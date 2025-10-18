REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Ten mało znany dodatek do emerytury wynosi obecnie 348,22 zł miesięcznie. Czy trzeba złożyć wniosek?

Ten mało znany dodatek do emerytury wynosi obecnie 348,22 zł miesięcznie. Czy trzeba złożyć wniosek?

18 października 2025, 10:30
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka, emerytura, dodatek do emerytury
Ten mało znany dodatek do emerytury wynosi obecnie 348,22 zł miesięcznie. Czy trzeba złożyć wniosek?
PawelKacperek
shutterstock

Dodatki do emerytury to dodatkowe wsparcie finansowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z nich jest dodatek dla przymusowo zatrudnianych. Ile wynosi w 2025 roku? Kto może się ubiegać? Oto szczegóły.

Kto może skorzystać z dodatku dla przymusowo zatrudnianych?

Ze świadczenia mogą skorzystać osoby, które w latach 1949-1959 pracowały przymusowo w kopalniach węgla, zakładach rud uranowych lub kamieniołomach. Ponadto możesz ubiegać się o to świadczenie jeśli jesteś żołnierzem z poboru w 1949 roku wcielonym do ponadkontyngentowych brygad "Służby Polsce" i zostałeś przymusowo  zatrudniony w kopalniach węgla i kamieniołomach, a także jeśli jesteś żołnierzem przymusowo zatrudnionym w batalionach budowlanych w latach 1949–1959.

Wniosek o dodatek dla przymusowo zatrudnianych

Tak, konieczne jest złożenie wniosku. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień (właściwej według miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek). Komenda musi potwierdzić rodzaj i okres wykonywanego przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej.

Wypłacanie dodatku dla przymusowo zatrudnianych

Świadczenie wypłacane jest:

  • emerytom i rencistom – co miesiąc z emeryturą lub rentą,
  • uprawnionym do emerytury lub renty, której wypłatę zawieszono – co kwartał (w trzecim miesiącu kwartału).

Świadczenie jest przyznawane niezależnie od czasu trwania przymusowego zatrudnienia, w wysokości równoważnej dodatkowi kombatanckiemu. Kwota świadczenia pieniężnego zostaje podwyższona zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadza się waloryzację.

Ile wynosi dodatek dla przymusowo zatrudnianych?

Od 1 marca 2025 roku dodatek dla przymusowo zatrudnianych wynosi 348,22 zł miesięcznie.

Co z innymi dodatkami?

Zgodnie z informacjami na stronie zus.pl, jeżeli osoba jednocześnie ma ustalone prawo do świadczenia pieniężnego dla byłych żołnierzy  przymusowo zatrudnianych oraz do:

  • dodatku kombatanckiego lub świadczenia przysługującego w wysokości tego dodatku,
  • dodatku określonego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • dodatku za tajne nauczanie,
  • świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych,

to przysługuje jej tylko jedno z tych świadczeń lub jeden z dodatków – wyższe lub wybrane.

Dodatek dla przymusowo zatrudnianych - podsumowanie najważniejszych informacji

W 2025 roku świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych wynosi 348,22 zł miesięcznie. Przysługuje ono żołnierzom zastępczej służby wojskowej, którzy w latach 1949–1959 byli przymusowo zatrudnieni w kopalniach węgla, kamieniołomach lub zakładach wzbogacania rud uranu, żołnierzom przymusowo zatrudnianym w batalionach budowlanych oraz żołnierzom wcielonym do ponadkontyngentowych brygad "Służby Polsce", którzy pracowali w tych zakładach. Świadczenie to jest wypłacane emerytom i rencistom wraz z ich świadczeniami miesięcznie lub kwartalnie, w przypadku zawieszenia prawa do emerytury lub renty. Kwota świadczenia odpowiada wysokości dodatku kombatanckiego, który również wynosi 348,22 zł od 1 marca 2025 roku. Zasiłek ten przysługuje bez względu na czas trwania przymusowego zatrudnienia.

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Infor.pl
