Koniec z 800 plus dla rodziców niepracujących. ZUS zabierze prawo do świadczenia po jednej kontroli

Rząd zmienia zasady przyznawania 800 plus. ZUS będzie co miesiąc sprawdzał, kto naprawdę kwalifikuje się do świadczenia. Nowe przepisy mają wprowadzić ścisłą weryfikację aktywności zawodowej. Wystarczy pół etatu, ale nie dla wszystkich. Szacunki wskazują, że już w pierwszym miesiącu obowiązywania zmian łączna wartość wypłacanego świadczenia 800 plus może spaść o około 10 proc. Kogo dotkną zmiany? Oto szczegóły.

ZUS będzie comiesięcznie weryfikował prawo do świadczenia 800 plus. Nadchodzą wielkie zmiany

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje powiązać wypłatę świadczenia 800 plus dla cudzoziemców z legalną pracą w Polsce. ZUS zostanie zintegrowany z systemem, który co miesiąc automatycznie sprawdzi, czy dana osoba była aktywna zawodowo w poprzednim miesiącu.

– Jeżeli cudzoziemiec w danym miesiącu nie będzie aktywny zawodowo, świadczenie zostanie automatycznie wstrzymane. Przelew po prostu nie zostanie zrealizowany – wyjaśnił wiceminister Maciej Duszczyk.

Projekt ma na celu przede wszystkim zwiększenie przejrzystości systemu świadczeń oraz motywowanie do podejmowania legalnego zatrudnienia. Oznacza to koniec wypłat 800 plus dla osób, które nie wykazują żadnej aktywności zawodowej.

Minimalny próg aktywności zawodowej przy 800 plus. Wystarczy pół etatu, ale nie dla wszystkich

Nowe przepisy wprowadzają minimalny próg aktywności zawodowej. Wystarczające będzie osiąganie co najmniej 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. Początkowo planowano próg 75 proc., jednak po konsultacjach międzyresortowych zdecydowano się go obniżyć, aby uwzględnić osoby, które nie mogą pracować w pełnym wymiarze godzin.

– Pół etatu to poziom realny i sprawiedliwy. Zdajemy sobie sprawę, że samotne matki z kilkorgiem dzieci mogą mieć ograniczone możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze – podkreślił Duszczyk.

Eksperci zwracają uwagę, że w praktyce oznacza to, że część osób nadal będzie mogła pobierać świadczenie, nawet jeśli pracuje na niepełny etat, ale wszystkie osoby, które całkowicie nie pracują, stracą prawo do 800 plus.

Wyjątki w przyznawaniu 800 plus dla rodzin wychowujących dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności

Nie wszystkie grupy cudzoziemców będą objęte obowiązkiem aktywności zawodowej. Wyjątkiem są rodziny wychowujące dzieci z niepełnosprawnością. Świadczenie 800 plus będzie przysługiwać nawet w przypadku braku pracy, pod warunkiem że dziecko posiada polskie orzeczenie o niepełnosprawności.

– To kwestia elementarnej solidarności społecznej. Koszty wychowywania takich dzieci są znacznie wyższe, a opieka często wyklucza pracę zawodową – tłumaczył Duszczyk. Dzięki temu rozwiązaniu system uwzględnia specyficzne potrzeby rodzin, dla których podjęcie pracy w pełnym wymiarze godzin jest praktycznie niemożliwe.

Nowy system elektronicznej obsługi świadczeń 800 plus dla cudzoziemców w Polsce

Projekt ustawy, przygotowywany od grudnia 2024 r., wymagał szerokiej integracji danych ZUS, NFZ i Straży Granicznej. Od 1 lutego 2026 roku wejdzie w życie nowy system elektronicznej obsługi świadczeń dla uchodźców z Ukrainy.

Wnioski będą składane ponownie i będą wymagały podania miejsca nauki dzieci oraz statusu zawodowego wnioskodawcy. System będzie rozpatrywał wnioski na bieżąco, tak aby wypłaty świadczeń przebiegały bez opóźnień.

– Nie czekamy do czerwca. System da się uruchomić wcześniej i zapewnić ciągłość wypłat – wyjaśnił Duszczyk. Nowy system ma też zwiększyć transparentność danych oraz ograniczyć możliwość nadużyć w pobieraniu świadczeń.

Przewidywane skutki nowych zasad 800 plus. Ilu cudzoziemców straci świadczenie i dlaczego?

MSWiA przewiduje, że część osób nie złoży ponownie wniosku lub nie spełni nowych wymagań. Szacowana redukcja liczby świadczeń wyniesie około 10 proc. w pierwszym okresie obowiązywania przepisów, a w kolejnych miesiącach liczba ta będzie prawdopodobnie spadać. W praktyce oznacza to, że już na starcie część cudzoziemców utraci prawo do świadczenia, a system stopniowo „oczyszcza” grupę beneficjentów z osób nieaktywnych zawodowo.

Harmonogram wprowadzenia zmian w 800 plus. Co trzeba wiedzieć przed 1 lutego 2026?

Projekt został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i przekazany do Rady Ministrów, a następnie trafi do Sejmu. MSWiA liczy, że parlament zajmie się nim jeszcze podczas najbliższego posiedzenia.

Do 31 stycznia 2026 r. obowiązują dotychczasowe zasady wypłat świadczeń. W tym czasie planowana jest kampania informacyjna dla beneficjentów, aby zapewnić płynne przejście do nowego systemu. – Chcemy, aby system był jasny i działał w praktyce od pierwszego dnia – podkreślił Duszczyk.

Działanie nowych zasad 800 plus na przykładzie samotnej matki z Ukrainy

Anna, samotna matka dwójki dzieci z Ukrainy, pracuje na pół etatu i osiąga 50 proc. minimalnego wynagrodzenia. W lutym 2026 r. spełnia warunki aktywności zawodowej, więc ZUS wypłaca jej świadczenie 800 plus. W marcu, z powodu choroby, nie pracuje – automatycznie świadczenie zostaje wstrzymane. Jeśli jedno z jej dzieci ma orzeczenie o niepełnosprawności, świadczenie będzie wypłacane nawet w miesiącach przerwy w pracy.

