Ten mało znany dodatek do emerytury wzrósł w tym roku do 348,22 zł miesięcznie. Trzeba złożyć wniosek

Dodatki do emerytury to dodatkowe wsparcie finansowe wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z nich jest dodatek dla przymusowo zatrudnianych. Ile wynosi w 2025 roku? Kto może się ubiegać? Oto szczegóły.

rozwiń >

Kto może skorzystać z dodatku dla przymusowo zatrudnianych?

Ze świadczenia mogą skorzystać osoby, które w latach 1949-1959 pracowały przymusowo w kopalniach węgla, zakładach rud uranowych lub kamieniołomach. Ponadto możesz ubiegać się o to świadczenie jeśli jesteś żołnierzem z poboru w 1949 roku wcielonym do ponadkontyngentowych brygad "Służby Polsce" i zostałeś przymusowo zatrudniony w kopalniach węgla i kamieniołomach, a także jeśli jesteś żołnierzem przymusowo zatrudnionym w batalionach budowlanych w latach 1949–1959.

REKLAMA

REKLAMA

Tak, konieczne jest złożenie wniosku. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień (właściwej według miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek). Komenda musi potwierdzić rodzaj i okres wykonywanego przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej.

Wypłacanie dodatku dla przymusowo zatrudnianych

Świadczenie wypłacane jest:

emerytom i rencistom – co miesiąc z emeryturą lub rentą,

– co miesiąc z emeryturą lub rentą, uprawnionym do emerytury lub renty, której wypłatę zawieszono – co kwartał (w trzecim miesiącu kwartału).

Świadczenie jest przyznawane niezależnie od czasu trwania przymusowego zatrudnienia, w wysokości równoważnej dodatkowi kombatanckiemu. Kwota świadczenia pieniężnego zostaje podwyższona zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym przeprowadza się waloryzację.

REKLAMA

Od 1 marca 2025 roku dodatek dla przymusowo zatrudnianych wynosi 348,22 zł miesięcznie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co z innymi dodatkami?

Zgodnie z informacjami na stronie zus.pl, jeżeli osoba jednocześnie ma ustalone prawo do świadczenia pieniężnego dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych oraz do:

dodatku kombatanckiego lub świadczenia przysługującego w wysokości tego dodatku,

dodatku określonego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

dodatku za tajne nauczanie,

świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych,

to przysługuje jej tylko jedno z tych świadczeń lub jeden z dodatków – wyższe lub wybrane.

W 2025 roku świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy przymusowo zatrudnianych wynosi 348,22 zł miesięcznie. Przysługuje ono żołnierzom zastępczej służby wojskowej, którzy w latach 1949–1959 byli przymusowo zatrudnieni w kopalniach węgla, kamieniołomach lub zakładach wzbogacania rud uranu, żołnierzom przymusowo zatrudnianym w batalionach budowlanych oraz żołnierzom wcielonym do ponadkontyngentowych brygad "Służby Polsce", którzy pracowali w tych zakładach. Świadczenie to jest wypłacane emerytom i rencistom wraz z ich świadczeniami miesięcznie lub kwartalnie, w przypadku zawieszenia prawa do emerytury lub renty. Kwota świadczenia odpowiada wysokości dodatku kombatanckiego, który również wynosi 348,22 zł od 1 marca 2025 roku. Zasiłek ten przysługuje bez względu na czas trwania przymusowego zatrudnienia.