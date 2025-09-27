Nowe 500 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł [Prezydent zdecydował, że podpisze ustawę]

Seniorzy, którzy otrzymują świadczenie emerytalno-rentowe na poziomie nie wyższym niż 3 272,69 zł netto miesięcznie (a ci którzy współdzielą gospodarstwo domowe z innymi osobami – których dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza 2 454,52 zł) – jeszcze w 2025 r. mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci co najmniej 500 zł, jeżeli korzystają z ciepła systemowego i ponoszą koszty ogrzewania powyżej 170 zł/GJ netto. Mowa o tzw. bonie ciepłowniczym, wprowadzanym przez rząd ustawą o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej, która oczekuje już na biurku Prezydenta na jego podpis. W dniu 26 września 2025 r. Prezydent zapowiedział, że podpisze ww. ustawę.

Nowe 500 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł, czyli bon ciepłowniczy – od czego uzależnione będzie przysługiwanie świadczenia?

Bon ciepłowniczy, to nowe świadczenie, którego celem jest wsparcie dotyczące rachunków za ogrzewanie dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. Przysługiwanie świadczenia uzależnione będzie od spełniania kryterium dochodowego:

osoby samotne otrzymają świadczenie, jeśli ich miesięczny dochód nie przekroczy 3 272,69 zł netto ,

otrzymają świadczenie, jeśli ich , w przypadku gospodarstw wieloosobowych – będzie to natomiast 2 454,52 zł netto na osobę.

Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie świadczenia, pod uwagę brany będzie dochód za 2024 r. – w przypadku wniosku o bon ciepłowniczy za 2025 r. i odpowiednio dochód za 2025 r. – w przypadku wniosku o bon ciepłowniczy za 2026 r.

Ważne Samotni seniorzy, będą zatem mogli ubiegać się o przyznanie bonu ciepłowniczego, jeżeli otrzymują świadczenie emerytalno-rentowe na poziomie nieprzekraczającym ww. kwoty 3 272,69 zł netto, a ci którzy współdzielą gospodarstwo domowe z innymi osobami – których dochód na osobę w rodzinie, nie przekracza 2 454,52 zł. Warunkiem otrzymania bonu ciepłowniczego będzie także korzystanie z ciepła systemowego oraz ponoszenie kosztów ogrzewania powyżej 170 zł/GJ netto.

Jak wynika z uzasadnienia ustawy, która ma wprowadzić bon ciepłowniczy – świadczenie to ma przysługiwać najuboższym gospodarstwom domowym, które w największym stopniu odczuwają wzrost rachunków za ciepło. Z uwagi na obowiązywanie mechanizmu zamrożenia cen energii elektrycznej tylko do końca roku 2025 – „powrót do cen rynkowych [red.: w zakresie rachunków za energię elektryczną; wraz z początkiem 2026 r.] może być znacząco obciążający dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach. W konsekwencji zasadne jest wprowadzenie nowych przepisów wdrażających mechanizm osłonowy w postaci bonu ciepłowniczego (...). Szereg rozwiązań zawartych w projektowanej ustawie jest wzorowanych na sprawdzonych rozwiązaniach zawartych w ustawie z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.” – wyjaśnia Ministerstwo Energii.

Nowe 500 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł, czyli bon ciepłowniczy – w jakiej kwocie będzie przysługiwało świadczenie?

Wysokość bonu ciepłowniczego będzie uzależniona od cen ciepła. W drugiej połowie 2025 roku, będzie to jednorazowa wypłata kwoty:

500 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 170 zł/GJ netto i nie wyższych niż 200 zł/GJ netto ,

– w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania i , 1 000 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 200 zł/GJ netto i nie wyższych niż 230 zł/GJ netto lub odpowiednio

– w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania i lub odpowiednio 1 750 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 230 zł/GJ netto.

a w 2026 roku jednorazowa wypłata kwoty:

1 000 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 170 zł/GJ netto i nie wyższych niż 200 zł/GJ netto ,

– w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania i , 2 000 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 200 zł/GJ netto i nie wyższych niż 230 zł/GJ netto lub odpowiednio

– w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania i lub odpowiednio 3 500 zł – w przypadku ponoszenia kosztów ogrzewania powyżej 230 zł/GJ netto.

Z uwagi na fakt, iż jednoskładnikowe ceny netto za ciepło systemowe w Polsce z reguły oscylują bliżej 170 zł/GJ, niż 230 zł/GJ – należy spodziewać się, że większa część uprawnionych do świadczenia, w 2025 r., otrzyma bon ciepłowniczy w kwocie 500 zł (a w 2026 r. w kwocie 1000 zł), a nie 1 750 zł (czy 3 500 zł).

Przy wypłacie świadczenia obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że bon ciepłowniczy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota świadczenia będzie w takim przypadku odpowiednio pomniejszana o kwotę przekroczenia. Jeżeli jednak wyliczona, w powyższy sposób, kwota bonu ciepłowniczego będzie niższa niż 20 zł – świadczenie nie będzie przysługiwać.

Nowe 500 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł, czyli bon ciepłowniczy – w jaki sposób i w jakim terminie będzie można ubiegać się o przyznanie świadczenia?

Wnioski w sprawie bonu ciepłowniczego będzie można składać do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania:

wnioski za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 roku – będą przyjmowane od 3 listopada do 15 grudnia 2025 roku ,

, a wnioski za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku – będą przyjmowane od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku.

Jeżeli wniosek o przyznanie bonu ciepłowniczego nie zostanie złożony w ww. terminach – świadczenie przepadnie.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złoży więcej niż jedna osoba – bon zostanie wypłacony osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza. Pozostałe wnioski zostaną natomiast pozostawione bez rozpoznania.

Nowe 500 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł, czyli bon ciepłowniczy – Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, że podpisze ustawę

Rządowy projekt ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1684) został przegłosowany przez Sejm w dniu 12 września 2025 r., a 17 września br. skierowany do dalszych prac w Senacie, który nie wniósł do niego żadnych poprawek. Ustawa wprowadzająca bon ciepłowniczy, trafiła zatem na biurko Prezydenta Karola Nawrockiego. W dniu 26 września br., podczas briefingu prasowego, Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki poinformował, że Prezydent zdecydował o podpisaniu trzech ustaw, wśród których jest ustawa z dnia 12 września 2025 roku o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej. Po podpisaniu ww. ustawy przez Prezydenta – wejdzie ona w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Nowe 500 plus dla seniorów otrzymujących emeryturę nie wyższą niż 3 272,69 zł, czyli bon ciepłowniczy – to nie jedyne rozwiązanie, w ustawie która trafiła na biurko Prezydenta, mające na celu wsparcie gospodarstw domowych w zakresie rachunków za media

Ustawa z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej, która zakłada wprowadzenie bonu ciepłowniczego, przewiduje również, że do 31 grudnia 2025 r. przedłużony zostaje mechanizm ceny maksymalnej za energię elektryczną dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł/MWh. Jest to niższa cena niż ta, która wynika z zatwierdzonych zmian taryf dla energii elektrycznej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Rozwiązanie to oznacza, że rachunki za prąd dla gospodarstw domowych nie wzrosną do końca 2025 r.

Zamrożenie cen energii elektrycznej do 31 grudnia 2025 r. ma zostać wprowadzone poprzez dodanie do art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023-2025 lit. e w brzmieniu: „Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub wytwarzania energii elektrycznej, zwane dalej „podmiotem uprawnionym”, stosuje cenę maksymalną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, przyłączonymi do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a: wynoszącą 500 zł/MWh w okresie od dnia 1 października 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.”. Na dzień dzisiejszy – mechanizm ceny maksymalnej za energię elektryczną dla gospodarstw domowych był bowiem ustalony do dnia 30 września 2025 r.

W 2026 r. wsparcie odbiorców energii elektrycznej w postaci ustalania maksymalnej ceny (tj. mrożenia cen energii elektrycznej) nie ma już jednak być kontynuowane. Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy (ustalającej maksymalną cenę energii elektrycznej na okres od 1 października do 31 grudnia 2025 r.) – analiza sytuacji na rynku energii elektrycznej wskazuje na zasadność stopniowego odchodzenia od wsparcia odbiorców tej energii. Początkowo zaplanowano, że datą końcową stosowania ceny maksymalnej powinien być 30 września 2025 r., ale – „aby zapewnić pełne poczucie bezpieczeństwa energetycznego gospodarstw domowych” – projekt przewiduje jej zmianę na 31 grudnia 2025 r.

W 2026, jak i 2027 r. nie będzie również przysługiwał tzw. dodatek osłonowy (projekt zakłada wydłużenie zawieszenia jego wypłat z końca roku 2025, do końca roku 2027). Ministerstwo Energii przekonuje, że jest to podyktowane – niską kwotą dodatku, ograniczoną grupą jego beneficjentów oraz wdrożeniem w ostatnich latach lepszych rozwiązań chroniących odbiorców energii elektrycznej przed wzrostami cen tej energii.

Podstawa prawna: