Seniorzy, którzy ukończyli 65. roku życia, mają szansę otrzymać dodatkowe świadczenia do emerytury. Niektóre z nich otrzymają z automatu, a inne z kolei wymagają złożenia wniosku lub spełnienia dodatkowych warunków. Jakich? Ile wynoszą te dodatki w 2025 roku? Oto szczegóły.

Osoby po 65. roku życia mogą ubiegać się o te 7 dodatków do emerytury. Jakie warunki muszą spełnić? Jakie to kwoty w 2025 roku?

W 2025 roku emeryci mogą liczyć na kilka istotnych dodatków do emerytury:

13. emerytura : To świadczenie w wysokości 1884,61 zł brutto, które zostało już wypłacone w kwietniu. Przysługuje wszystkim emerytom, niezależnie od wieku czy wysokości podstawowej emerytury. Jest to dodatek stały, nie musisz o niego wnioskować.

: To świadczenie w wysokości 1884,61 zł brutto, które zostało już wypłacone w kwietniu. Przysługuje wszystkim emerytom, niezależnie od wieku czy wysokości podstawowej emerytury. Jest to dodatek stały, nie musisz o niego wnioskować. 14. emerytura: wypłata nastąpi we wrześniu 2025 roku. Kwota "czternastki" zależy od wysokości twojej podstawowej emerytury i renty. Obowiązuje tu zasada "złotówka za złotówkę": jeśli twoja emerytura przekracza 2900 zł, kwota "czternastki" zostanie pomniejszona o każdą złotówkę powyżej tego limitu. Jeśli dodatek wyniesie mniej niż 50 zł, nie zostanie wypłacony, co oznacza, że osoby z emeryturą powyżej 4734,61 zł nie otrzymają "czternastki".

Inne ważne dodatki do emerytury po 65. roku życia

Oprócz "trzynastki" i "czternastki" po 65. roku życia możesz ubiegać się o następujące świadczenia:

Darmowe leki : Osoby po 65. roku życia mogą korzystać z bezpłatnych leków z wyznaczonej listy. Lista obejmuje leki na najczęstsze dolegliwości seniorów, takie jak nadciśnienie, cukrzyca czy bóle. Warto sprawdzić wykaz, aby dowiedzieć się, które z twoich lekarstw są refundowane.

: Osoby po 65. roku życia mogą korzystać z bezpłatnych leków z wyznaczonej listy. Lista obejmuje leki na najczęstsze dolegliwości seniorów, takie jak nadciśnienie, cukrzyca czy bóle. Warto sprawdzić wykaz, aby dowiedzieć się, które z twoich lekarstw są refundowane. Dodatek pielęgnacyjny : Przysługuje kobietom po 60. roku życia i mężczyznom po 65. roku życia, którzy uzyskali orzeczenie lekarza ZUS o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Co ważne, osoby po 75. roku życia otrzymują ten dodatek automatycznie, bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. W 2025 roku wynosi on 348,31 zł.

: Przysługuje kobietom po 60. roku życia i mężczyznom po 65. roku życia, którzy uzyskali orzeczenie lekarza ZUS o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Co ważne, osoby po 75. roku życia otrzymują ten dodatek automatycznie, bez konieczności spełniania dodatkowych warunków. W 2025 roku wynosi on 348,31 zł. Ryczałt energetyczny : Jest przeznaczony dla kombatantów, osób represjonowanych oraz wdów/wdowców po nich. W 2025 roku jego kwota to 312,71 zł miesięcznie. Wniosek można złożyć w ZUS lub online.

: Jest przeznaczony dla kombatantów, osób represjonowanych oraz wdów/wdowców po nich. W 2025 roku jego kwota to 312,71 zł miesięcznie. Wniosek można złożyć w ZUS lub online. Świadczenie Mama 4+ : To wsparcie dla matek (lub ojców), którzy wychowali co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie podjęli pracy lub nie nabyli prawa do emerytury. Jeśli rodzic nie ma prawa do emerytury, świadczenie uzupełniające wynosi 1878,91 zł brutto miesięcznie i jest corocznie waloryzowane.

: To wsparcie dla matek (lub ojców), którzy wychowali co najmniej czworo dzieci i z tego powodu nie podjęli pracy lub nie nabyli prawa do emerytury. Jeśli rodzic nie ma prawa do emerytury, świadczenie uzupełniające wynosi 1878,91 zł brutto miesięcznie i jest corocznie waloryzowane. Świadczenie dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych: Wynosi 348,22 zł i jest corocznie waloryzowane. Przysługuje osobom, które były przymusowo zatrudnione w latach 1949–1959 w specyficznych warunkach, np. w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach uranowych czy batalionach budowlanych.

13. emerytura w 2025 roku

W 2025 roku 13. emerytura wynosi 1878,91 zł brutto, co po potrąceniach daje około 1709,81 zł netto (kwota na rękę). Ta dodatkowa, roczna wypłata jest przyznawana automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Wysokość 13. emerytury odpowiada kwocie najniższej emerytury po waloryzacji, która od 1 marca 2025 roku wynosi właśnie 1878,91 zł brutto. Wypłata następuje zazwyczaj w kwietniu, a emeryci i renciści pokryci nią to m.in. osoby pobierające świadczenia z ZUS, KRUS, mundurowe oraz renty rodzinne czy socjalne.

Dla osób z emeryturą do 2500 zł brutto netto 13. emerytura to około 1558,83 zł, dla osób z wyższymi dochodami około 1484,34 zł netto. Nie przysługuje ona osobom, które nie mają na dzień wypłaty prawa do podstawowego świadczenia lub przebywają za granicą i nie podlegają polskiemu systemowi ubezpieczeń. 13. emerytura w 2025 roku jest więc realną pomocą finansową, waloryzowaną corocznie, aby wspierać seniorów i poprawiać ich sytuację materialną

14. emerytura w 2025 roku

Czternasta emerytura w 2025 roku to dodatkowe świadczenie, które zostanie wypłacone we wrześniu. Jej wysokość maksymalna wynosi 1878,91 zł brutto, co daje około 1580–1709 zł netto, w zależności od indywidualnej sytuacji podatkowej świadczeniobiorcy. Pełną kwotę otrzymają osoby, których miesięczna emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto. Osoby z wyższymi świadczeniami mają ją zmniejszaną w systemie "złotówka za złotówkę", czyli o każdy 1 zł przekraczający próg 2900 zł brutto 14. emerytura jest pomniejszana o 1 zł.

Na przykład senior z emeryturą 3500 zł brutto otrzyma około 1010,81 zł netto 14. emerytury, a osoby z emeryturą powyżej około 4800 zł brutto mogą jej nie otrzymać, chyba że spełniają dodatkowe warunki, jak orzeczenie o niepełnosprawności.

Wypłata czternastek odbywa się równocześnie z terminami wypłat standardowych emerytur i rent przypadającymi we wrześniu, m.in. 1, 5, 6, 10, 15, 20 albo 25 września. Uprawnieni do 14. emerytury są m.in. emeryci i renciści z ZUS, KRUS, mundurowych funduszy emerytalnych, a także osoby pobierające świadczenia takie jak renta socjalna, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne czy świadczenie mama 4+.

Bezpłatne leki dla seniorów 65+

W 2025 roku seniorzy powyżej 65 lat mają prawo do bezpłatnych leków w aptekach na podstawie recepty. Od 1 stycznia 2025 roku obowiązuje nowa lista refundacyjna leków, na której znajduje się około 3662 pozycji leków dostępnych bezpłatnie dla seniorów pod warunkiem, że lek jest przepisany na rozpoznane schorzenie objęte refundacją. Program ten obejmuje szeroki zakres leków, w tym m.in. leki na choroby układu krążenia, cukrzycę, nadciśnienie, choroby dróg oddechowych, leki przeciwbakteryjne, przeciwbólowe oraz szczepionki, jak np. przeciw wirusowi RSV czy półpaścowi. Receptę na darmowe leki może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, specjalista lub uprawniona pielęgniarka. Lista jest aktualizowana co kwartał, a dzięki nowym regulacjom seniorzy mają łatwiejszy dostęp do potrzebnych leków, również na recepty S, bez konieczności częstych wizyt u lekarza. Szczegółową listę leków i informacje można znaleźć na stronach Ministerstwa Zdrowia lub w systemie Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz aplikacji mojeIKP.

Dodatek pielęgnacyjny w 2025 roku to świadczenie przyznawane osobom, które mają prawo do emerytury lub renty i są całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo ukończyły 75. rok życia. Od 1 marca 2025 roku dodatek pielęgnacyjny będzie wynosił 348,22 zł miesięcznie, co stanowi podwyżkę o 18,15 zł względem poprzedniego okresu. Dla inwalidów wojennych całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji dodatek ten wyniesie 522,33 zł.

Dodatek jest wolny od podatku dochodowego oraz nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej. Osoby powyżej 75 roku życia mają prawo do dodatku automatycznie, natomiast osoby młodsze muszą złożyć wniosek do ZUS. Jednak dodatek nie przysługuje osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczo-leczniczych, z pewnymi wyjątkami. Dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany wraz z emeryturą lub rentą w terminach określonych przez ZUS i nie można jednocześnie pobierać zasiłku pielęgnacyjnego z systemu pomocy społecznej, które są odrębnymi świadczeniami.

Ryczałt energetyczny 2025

Ryczałt energetyczny w 2025 roku wynosi 312,71 zł miesięcznie i jest wypłacany wraz z emeryturą lub rentą. To wsparcie finansowe przysługuje określonym grupom osób, przede wszystkim kombatantom, ofiarom represji wojennych i powojennych, żołnierzom przymusowo zatrudnianym w ramach zastępczej służby wojskowej oraz wdowom i wdowcom po tych osobach pobierającym rentę rodzinną. Ważne jest, że przyznanie ryczałtu nie zależy od dochodów beneficjenta i jest świadczeniem wolnym od podatku. Wniosek o przyznanie ryczałtu można złożyć do ZUS, a świadczenie to ma na celu częściowe wsparcie w pokryciu rosnących kosztów energii elektrycznej i ogrzewania.

Świadczenie Mama 4 plus 2025

Świadczenie "Mama 4 plus" w 2025 roku, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające, przysługuje matkom lub ojcom, którzy wychowali co najmniej 4 dzieci i nie pobierają emerytury ani renty. Wysokość tego świadczenia od 1 marca 2025 roku wynosi równowartość najniższej emerytury, czyli około 1 878,91 zł miesięcznie. Jeśli osoba uprawniona pobiera emeryturę lub rentę niższą niż najniższa emerytura, świadczenie stanowi dopełnienie do tej najniższej kwoty. Świadczenie podlega corocznej waloryzacji i jest formą wsparcia dla seniorów wielodzietnych rodziców.

Świadczenie dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych

W 2025 roku świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych wynosi 348,22 zł miesięcznie. Przysługuje ono osobom, które w latach 1949–1959 były żołnierzami zastępczej służby wojskowej i były przymusowo zatrudniane na przykład w kopalniach węgla, kamieniołomach lub zakładach wzbogacania rud uranu, a także żołnierzom wcielonym do ponadkontyngentowych brygad „Służby Polsce” czy żołnierzom przymusowo zatrudnianym w batalionach budowlanych. Aby otrzymać świadczenie, trzeba złożyć wniosek do ZUS wraz z zaświadczeniem potwierdzającym okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia wydanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień. Świadczenie ma charakter rekompensaty za przymusową pracę i jest wypłacane niezależnie od długości zatrudnienia.