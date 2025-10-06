W 2026 r. znowu wzrosną opłaty dla kierowców, niektóre nawet o 300% – podwyżki za badanie na stacjach diagnostycznych to był dopiero początek, rząd już szykuje kolejne

Nie tak dawno wzrosły opłaty na stacjach diagnostycznych za badania techniczne pojazdów mechanicznych. W przypadku samochodów osobowych podwyżka nastąpiła z kwoty 98 zł do 149 zł, a więc aż o ok. 50%. To jednak dopiero początek podwyżek dla kierowców – w I połowie 2026 r. planowane są podwyżki opłat związanych z rejestracją pojazdów i prawami jazdy. Jedna z opłat wzrośnie nawet o 300%. W jakich przypadkach trzeba będzie głębiej sięgnąć do kieszeni?

rozwiń >

Ile zapłacimy za wydanie prawa jazdy?

Obecna stawka opłaty za wydanie prawa jazdy wynosi 100 zł. Nowa stawka ma wynosić 115,50 zł. Zmiana ta będzie dotyczyła wszystkich wnioskujących o wydanie dokumentu prawa jazdy – czy to po zdanym egzaminie państwowym w związku z nabyciem nowych uprawnień, czy też w związku z koniecznością wymiany tzw. bezterminowego prawa jazdy, co następować ma w założeniu systematycznie do 2033 r. Warto także odnotować, że wzrosnąć ma również opłata za wydanie prawa jazdy międzynarodowego z obecnych 35 zł do 40,50 zł.

Co z opłatą za wydanie dowodu rejestracyjnego?

Ta opłata również jest zaplanowana do podwyższenia. Obecnie za wydanie dowodu rejestracyjnego uiszcza się opłatę w kwocie 54 zł. Nowa stawka opłaty ma zaś wynieść 62,50 zł. Ustawodawca nie zapomniał też o tzw. opłacie za miękki dowód, to jest za wydanie pozwolenia czasowego, to jest dokumentu zastępującego dowód rejestracyjny, na podstawie którego możemy tymczasowo poruszać się zarejestrowanym pojazdem, dopóki Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych nie wytworzy już właściwego dowodu rejestracyjnego. Opłata za wydanie pozwolenia czasowego wynosi obecnie 13,50 zł, a wzrosnąć ma do 16 zł.

Czy wzrosną opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych?

Odpowiedź na powyższe pytanie również jest twierdząca – w 2026 r. mają wzrosnąć opłaty także za wydanie tablic rejestracyjnych. Przy czym należy mieć na uwadze że opłaty za wydanie tablic rejestracyjnych są odmienne w przypadku motocykli i motorowerów ze względów konstrukcyjnych i przewidzianego miejsca wyłącznie na jedną tablicę rejestracyjną, o innych wymiarach. I tak w przypadku motocykli aktualna stawka za wydanie tablicy rejestracyjnej wynosząca 40 zł zostanie podniesiona do 46,50 zł, zaś w przypadku motorowerów – z aktualnych 30 zł do 35 zł.

W przypadku zwykłych tablic rejestracyjnych (co dotyczy innych pojazdów niż wyżej wymienione motocykle i motorowery), opłata za ich wydanie ma wzrosnąć z obecnych 80 zł do 92,50 zł.

Co w przypadku zindywidualizowanych tablic rejestracyjnych? Warto się spieszyć!

W Polsce możliwe jest złożenie wniosku o tzw. indywidualne tablice rejestracyjne, gdzie oczywiście w ramach narzuconych przepisami, możliwe jest jednak uzyskanie spersonalizowanych tablic rejestracyjnych. Tutaj szykuje się największa podwyżka. Aktualnie za wydanie indywidualnych tablic rejestracyjnych opłata wynosi jeszcze 1.000,00 zł, natomiast po planowanej podwyżce ma ona wynosić 3.000,00 zł. Jeżeli więc ktoś planuje uzyskać takie tablice dla swojego pojazdu, zauważalnie taniej będzie to zrobić jeszcze na aktualnych warunkach – oszczędzić można aż 2.000,00 zł względem planowanej podwyżki!

Nie zostanie zachowana nawet opłata legalizacyjna

Planowane podwyżki mają dotknąć nawet opłaty legalizacyjnej. To opłata wiążąca się z wydaniem tablicy rejestracyjnej z naklejonymi hologramami poświadczającymi jej autentyczność i legalność. Aktualna stawka opłaty legalizacyjnej wynosi 12,50 zł za komplet naklejek, a po podwyżce ma to być 14,50 zł.

Co w przypadku zagubienia tablicy i opłaty za wydanie wtórnika?

Ustawodawca nie zapomniał w swoich planach podwyżek także o opłacie za wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej. Wtórnik wydaje się m. in. w przypadkach, kiedy tablica rejestracyjna zaginęła, stała się nieczytelna itp., ale nie ma potrzeby przerejestrowania pojazdu, a jedynie zachodzi potrzeba otrzymania nowego egzemplarza tablicy rejestracyjnej już raz wydanej, o tym samym numerze. Aktualnie opłata ta wynosi jeszcze 50% zwykłej opłaty za wydanie tablicy, jednakże podwyżka ma ustalić na poziomie 100%.

Wzrost płacy minimalnej a kary za brak OC

Trzeba jeszcze pamiętać, że kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych (tzw. OC) są powiązane z wysokością minimalnego wynagrodzenia a to również wzrośnie od 1 stycznia 2026 r. Dlatego też warto mieć w pamięci, aby nie zagapić się z terminem ubezpieczenia OC posiadanego pojazdu oraz terminowo opłacać składkę. Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2026 r. wynosi będzie 4.806,00 zł brutto, co oznacza w przypadku samochodów osobowych, że kara za brak OC wyniesie w 2026 r.:

1.920,00 zł (aktualnie 1.870,00 zł) – w przypadku braku OC od jednego do trzech dni;

4.810,00 (aktualnie 4.670,00 zł) – w przypadku braku OC od czterech do 14 dni;

9.610,00 zł (aktualnie 9.330,00 zł) – w przypadku braku OC powyżej 14 dni.

Warto odnotować, że powyższe stawki kar dotyczą samochodów osobowych natomiast w przypadku samochodów ciężarowych, autobusów, ciągników samochodowych, są one o ok. połowę wyższe, zaś w przypadku pozostałych pojazdów (np. motocykle) – o ok. 5/6 niższe.

Dotychczasowe podwyżki za badania techniczne na stacjach diagnostycznych

Na wstępie artykułu wspomniano o podwyżkach, jakie miały miejsce co do opłat za badania techniczne pojazdów na stacjach diagnostycznych we wrześniu 2025 r. I tak warto przypomnieć, że opłaty te wzrosły w następujący sposób: