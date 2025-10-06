REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Pomoc Społeczna » Zasiłki » MOPS od 10 lat nie stosują wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Bo wojewoda zabierze im pieniądze

MOPS od 10 lat nie stosują wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Bo wojewoda zabierze im pieniądze

06 października 2025, 21:56
[Data aktualizacji 06 października 2025, 21:56]
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
MOPS i sąd: Świadczenie pielęgnacyjne za nieufność osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny)
MOPS i sąd: Świadczenie pielęgnacyjne za nieufność osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny)
Shutterstock

Nieufność staruszki z demencją (osoba niepełnosprawna, stopień znaczny) jest dodatkowym argumentem dla przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Bo staruszka ufa tylko swojej córce. I nie może wykonywać czynności opiekuńczych nikt inny. To ciekawostka z omówionego w artykule wyroku sądu. Wyrok ten pokazuje jednak stały problem z MOPS - urzędnicy wiedzą o tym, że nie ma limitu wieku (18 lat dla osoby nieuczącej się) przy świadczeniu pielęgnacyjnym (jako data powstania niepełnosprawności. Ale wciąż ten limit stosują. To karygodne. Bo wynika to w mojej ocenie z obawy, że wojewoda odbierze gminom pieniądze na świadczenie pielęgnacyjne albo RIO zarzucą gminie naruszenie zasad gospodarki środkami publicznymi - bo przepisy wciąż mówią o limicie 18 lat, a to że limit nie obowiązuje wynika z wyroku TK, którego Sejm nigdy nie przełożył na nowelizację przepisów

III SA/Kr 2306/24 - Wyrok WSA w Krakowie, Data orzeczenia 2025-08-21. Link do wyroku

Czytamy w uzasadnieniu wyroku - "z wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. K 38/13 wynika, że z art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych nie można wywodzić nomy warunkującej przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego datą powstania niepełnosprawności osoby objętej opieką, skoro tak sformułowany warunek został uznany za niekonstytucyjny."

Przykład

Staruszka ma 91 lat. Jej opiekun (córka) od kilku lat stara się o stare świadczenie pielęgnacyjne. MOPS odmawia bo niepełnosprawność (m.in. demencja) powstała 10 lat temu (w wieku 80 lat).

Sąd miażdży MOPS na okoliczność odmowy świadczenia pielęgnacyjnego

W sprawie III SA/Kr 2306/24 mamy klasykę, czyli MOPS odmawia przyznania świadczenia pielęgnacyjnego pomimo tego, że jego argumenty są wprost sprzeczne z z setkami wyroków WSA i NSA.

Przykład

MOPS (albo SKO) - Zdaniem Kolegium, nie kwestionując faktu sprawowania opieki nad matką przez skarżącą i istnienia potrzeby takiej opieki, brak jest podstaw do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z uwagi na istnienie trójki rodzeństwa skarżącej. Organ wskazał, że rodzeństwo skarżącej jest zobowiązane alimentacyjnie względem matki i nie wykazano istnienia przeszkód aby w ramach obowiązku alimentacyjnego współdzieliło ze skarżącą opiekę nad matką z sposób fizyczny lub finansowy, aby umożliwić skarżącej podjęcie zatrudnienia choćby w częściowym wymiarze czasu pracy.

Sądy (zarówno WSA jak i NSA) - To, że córka opiekująca się matką, ma rodzeństwo (nie pomagające matce), nie ma prawnego znaczenia - należy się córce stare świadczenie pielęgnacyjne.

Przykład

MOPS - staruszka nie ma stwierdzonej niepełnosprawności przed 18 rokiem życia.

Sądy - zgodnie z orzeczeniem TK wiek powstania niepełnosprawności nie ma znaczenia.

Stanowisko sądu:

" (...) słuszne jest stanowisko Kolegium, zgodnie z którym, w obecnej sytuacji prawnej nie jest dopuszczalne oparcie decyzji odmawiającej przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie tej części przepisu art. 17 ust. 1b cyt. ustawy, której niekonstytucyjność stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt K 38/13. W wyroku tym wskazano bowiem, że art. 17 ust. 1b cyt. ustawy w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji. Tym samym w stosunku do opiekunów tych dorosłych osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność powstała później niż w okresach wskazanych w ust. 1b pkt 1 i 2 cyt. ustawy, kryterium momentu powstania niepełnosprawności, jako uniemożliwiające uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego, utraciło przymiot konstytucyjności. W odniesieniu do tych osób oceny spełnienia przesłanek niezbędnych dla przyznania świadczenia pielęgnacyjnego trzeba dokonywać zatem z pominięciem tego kryterium. Wobec powyższego, Kolegium prawidłowo uznało, że brak było podstaw do odmowy przyznania skarżącej wnioskowanego świadczenia pielęgnacyjnego tylko z tego powodu, że nie został spełniony warunek z art. 17 ust. 1b cyt. ustawy."

Nieufność osoby niepełnosprawnej jako przesłanka potwierdzająca konieczność opieki przez córkę nad niepełnosprawną matką

Tak czytamy w ocenie Sądu:

Przykład

W specyfice schorzeń matki będącej osobą niepełnosprawną, dla stwierdzenia ciągłego charakteru opieki świadczonej przez skarżącą, istotne jest również to, że matka jest nieufna względem obcych osób. To sprawia, że osoba niepełnosprawna jest w rzeczywistości ograniczona w możliwości skorzystania z ewentualnego wsparcia innych osób w opiece nad matką.

Sąd wskazał inne przesłanki:

Ważne

(...) podeszły wiek osoby niepełnosprawnej (stopień znaczny) i jej stan zdrowia, a także zakres opieki jakiej wymaga i jaką świadczy jej skarżąca wskazuje, że charakter sprawowanej opieki wypełnia przesłankę określoną w art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Niepełnosprawność ruchowa matki rodzi realne ryzyko upadku stąd istnieje potrzeba stałej obecności przy matce. Na taką potrzebę wskazuje również demencja matki oraz brak możliwości samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego. Przykładowo matka skarżącej jest przez skarżącą karmiona.

Zasiłek pielęgnacyjny a specjalny zasiłek opiekuńczy. MOPS odpowiada na pytanie sądu

Ciekawym elementem wyroku jest to, że sąd podjął wątpliwości co do prawidłowego ustalenia stanu faktycznego sprawy, w zakresie okoliczności pobierania przez skarżącą specjalnego zasiłku opiekuńczego na matkę. W toku postepowania sądowego wątpliwości te zostały rozwiane. W piśmie z 22 lipca 2025 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu, w odpowiedzi na wezwanie Sądu wskazał, że skarżąca nigdy nie pobierała specjalnego zasiłku opiekuńczego na matkę (k. 40 a.s.). Tym samym wykluczono istnienie negatywnej przesłanki przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

Przykład

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy nabyli prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej do 31 grudnia 2023 r. będą otrzymywać świadczenie na dotychczasowych zasadach tj. obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r.

Osoby te zachowują prawo do świadczenia również w przypadku, gdy osobie, nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach określonych w zdaniu poprzednim jest złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności.

Osoby, które otrzymują świadczenia opiekuńcze na starych" zasadach, nie mogą podjąć zatrudnienia, ani otrzymywać świadczeń emerytalnych lub rentowych. Mogą natomiast wybrać czy pozostają przy świadczeniach opiekuńczych według starych zasad czy przechodzą na nowy system obowiązujący od stycznia 2024 r.

Źródło: INFOR
Prawo
