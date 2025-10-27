REKLAMA

Kup telefon przed końcem 2025 roku i rozlicz to w zeznaniu rocznym. MF potwierdza, że te wydatki ułatwiają wykonywanie czynności życiowych

27 października 2025, 12:46
Małgorzata Masłowska
Kup telefon przed końcem 2025 roku i rozlicz to w zeznaniu rocznym. MF potwierdza, że te wydatki ułatwiają wykonywanie czynności życiowych
Jakie wydatki będzie można uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym? Warto zastanowić się nad tym już teraz, by na początku 2026 roku nie mieć problemu z udokumentowaniem poniesionych kosztów. Przepisy, które trzeba będzie zastosować już znamy.

O zakupach trzeba pomyśleć przed końcem roku

Choć 2025 rok jeszcze trwa i mało kto myśli obecnie o rocznych zeznaniach podatkowych, trzeba pamiętać o tym, że jeśli o pewne sprawy nie zadbamy teraz, to w nowym roku nie będzie już możliwości by to nadrobić. Aby w rozliczeniu rocznym, które podatnicy będą zobowiązani złożyć do końca kwietnia 2026 roku, można było skorzystać z określonych ulg podatkowych, już teraz trzeba zadbać o zebranie niezbędnych dokumentów. Dotyczy to w szczególności korzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Polega ona na odliczeniu od dochodu kwot wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym. Z tej preferencji podatkowej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne i podatnicy, na których utrzymaniu są takie osoby, a odliczeniu podlegają wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, że niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania orzeczenia.

Ulga na zakup telefonu - co na to organy podatkowe?

W ramach omawianej ulgi podatnicy mogą rozliczyć szereg wydatków określonych przez ustawodawcę w art. 26 ust. 7a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wśród nich znalazły się wydatki poniesione na zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, niewymienionych w wykazie, o którym mowa w pkt 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego. I to właśnie do tej kategorii wydatków można w określonych okolicznościach zaliczyć wydatki na zakup telefonu i koszty ponoszone na opłacanie comiesięcznego abonamentu. Taką możliwość potwierdzają organy podatkowe.

Urządzenie musi mieć indywidualny charakter

W interpretacji indywidualnej z 17 lipca 2025 r. (nr 0115-KDIT2.4011.298.2025.2.MM) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że każdy wydatek musi być rozpatrywany indywidualnie w odniesieniu do konkretnej osoby, w związku z niepełnosprawnością której zostanie poniesiony. Podkreślić należy, że aktualny rozwój nauki i techniki, w wyniku którego są wprowadzane na rynek nowe sprzęty/nowe urządzenia oraz doskonalone dotychczas funkcjonujące na rynku, powoduje, że sprzęt/urządzenia, które dotychczas nie były wykorzystywane w rehabilitacji, stają się również sprzętem/urządzeniami ułatwiającymi wykonywanie czynności życiowych osobom niepełnosprawnym. Zainstalowanie na sprzęcie/urządzeniu oprogramowania lub aplikacji, które zmniejszają ryzyko negatywnych konsekwencji zdrowotnych, powoduje, że posiada on indywidualny charakter, związany z niepełnosprawnością, co również oznacza, że posiada on cechy indywidualnego sprzętu ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych.

Oznacza to, że aby wydatki np. na zakup telefonu mogły zostać rozliczone w ramach ulgi rehabilitacyjnej, musi on posiadać oprogramowanie lub aplikacje, które zmniejszają ryzyko negatywnych konsekwencji zdrowotnych i nadają takiemu urządzenie indywidualne cechy ułatwiające wykonywanie czynności życiowych. Taki przypadek rozpatrywano w interpretacji indywidualnej z 7 czerwca 2024 r. (nr 0112-KDIL2-1.4011.317.2024.2.KP), która dotyczyła osoby chorej na cukrzycę, która to osoba przy użyciu zainstalowanej na telefonie aplikacji stale monitorowała poziom cukru we krwi.

Podstawa prawna

art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a–7h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Źródło: INFOR
