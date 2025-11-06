Kawa z INFORLEX. Staż pracy 2026 – nowe wyzwania!
REKLAMA
REKLAMA
Kawa z INFORLEX. Staż pracy 2026 – nowe wyzwania! to bezpłatne wydarzenie online poświęcone kluczowym zmianom w przepisach, które już wkrótce wpłyną na sposób liczenia stażu pracy, uprawnień pracowniczych oraz planowania polityki kadrowej w firmach.
Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online z cyklu 𝐊𝐚𝐰a 𝐳 𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐋𝐄𝐗 Tematem spotkania będzie Staż pracy 2026 – nowe wyzwania!
REKLAMA
𝐓𝐞𝐫𝐦𝐢𝐧: 19.11.25
𝐆𝐨𝐝𝐳𝐢𝐧𝐚: 9:00 online
Zapisz się TUTAJ
𝐓𝐞𝐦𝐚𝐭: Staż pracy 2026 – nowe wyzwania!
Ekspert: Aleksander Kuźniar, wieloletni inspektor pracy PIP
Podczas spotkania nasz ekspert odpowie na pytania m.in.:
- Czy będziemy wypłacać nagrody jubileuszowe nabyte przed 2026 r.?
- Na podstawie jakich dokumentów pracownik będzie zaliczał nowe okresy do stażu?
- W jakim terminie należy uzupełnić dokumenty i czy zawsze warto się z tym śpieszyć?
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA