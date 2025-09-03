ZUS przelewa dodatkowe pieniądze seniorom po 75. roku życia. Nie trzeba składać wniosku

Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe. ZUS automatycznie wypłaci im dodatek w wysokości 348,22 zł wraz z emeryturą. Aby otrzymać te pieniądze, nie trzeba składać żadnych wniosków. Dodatek przysługuje każdemu seniorowi, który spełnia kryterium wieku, niezależnie od wysokości pobieranej emerytury.

Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), które ma na celu wsparcie osób starszych lub tych, które zmagają się z problemami zdrowotnymi utrudniającymi samodzielne funkcjonowanie.

REKLAMA

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobom, które spełniają jeden z dwóch warunków:

ukończyły 75. rok życia - w tym przypadku świadczenie przyznawane jest automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

są niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji - w tej sytuacji, aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek w ZUS wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia (formularz OL-9).

Warunkiem jest również posiadanie prawa do emerytury lub renty. Oznacza to, że osoba ubiegająca się o dodatek musi już pobierać jedno z tych świadczeń.

Od marca 2025 roku kwota dodatku pielęgnacyjnego wynosi 348,22 zł. ZUS wypłaca go co miesiąc, wraz z emeryturą lub rentą. Należy pamiętać, że kwota dodatku jest corocznie waloryzowana w marcu.

Nawet jeśli spełniasz wszystkie warunki, ZUS nie wypłaci Ci dodatku, jeśli przebywasz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym przez ponad 2 tygodnie w miesiącu. Jeśli ZUS wykryje, że pobierasz dodatek, a przebywasz w takim ośrodku dłużej niż przez 14 dni w miesiącu, zażąda zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Emeryci, którzy ukończyli 75. rok życia, mają prawo do dodatku w wysokości 348,22 zł. Pieniądze są wypłacane automatycznie przez ZUS wraz z emeryturą, bez konieczności składania wniosku. Wysokość otrzymywanej emerytury nie ma wpływu na to świadczenie. Dodatek pielęgnacyjny to świadczenie finansowe wypłacane przez ZUS, które ma na celu wsparcie osób potrzebujących stałej opieki, zarówno ze względu na wiek, jak i stan zdrowia. Świadczenie przysługuje:

Osobom, które ukończyły 75. rok życia. W ich przypadku dodatek jest przyznawany i wypłacany automatycznie, bez konieczności składania wniosku.

Osobom niezdolnym do pracy i samodzielnej egzystencji. Wymagane jest tutaj złożenie wniosku wraz z zaświadczeniem o stanie zdrowia (formularz OL-9).

Warunkiem do otrzymania dodatku, niezależnie od powodu, jest pobieranie emerytury lub renty. Od marca 2025 roku kwota dodatku pielęgnacyjnego wynosi 348,22 zł. Świadczenie jest co roku waloryzowane w marcu. Wypłata dodatku następuje razem z comiesięczną emeryturą lub rentą. ZUS nie wypłaci dodatku pielęgnacyjnego, jeśli osoba uprawniona przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu. W takiej sytuacji ZUS może również zażądać zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.