Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Jeżeli pracowałeś przed 1999 rokiem, to ZUS ma dla Ciebie dobrą wiadomość. Możesz otrzymać wyższą emeryturę, a wystarczy tylko ten jeden dokument

Jeżeli pracowałeś przed 1999 rokiem, to ZUS ma dla Ciebie dobrą wiadomość. Możesz otrzymać wyższą emeryturę, a wystarczy tylko ten jeden dokument

07 września 2025, 06:00
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Jeżeli pracowałeś przed 1999 rokiem, to ZUS ma dla Ciebie dobrą wiadomość. Możesz otrzymać wyższą emeryturę, a wystarczy tylko ten jeden dokument
Dobra wiadomość od ZUS! Wyższa emerytura dla osób, które pracowały przed 1999 rokiem. Wystarczy odnaleźć stare dokumenty, które pozwolą ubiegać się o wyższe świadczenie emerytalne. Jakie to dokumenty? Jak złożyć wniosek? Oto szczegóły.

Emeryci pracujący przed 1999 rokiem mogą otrzymać wyższą emeryturę. Jeśli posiadają dokumenty potwierdzające ich wcześniejsze zatrudnienie, takie jak umowy czy zaświadczenia, mogą złożyć wniosek o ponowne obliczenie świadczenia w ZUS.

Kiedy można ponownie przeliczyć emeryturę?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek ponownie obliczyć wysokość emerytury, gdy zaistnieją nowe okoliczności. Może to nastąpić, jeśli:

  • Okazało się, że przy pierwszym wniosku nie przedstawiłeś wszystkich dokumentów potwierdzających Twoje wcześniejsze zarobki.
  • Znalazłeś dokumenty, które świadczą o wyższych zarobkach w przeszłości lub obecnie.
  • Po przejściu na emeryturę podjąłeś pracę lub opłacałeś składki na ubezpieczenia społeczne

Jak wyjaśnia Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, składanie wniosku o ponowne przeliczenie emerytury, gdy nie dysponuje się nowymi dowodami, które mogłyby wpłynąć na wysokość świadczenia, jest działaniem bezpodstawnym.

Od 1 stycznia 1999 roku każdy obywatel objęty ubezpieczeniem społecznym posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Na tym koncie są ewidencjonowane wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które zostały naliczone lub opłacone po tej dacie. W przypadku osób zatrudnionych, składki te są odprowadzane przez pracodawcę. Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą samodzielnie odprowadzają należne składki. Przed rokiem 1999 Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie prowadził indywidualnych kont dla wszystkich ubezpieczonych. W związku z tym, aby obliczyć wysokość kapitału początkowego dla okresów przed 1999 rokiem, często konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i wysokość zarobków.

Chcesz mieć wyższą emeryturę? Te dokumenty mogą być potrzebne

Aby dokonać ponownego obliczenia emerytury, niezbędne są zazwyczaj dokumenty potwierdzające przebieg kariery zawodowej, takie jak świadectwa pracy czy zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Jeśli brakuje pełnej dokumentacji, ZUS rozpatrzy również dowody pośrednie, np. legitymację ubezpieczeniową z odpowiednimi wpisami, umowy o pracę, angaże czy nawet wyciągi z płac pozyskane z archiwów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Mogą to być również dokumenty o charakterze wojskowym, takie jak książeczka wojskowa lub zaświadczenie wydane przez Wojskową Komendę Uzupełnień. Dodatkowo, mogą to być wpisy w dowodzie osobistym dotyczące statusu zatrudnienia, informacji o dzieciach oraz inne dokumenty poświadczające przynależność do związków zawodowych lub zeznania świadków, zwłaszcza byłych współpracowników.

Okres pobierania świadczeń z tytułu bezrobocia potwierdza zaświadczenie wystawione przez urząd pracy. Natomiast okres pobierania stałego zasiłku z opieki społecznej, za który opłacano składki na ubezpieczenia społeczne, dokumentuje zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej. Okres przerwy w zatrudnieniu spowodowany koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem lub dziećmi można potwierdzić za pomocą odpisu aktu urodzenia dziecka, lub odpisów aktów urodzenia dzieci.

Okres studiów podjętych przed 1999 rokiem i ukończonych potwierdza zaświadczenie uczelni, w którym wskazany jest czas trwania nauki oraz jej programowy wymiar. Równie dobrze może posłużyć do tego dyplom lub indeks, jeśli zawierają one odpowiednie informacje.

ZUS automatycznie potwierdzi ubezpieczenie osobom, które pracowały w małych firmach (do 20 pracowników), jeśli podadzą w formularzu ERP-6 dokładne dane dotyczące zatrudnienia: okres pracy, nazwę firmy lub imię i nazwisko pracodawcy, adres firmy oraz numer konta płatnika (NKP), jeśli go znają.

Osoby, które w przeszłości prowadziły działalność gospodarczą lub były zaangażowane jako współpracownicy w takiej działalności i samodzielnie regulowały związane z tym składki na ubezpieczenie społeczne, zobowiązane są w formularzu ZUS EKP do precyzyjnego wskazania okresu wykonywania tej działalności, dokładnego adresu miejsca jej prowadzenia, numeru konta płatnika składek oraz adresu oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do którego były kierowane płatności z tytułu tych składek przed rokiem 1999.

Okresy składkowe a wyższa emerytura a okresy składkowe

ZUS wyjaśnia, że okresy składkowe, które mają wpływ na wysokość przyszłej emerytury, to głównie lata spędzone w pracy. Możesz je potwierdzić za pomocą:

  • zaświadczeń wystawionych przez byłych pracodawców,
  • świadectw pracy,
  • legitymacji ubezpieczeniowej z zaznaczonymi okresami zatrudnienia.

Jeśli brakuje nam tradycyjnych dokumentów, takich jak świadectwa pracy czy zaświadczenia, możemy przedstawić inne dowody zatrudnienia, na przykład:

  • umowy o pracę,
  • opinie wystawione przez pracodawców,
  • wpisy w starym dowodzie osobistym,
  • legitymacje służbowe lub związkowe,
  • korespondencję od pracodawcy (np. powołania, zmiany umowy),
  • kopie dokumentów z archiwów zlikwidowanych firm,
  • zeznania osób, które mogą potwierdzić nasz staż pracy.

Zaświadczenie o pracy może wydać:

  • obecny lub były pracodawca na podstawie Twojej dokumentacji personalnej,
  • podmiot, który przejął działalność po Twoim poprzednim pracodawcy (np. nowa firma), również na podstawie Twoich akt.

W przypadku braku dokumentacji potwierdzającej okresy zatrudnienia, zwłaszcza jeśli zakład pracy został zlikwidowany, a akta osobowe zaginęły, możliwe jest udowodnienie tych okresów za pomocą zeznań świadków. Szczególnie istotne są zeznania byłych współpracowników. Ta możliwość dotyczy m.in. okresów zatrudnienia sprzed 1991 roku, po 1991 roku w przypadku zniszczenia dokumentacji w wyniku powodzi oraz zatrudnienia młodocianych przed 1975 rokiem, gdy pracodawca nie posiada odpowiednich dokumentów.

Wyższa emerytura. Jak dokumentować okresy nieskładkowe?

Okresy pobierania świadczeń takich jak zasiłek chorobowy czy opiekuńczy, a także urlop wychowawczy, mogą być potwierdzone zaświadczeniem od pracodawcy. Okres nauki w szkole wyższej udowodnisz zaświadczeniem uczelni lub dyplomem. Jeśli wychowywałaś dziecko do 4. roku życia i nie pracowałaś, do wniosku dołącz akt urodzenia dziecka i oświadczenie o opiece. Jeśli dziecko wymagało szczególnej opieki, dołącz dodatkowe dokumenty, np. zaświadczenie o zasiłku pielęgnacyjnym.

ZUS przypomina:

  • Jeśli pobierasz rentę, nie musisz ponownie dołączać tych samych dokumentów.
  • Decyzje sądu również mogą potwierdzić okresy składkowe i nieskładkowe.

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury można złożyć w placówce ZUS lub za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Do wniosku należy dołączyć oryginały dokumentów lub ich kopie.

Jak sprawdzić wysokość emerytury?

Aby oszacować wysokość swojej przyszłej emerytury, warto skorzystać z dwóch narzędzi oferowanych przez ZUS:

  1. Informacji o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSKU):
    • Dostępna na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).
    • Zawiera m.in. informacje o zgromadzonych składkach emerytalnych oraz prognozowaną wysokość emerytury na moment osiągnięcia wieku emerytalnego.
    • Prognoza emerytury w IOSKU jest orientacyjna i zależy od wielu czynników, takich jak dalsze zarobki i staż pracy.
  3. Kalkulatora emerytalnego:
    • Dostępny na stronie internetowej ZUS.
    • Umożliwia obliczenie orientacyjnej kwoty przyszłej emerytury na podstawie indywidualnych danych, takich jak wiek, staż pracy, zarobki i przewidywane dalsze zatrudnienie.
    • Kalkulator emerytalny uwzględnia również waloryzację składek i kapitału początkowego.
Źródło: INFOR
