, które sprawiają, że wielu pedagogów nie jest w stanie dotrwać do standardowej emerytury.

Świadczenie kompensacyjne daje możliwość odejścia wcześniej, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa finansowego.

Podstawa prawna

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli reguluje:

Powiązane
Wcześniejsza emerytura dla konkretnej grupy obywateli. Kto powinien zgłosić się do ZUS, żeby pobrać emeryturę w 2026?
Wcześniejsza emerytura dla konkretnej grupy obywateli. Kto powinien zgłosić się do ZUS, żeby pobrać emeryturę w 2026?
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku – nowe zasady, ważne zmiany od września
Orzeczenie o niepełnosprawności bez komisji w 2025 roku – nowe zasady, ważne zmiany od września
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od września 2025 możesz dostać nawet 4134 zł miesięcznie – zobacz, jak zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności
Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od września 2025 możesz dostać nawet 4134 zł miesięcznie – zobacz, jak zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Dodatkowe świadczenie pieniężne dla nauczycieli w 2026 roku – sprawdź wiek i staż wymagany do otrzymania
23 wrz 2025

W 2026 roku kolejni nauczyciele zyskają dostęp do świadczenia, które pozwoli im odejść z pracy wcześniej i z dodatkowym wsparciem finansowym. Znaczenie mają wiek, staż i miejsce zatrudnienia. Nowe przepisy otworzą drogę także przed tymi, którzy dotąd nie mogli z niego skorzystać. Sprawdź, czy znajdziesz się w gronie uprawnionych.
Dodatkowy dzień wolny od pracy na przełomie października i listopada. Nie musisz brać urlopu
23 wrz 2025

Pracownicy mogą mieć długi weekend na przełomie października i listopada 2025 roku, ponieważ Dzień Wszystkich Świętych przypada w sobotę. Z tego powodu pula dni wolnych od pracy ulega zmianie. Wiele osób może otrzymać dodatkowy dzień wolny bez konieczności składania specjalnego wniosku. Oto szczegóły.
Branża winiarska krytykuje rządowe plany podwyżki akcyzy
23 wrz 2025

Zaskoczenie i niedowierzanie. Tak można by opisać pierwsze reakcje branży winiarskiej na zapowiedzi Ministerstwa Finansów dotyczące podwyżki akcyzy na alkohol: o 15 proc. w przyszłym roku i o kolejne 10 proc. w 2027. „To w trosce o zdrowie obywateli” – argumentuje strona rządowa. „To tani, polityczny blichtr” – ripostuje branża. Jest jeszcze trzecia strona tego konfliktu – Prezydent, który już zapowiedział, że żadnej ustawy podwyższającej podatki, nie podpisze. I tylko przedsiębiorców żal.
System ICS2 w 11 krajach UE już od września 2025 r. – polscy przewoźnicy muszą dostosować procedury
23 wrz 2025

Nierównomierne wdrażanie systemu Import Control System 2 w Unii Europejskiej tworzy złożoną sytuację dla polskich firm transportowych. Podczas gdy jedenaście państw członkowskich uruchamia nowe wymogi już od września 2025 roku, Polska ma czas do maja 2026. To oznacza konieczność stosowania różnych procedur w zależności od trasy przewozu.

REKLAMA

Costa del Sol: inwestycje w hiszpańskie nieruchomości pod wynajem z zyskiem do 10 proc. rocznie
23 wrz 2025

Andaluzyjska Costa del Sol to magnes dla polskich inwestorów, którzy szukają wysokich zwrotów z nieruchomości. Dzięki 14,5 miliona turystów rocznie i korzystnemu finansowaniu, właściciele mogą osiągać nawet 10-procentową roczną stopę zwrotu, a raty kredytu często pokrywają się z dochodami z wynajmu wakacyjnego.
Masz to orzeczenie o niepełnosprawności? Takie świadczenia możesz otrzymać z MOPS i PCPR
23 wrz 2025

Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się w MOPS i PCPR o różnego rodzaju wsparcie. Jest to zarówno pomoc finansowa w formie zasiłków, jak i usługi opiekuńcze, które mają na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania i zwiększenie samodzielności. Oto szczegóły.

IP Box na Cyprze – czym jest i jak działa?
23 wrz 2025

W świecie globalnej gospodarki coraz większą rolę odgrywają prawa własności intelektualnej – patenty, oprogramowanie, znaki towarowe czy prawa autorskie. Dla wielu firm to właśnie one są najcenniejszym aktywem, przynoszącym największe zyski. Dlatego wiele krajów wprowadza specjalne rozwiązania podatkowe, które mają zachęcać do rejestrowania i rozwijania praw IP w danej jurysdykcji. Jednym z najbardziej atrakcyjnych rozwiązań jest IP Box na Cyprze, który od lat cieszy się dużym zainteresowaniem międzynarodowych przedsiębiorców.
KSeF 2.0. Jak wystawić fakturę po 1 lutego 2026 r.: 5 podstawowych kroków – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
23 wrz 2025

Ministerstwo Finansów opublikowało we wrześniu 2025 r. cztery części Podręcznika KSeF 2.0, w których omawia zasady korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur w modelu obowiązkowym od 1 lutego 2026 roku. W części II tego podręcznika omówione zostały zasady wystawiania oraz otrzymywania faktur wg stanu prawnego obowiązującego od 1 lutego 2026 r.

REKLAMA

Świadczenie wspierające 2025: zasady, punktacja. Jak złożyć wniosek? ZUS: Nie płać pośrednikowi, nie podpisuj podejrzanych pełnomocnictw!
23 wrz 2025

ZUS przypomina, że nie trzeba płacić kancelariom ani pośrednikom za pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Wniosek można złożyć samodzielnie przez stronę internetową ZUS-u lub bezpośrednio w placówkach Zakładu.

Masz jedną z tych chorób przewlekłych? Od września 2025 możesz dostać nawet 4134 zł miesięcznie – zobacz, jak zdobyć orzeczenie o niepełnosprawności
23 wrz 2025

Masz chorobę przewlekłą i martwią Cię stale rosnące wydatki na leczenie? Od września 2025 r. łatwiej uzyskać orzeczenie, a wraz z nim szansę na świadczenie wspierające do 4134 zł miesięcznie. O wysokości decyduje poziom potrzeby wsparcia w punktach. Procedura jest prostsza, a część spraw można rozstrzygnąć bez badania. Sprawdź, kto skorzysta, jak przejść formalności krok po kroku i jakie inne korzyści daje orzeczenie.

REKLAMA